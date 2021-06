Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° luglio, i nati sotto il segno del Capricorno saranno favoriti. Per i Cancro ci sono delle opportunità lavorative in vista. Per quanto riguarda i Peci, invece, devono essere un po' più introspettivi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, forse è il momento di fare un'analisi introspettiva. Se alcune relazioni non funzionano, forse, è per chi non fanno al caso vostro.

11° in classifica Scorpione: dovete cercare di distendere i nervi e di mantenere la calma.

In questo periodo siete piuttosto turbati per le tante cose da fare, tuttavia, è importante mantenere un equilibrio. Per quanto riguarda il lavoro ci sono delle novità in arrivo.

10° in classifica Sagittario: l'Oroscopo del 1° luglio denota una giornata piuttosto produttiva sul fronte del lavoro. Per quanto riguarda Ia sfera sentimentale, invece, siete ancora molto indecisi su una situazione. Meglio prendersi il giusto tempo per riflettere.

9° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno si accingono a cominciare un mese di luglio davvero scoppiettante per quanto riguarda il lavoro. Le faccende di cuore, invece, potrebbero crearvi qualche piccola gatta da pelare.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Toro: prendere una decisione da agitati non è certamente la scelta giusta. Specie per quanto riguarda le questioni finanziarie e professionali è necessaria un'alta concentrazione. I sentimenti, invece, sono un po' altalenanti da diversi giorni.

7° in classifica Cancro: con l'avvento di luglio i nati sotto questo segno vivranno un momento molto positivo per quanto riguarda il lavoro.

Emotivamente, però, vi sentirete ancora un po' instabili. Meglio parlarne con calma con il partner in modo da chiarire tutte le questioni in sospeso.

6° in classifica Vergine: il lavoro vi dà qualche preoccupazione in più rispetto alla sfera dei sentimenti. Coloro i quali hanno vissuto delle discussioni di recente, avranno modo di recuperare in questi giorni.

5° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 1° luglio 2021 sarà una giornata fatta di alti e bassi. La mattinata potrebbe cominciare un po' a rilento, mentre nel pomeriggio il quadro astrale diventa più positivo. Cercate di rimandare a questa parte della giornata le faccende più impegnative.

Oroscopo 1° luglio primi quattro segni

4° in classifica Acquario: i nati sotto questo segno devono continuare a cavalcare l'onda del successo. In questo periodo ci sono grandi novità per quanto riguarda la sfera professionale. Dal punto di vista sentimentale, invece, cominciate a farvi delle domande.

3° in classifica Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° luglio vi esortano ad essere più sagaci in campo professionale.

L'intuito potrebbe rivelarsi un'arma a vostro vantaggio. In campo sentimentale, invece, dovete ascoltare un po' di più il vostro cuore.

2° in classifica Leone: buon momento se state pensando di cominciare una nuova relazione. A partire dal mese di luglio sarete molto favoriti in amore. Per quanto riguarda le coppie stabili, invece, ci sono opportunità per consolidare il vostro rapporto.

1° in classifica Capricorno: prima posizione per i nati sotto questo segno. La giornata odierna comincerà nel migliore dei modi: siete solari, spumeggianti e pieni di energia. Cercate di stare affianco a persone positive in modo da non immagazzinare la negatività che potrebbe circondarvi.