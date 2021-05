L'oroscopo della giornata di martedì 4 maggio prevede il pianeta Mercurio spostarsi nel segno zodiacale dei Gemelli, che sul posto di lavoro darà il meglio di sé, mentre la Luna in Acquario sarà essenziale per recuperare terreno in ambito sentimentale. Sagittario sarà messo alla prova per quanto riguarda il lavoro, mentre Scorpione avrà delle importanti occasioni da sfruttare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 4 maggio.

Previsioni oroscopo martedì 4 maggio 2021 segno per segno

Ariete: in questa giornata avrete la conferma che il vostro rapporto al momento è sano, e non soffre di particolari problemi, ragion per cui non fatevi troppe paranoie, e sfruttate questa Luna in buon aspetto per non far mancare la passione tra di voi.

Per quanto riguarda i single in questa giornata sarete in vena di relazionarvi con il mondo. Nel lavoro invece sarete piuttosto chiari e concisi con le vostre mansioni, cercando di centrare il successo dove possibile. Voto - 8-

Toro: oroscopo del 4 maggio in lieve calo ma comunque soddisfacente grazie a questa Venere in congiunzione che favorisce i sentimenti. Al momento infatti non avrete nulla da temere per il vostro rapporto, abbastanza sano e pieno di romanticismo, soprattutto per quelle coppie nate da poco. Per quanto riguarda i single il vostro forte desiderio d'amore potrebbe finalmente estinguersi. Nel lavoro purtroppo Mercurio lascerà il vostro cielo, lasciando campo libero a Giove e Saturno negativi.

Voto - 7+

Gemelli: configurazione astrale che tenderà a cambiare a partire da questa giornata secondo l'oroscopo del 4 maggio. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in trigono sosterrà il vostro rapporto, permettendovi di godere appieno della presenza del partner. I single saranno brillanti e dolcissimi, soprattutto davanti la persona che amano.

In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio nel vostro cielo vi darà l'occasione di dare il massimo con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8,5

Cancro: una giornata abbastanza impegnativa per voi nativi del segno, ma dalla quale saprete uscire vincitori. Per quanto riguarda il lavoro Marte al vostro fianco sarà una grande riserva di energie, perfetta per riuscire a stare dietro alle tante mansioni da svolgere.

In amore Venere continua a rendervi irresistibili agli occhi del partner, concedendovi brillanti momenti di romanticismo. Per quanto riguarda i single sarete piuttosto vivaci, con quella voglia di vivere ogni momento così come viene. Voto - 8-

Leone: oroscopo di martedì sicuramente non dei migliori per voi a causa della Luna opposta. Per quanto riguarda i sentimenti non sarà facile comprendere lo stato d'animo del partner, ma anche voi potreste sforzarvi un po’ di più per capire. Se siete single attenti a non fare errori di valutazione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile rappresenterà un vantaggio per le vostre mansioni, ma in questa giornata le idee faticheranno ad arrivare. Voto - 6-

Vergine: giornata per voi forse di routine, ma nel complesso discreta.

Per quanto riguarda i sentimenti continuerete ad amare il partner, ma con un po’ di romanticismo in meno in questo martedì. Se siete single provate ad aprire il vostro cuore vero quelle persone di cui vi fidate davvero. Settore professionale in calo a causa di Mercurio in quadratura, che potrebbe mettervi in crisi in alcuni progetti. Voto - 7+

Bilancia: davvero un bel cielo secondo l'oroscopo della giornata di martedì 4 maggio. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che dal punto di vista sentimentale vi garantirà momenti di passione con il partner. Se siete single a volte far nascere l'amore richiederà del tempo, ma voi avrete tutta la pazienza necessaria. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà molta gente che conterà su di voi, e voi non deluderete le loro aspettative.

Voto - 8,5

Scorpione: configurazione astrale in leggero miglioramento, ma dovrete attendere ancora un bel po’ prima che le cose tornino a farsi interessanti. Dal punto di vista sentimentale però forse avete capito che è il momento di cambiare e mettere da parte il vostro rancore, proprio con la persona che più amate. I single non saranno ancora pronti per riaprirsi all'amore, ma vorrebbero provarci. Per quanto riguarda il lavoro invece, ora che Mercurio non sarà più opposto, ci saranno delle interessanti occasioni da sfruttare. Voto - 6,5

Sagittario: questo mese di maggio non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo, e in questa giornata ne avrete la prova. In ambito professionale infatti Mercurio si troverà in opposizione, e sarete messi a dura prova.

In amore ancora sarete in grado di amare il partner in maniera del tutto disinteressata, ciò nonostante meglio non pretendere troppo. Se siete single siete ancora in tempo per conquistare la persona che amate. Voto - 7

Capricorno: ci sarà un po’ di tensione in ambito lavorativo secondo l'oroscopo, ora che Mercurio non sarà più così favorevole. Meglio non avere aspettative troppo alte per il momento. Continuano invece le belle emozioni dal punto di vista sentimentale, fornite da Venere in trigono dal segno del Toro. Che siate single oppure no, saprete come far felici le persone intorno a voi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di martedì positivo per voi nativi del segno, merito della Luna in congiunzione che favorirà il vostro rapporto.

Potrebbe essere il momento di cambiare rotta e riprendere in mano la vostra vita sentimentale, che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro con Giove, Saturno e ora anche Mercurio al vostro fianco, sarete in grado di svolgere ogni operazione anche sotto stress. Voto - 8-

Pesci: periodo tutto sommato buono in ambito sentimentale per voi nativi del segno. Venere ancora non vi ha abbandonato, ragion per cui sarebbe opportuno cercare di dare un vero valore alla vostra relazione di coppia. Se siete single la vostra comprensione e il vostro altruismo saranno sicuramente notati. Per quanto riguarda il lavoro studiate al meglio ogni strategia, ora che Mercurio ha deciso di andare contro di voi.

Voto - 7+