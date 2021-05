Prosegue la prima settimana del mese di maggio 2021. Approfondiamo come le diverse disposizioni planetarie influenzeranno la giornata di martedì 4 maggio e come i singoli segni affronteranno queste 24 ore in ambito professionale e sentimentale.

Previsioni della prima sestina

Ariete: possibili opportunità sentimentali per vivere un momento di recupero. Per quel che riguarda il lato professionale non mancheranno delle buone idee.

Toro: a livello sentimentale, con Giove e Saturno contro, potrebbero sorgere delle problematiche con il partner. Per quel che riguarda il lato professionale è possibile che ci siano dei ritardi.

Gemelli: la giornata sarà caratterizzata da una possibile stanchezza, specie in serata. In amore le storie che nascono in questo periodo potrebbero rivelarsi importanti. Per quel che riguarda il lato lavorativo bisognerà impegnarsi per poter raggiungere i risultati sperati.

Cancro: in amore, se qualcuno vi interessa particolarmente, sarà meglio farsi avanti. A livello professionale sarà possibile pensare a progetti a lunga scadenza, che potrebbero dare i frutti nei prossimi mesi.

Leone: a livello professionale il periodo è particolarmente stimolante per il segno. Cercate di affrontare le situazioni con maggior calma sul piano sentimentale, non fatevi prendere dall'agitazione.

Vergine: evitate tensioni, in particolare a livello sentimentale sarà meglio avere maggiore pazienza.

Nel lavoro sono possibili le discussioni con i collaboratori, qualcuno potrebbe pensare di cambiare una posizione.

Previsioni astrologiche del 4 maggio per la seconda sestina

Bilancia: Mercurio torna favorevole, potrete vivere un momento di recupero per quel che riguarda il lato sentimentale. Non mancheranno infatti delle belle emozioni da vivere.

In campo professionale dopo un periodo di crisi, vi sentite pronti a ripartire.

Scorpione: Luna dissonante, sono possibili dubbi a livello sentimentale. A livello lavorativo sarà meglio valutare alcune proposte. Attenzione all'influenza di Mercurio e a Venere in opposizione, potreste perdere la pazienza.

Sagittario: a livello sentimentale è il momento giusto per cercare dei chiarimenti, se ci sono state delle problematiche negli ultimi tempi.

Nel lavoro cercate di essere più ottimisti e guardare al futuro per avviare nuovi progetti.

Capricorno: martedì 4 maggio vivrete una giornata di ripresa. A livello lavorativo sarà comunque meglio badare con più attenzione al lato economico.

Acquario: in amore sarà una giornata favorevole, con la Luna nel segno. In campo professionale cercate di non essere troppo impulsivi.

Pesci: la giornata vedrà un Mercurio in aspetto conflittuale, in amore sarete in cerca di maggiori spiegazioni dal partner. Nel lavoro qualcuno potrebbe decidere di cambiare mansione.