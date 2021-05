Aprile è terminato e ha lasciato il posto al mese di maggio. Sarà un periodo caratterizzato da cambiamenti positivi e da nuovi amori. I segni zodiacali saranno pronti a vivere intensi momenti di passione e a concentrarsi sul perseguimento dei loro obiettivi.

Il cielo del 3 maggio avrà un aspetto molto interessante sotto il punto di vista planetario: Sole, Mercurio, Venere e Urano saranno in Toro, mentre Luna, Giove e Saturno si troveranno in Acquario. Marte, Nettuno e Pesci saranno rispettivamente in: Cancro, Pesci e Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 maggio.

Previsioni zodiacali di lunedì 3 maggio: dall'Ariete al Cancro

Ariete e Gemelli saranno totalmente concentrati sul loro lavoro per provare a migliorare le entrate finanziarie, mentre il Toro sarà più interessato all'aspetto romantico della quotidianità. Il Cancro rimarrà saldo nei suoi principi e non si farà influenzare da fattori esterni.

Ariete: il lavoro occuperà una parte importantissima della vostra giornata. Sacrificherete parte del tempo libero per elaborare nuove idee e per metterle in pratica. Inizierete a vedere dei miglioramenti e i colleghi avranno maggiore considerazione di voi, ma dovrete impegnarvi ancora molto prima di raggiungere risultati concreti. Il partner non vi darà le attenzioni desiderate.

Toro: il partner vi regalerà una giornata indimenticabile, ricca di sentimenti e d'amore. Vorrete trascorrere insieme il maggior tempo possibile e cercherete di mettere da parte impegni secondarci. Potrebbe esserci qualche piccola discussione relativa alla gestione della casa e dei figli. Però, se riuscirete a collaborare, non ci sarà alcun seguito spiacevole.

Gemelli: non riuscirete ad accettare di non poter progredire velocemente a livello professionale. Radunerete tutte le vostre risorse e proverete a puntare sulle conoscenze giuste. I cambiamenti non saranno degni di nota, ma riceverete un consiglio che cambierà la vostra prospettiva. Dovrete solo essere pronti a coglierlo.

Cancro: alcune persone cercheranno di modificare il vostro percorso e vi daranno consigli legati solo ai loro interessi personali.

Vi mostrerete forti e saprete dire di non al momento giusto. Non vi farete abbagliare da promesse fatiscenti o da parole gentili perché preferirete vedere subito i fatti. Spiccherete per la vostra forza interiore.

Oroscopo della giornata del 3 maggio: dal Leone allo Scorpione

Il Leone vivrà un 3 maggio movimentato, all'insegna del cambiamento e della riflessione mentre Bilancia e Scorpione preferiranno isolarsi dal mondo e dedicare tempo ai loro interessi. La Vergine farà fatica a parlare serenamente con le persone care e potrebbe dire qualcosa di troppo.

Leone: sarà una giornata diversa dal solito. Le vostre riflessioni vi porteranno a esplorare un aspetto caratteriale inedito e a rivedere le vostre amicizie.

Vi renderete conto di dover mettere fine ad alcuni rapporti dannosi perché non aggiungono nulla alla vostra persona. Inoltre, sarà tempo di allontanare pensieri negativi e spiacevoli ricordi del passato.

Vergine: la vita in famiglia sarà caratterizzata da momenti di grande tensione. Non riuscirete a mettervi nei panni degli altri e questo alzerà un mulo invalicabile. Inoltre, la rabbia vi farà agire di getto, senza pensare alle conseguenze e alle parole usate. Alcune persone potrebbero restare ferite da questo comportamento e chiudersi in se stesse.

Bilancia: nonostante questo lunedì si presenterà carico di impegni, preferirete prendervi un po' di tempo solo per voi. Farete fatica a interagire con le vostre amicizie e darete poco spazio anche al partner.

Alcuni non riusciranno a spiegarsi questo atteggiamento, ma a voi non importerà perché l'unica cosa che vorrete sarà stare bene con voi stessi.

Scorpione: alcuni amici eserciteranno una pressione esagerata su di voi e questo vi creerà un certo nervosismo. Preferirete prendere le distanze e concentrarvi sui vostri hobby preferiti. Avrete tanti interessi con cui passare il tempo e non permetterete a nessuno di interferire. Solo il partner avrà modo di interagire di più con voi, ma la sua presenza non vi sarà di grande aiuto.

Astrologia e previsioni del 3 maggio: dal Sagittario ai Pesci

Il Sagittario e Il Capricorno vivranno questo 3 maggio all'insegna dell'amore e dell'affetto, mentre l'Acquario dovrà combattere contro problemi più grandi di lui.

I Pesci, infine, saranno in grado di raccogliere le delusioni del passato e di superarle.

Sagittario: tra voi e il partner scatterà un affetto indescrivibile. Sarete in sintonia sotto tutti i punti di vista e non avrete bisogno di parole per capirvi. La vostra storia d'amore verrà invidiata da conoscenti e colleghi di lavoro, mentre gli amici staranno dalla vostra parte e cercheranno di supportarvi in tutti i modi possibili. Il trasporto emotivo sarà fortissimo.

Capricorno: dedicherete la giornata al partner e ai sentimenti che provate nei suoi confronti. Cercherete un momento per parlare a cuore aperto e per descrivergli tutte le vostre emozioni. Non sarà semplice, a causa di alcuni preconcetti interiore, ma una volta che inizierete la conversazione, sarete inarrestabili.

La persona amata sarà fiera di voi.

Acquario: sarete costretti a combattere contro difficoltà difficilmente superabili. Vi metterete alla ricerca di soluzioni adatte, ma l'unico modo per ottenere dei risultati soddisfacenti sarà quello di chiedere aiuto. Non dovrete vergognarvi, soprattutto perché troverete qualcuno in grado di donarvi tutto il suo affetto e la sua esperienza.

Pesci: finalmente, vi renderete conto di essere diventati più forti e di non dover dipendere più dagli eventi del passato. Cancellerete i rimpianti e vi concentrerete sul momento attuale, senza attribuirvi inutili colpe. Sarà un cambiamento molto positivo per voi, che vi porterà a esplorare diversi aspetti del vostro carattere.

Anche in amore vi sentirete più liberi.