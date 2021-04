La giornata del 1° maggio costituirà un'occasione per riflettere e per prendere un momento di pausa dalla frenetica vita quotidiana. L'Oroscopo avrà in serbo numerosi cambiamenti e sarà formulato in base alle posizioni planetarie. Tra esse spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Capricorno

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 1° maggio 2021.

Previsioni zodiacali di sabato 1° maggio: fiducia per Ariete, Toro grande ascoltatore

Ariete: sarà una giornata più ricca rispetto alla precedente.

Avvertirete maggiori energie e saprete sfruttare ogni momento. Sentirete il bisogno di parlare con una persona speciale e la scelta ricadrà sul vostro migliore amico. Vi fiderete ciecamente di lui e sarete certi che i vostri segreti non verranno svelati a nessuno. In amore, non riuscirete a dedicarvi totalmente al partner perché ci saranno delle preoccupazioni che non vi faranno sentire totalmente sereni.

Toro: il partner si aprirà e voi sarete disposti ad ascoltarlo. Cercherete di comprendere il suo punto di vista e vi impegnerete per trovare consigli preziosi da dargli. Vi sentirete pronti a sacrificare il vostro tempo libero per lui, ma il suo atteggiamento non vi convincerà fino in fondo.

Sarà reticente a mettere in pratica le vostre idee e avrete la sensazione che preferisca parlare con gli amici. Per fortuna, non vi perderete d'animo e saprete recuperare il controllo sulla giornata.

Gemelli: proverete a tenere sotto controllo le vostre emozioni perché non vorrete abbandonare il vostro lato più razionale, ma non sarà semplice.

Vivrete delle situazioni che metteranno alla prova il vostro sangue freddo e che vi spingeranno ad esporvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere attentamente prima di parlare. Un piccolo errore, infatti, potrebbe rischiare di compromettere amicizie di lunga data.

Cancro: accanto al partner, sarete le persone più felici del mondo.

Vi sentirete avvolgere da una gioia incondizionata e metterete da parte tutte le preoccupazioni. La vostra famiglia, forse, cercherà di riportarvi alla realtà perché temerà che trascuriate alcuni aspetti fondamentali. Voi, però, vi mostrerete sorprendentemente testardi e farete di tutto per far valere il vostro punto di vista. L'oroscopo consiglia di parlare con cautela e senza perdere la pazienza.

Oroscopo del 1° maggio 2021: Leone precipitoso, Bilancia serena

Leone: avrete degli obiettivi così ambiziosi da raggiungere da rischiare di perdervi. Impiegherete tutte le energie in vostro possesso per inseguire i vostri sogni, ma potrebbe non bastare. L'oroscopo di domani consiglia di provare a elaborare un piano e di definirlo in tutti i suoi dettagli.

Solo con una strategia valida, infatti, potrete emergere e farvi valere. In amore sarete un po' precipitosi, ma darete molto peso alle reazioni del partner.

Vergine: il rapporto con la persona amata diventerà più sereno e avrete modo di mettere fine ai recenti litigi. Vi sentirete al sicuro tra le sue braccia, ma non vi limiterete a ricevere solo il suo affetto perché vorrete una vita ricca di amici e di relazioni interpersonali. Vi prenderete una pausa dalla preoccupazioni legate al lavoro e cercherete di godere di questi momenti di relax. Forse, avrete modo di sentire di nuovo un vecchio amico.

Bilancia: abbandonerete qualsiasi tipo di paura e vi concentrerete sulla vostra famiglia. Farete di tutto per portare pace e armonia, ma non potrete cancellare, completamente, lo stress quotidiano.

Gli amici si riveleranno alleati preziosi e vi staranno accanto in ogni momento. Il loro contributo renderà questa giornata più bella e migliorerà il vostro umore. In amore, al contrario, sarete cauti perché non vorrete ricevere nuove delusioni.

Scorpione: non sarà una giornata molto fortunata per il vostro segno. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a non voler parlare del vostro disagio personale. Gli amici e il partner non vi lasceranno soli, ma i loro sforzi non porteranno molto risultati. Questo stato umorale, però, non durerà a lungo ed entro sera tornerete quelli di sempre. L'oroscopo di domani consiglia di dedicarvi ai vostri hobby, in modo da allontanare la malinconia.

Astrologia di domani 1° maggio: Capricorno competitivo, Pesci fantasiosi

Sagittario: avrete bisogno di ricevere più attenzioni da parte del partner. Non vi sentirete abbastanza protagonisti della sua vita e questo vi deluderà. Cercherete di rendervi più attraenti ai suoi occhi e di comprendere la causa del vostro allontanamento. In realtà, il modo migliore per risolvere tutto questo sarà quello di confrontarvi con la persona amata. Un dialogo sano e collaborativo porterà al risultato desiderato.

Capricorno: tenderete a essere un po' troppo competitivi. Tutto si trasformerà in una sfida, anche un semplice gioco da tavolo. Le vittorie e le conquiste si trasformeranno in conferme e vi conferiranno maggiore sicurezza interiore.

Questo atteggiamento, però, potrebbe risultare poco gradito alle persone che vi circonderanno. L'oroscopo di domani suggerisce di lavorare su una strategia per ritrovare il giusto equilibrio interiore.

Acquario: alcune situazioni vi sfuggiranno di mano a causa di determinate scelte. Inizialmente, non vorrete parlarne con le persone care perché non vorrete creare tensione e inutili preoccupazioni, ma poi sarete costretti a cambiare idea. Amici e parenti saranno disposti ad ascoltarvi e non si tireranno indietro se ci sarà bisogno di dare aiuto. Anche il partner sarà molto comprensivo, ma potrebbe accusarvi di non aver detto subito la verità.

Pesci: in amore, sarete timidi e tenderete a non esporvi.

Il partner comprenderà il vostro punto di vista, ma cercherà di indagare sui motivi della vostra chiusura. Non sarà facile interagire con lui e avrete bisogno di tempo. Forse, le cose prenderanno una piega inaspettata. Per fortuna, la vostra fantasia darà vita a una dimensione tutta vostra dove poter essere voi stessi e rilassarvi. Sarete anche molto creativi.