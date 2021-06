Secondo l'oroscopo del 30 giugno, il mese si chiuderà in bellezza per i nati sotto il segno dei Gemelli. Gli Acquario, invece, sono un po' stanchi, mentre i Cancro agitati.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: la giornata odierna comincerà un po' a rilento. In questo periodo non vi sentite esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe portare a dei malumori. Cercate di non riversarli sulla sfera familiare.

11° in classifica Leone: l'Oroscopo del 30 giugno 2021 denota la presenza di qualche incomprensione dal punto di vista sentimentale.

I rapporti di coppia potrebbero vivere degli alti e bassi, specie se sono nate di recente.

10° in classifica Acquario: al lavoro vi sentite un po' sotto pressione. Giunti a questo periodo dell'anno non vedete l'ora di andare in ferie e di godervi qualche momento di relax. Tuttavia è necessario impegnarsi ancora un po' prima di potersi riposare.

9° in classifica Pesci: il quadro astrale non è eccessivamente negativo, tuttavia, la luna è un po' contraria. Questo potrebbe far nascere delle polemiche. Siete estremamente suscettibili, pertanto, è opportuno stare lontano dalle discussioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: essere lunatici è un tratto distintivo del vostro carattere.

In questo particolare periodo, poi, questo aspetto sarà ancora più accentuato. Cercate di evitare le discussioni con il partner e siate più sinceri con le persone a cui volete bene.

7° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 30 giugno vi esorta a prendere delle decisioni. Troppo a lungo avete tenuto il piede in due scarpe e adesso è giunto il momento di non temporeggiare più.

Sul lavoro sta per arrivare una grande svolta.

6° in classifica Vergine: le stelle vi sorridono e a voi non resta da fare altro che sorridere di rimando. In questo periodo siete una spugna e tendete ad assumere e immagazzinare gli stati d'animo altrui. Allo stesso tempo, però, siete anche uno specchio. Ciò vuol dire che ricambiare gli altri con la stessa moneta.

5° in classifica Toro: buon momento per inseguire i vostri sogni. Se siete indecisi su una decisione da prendere, meglio non rischiare. Attendete la prossima settimana prima di sbilanciarvi troppo in amore. Sul lavoro dovete mantenere la calma e, soprattutto, la pazienza.

Oroscopo 30 giugno primi in classifica

4° in classifica Ariete: La giornata sarà decisamente migliore rispetto a quella trascorsa precedentemente. La luna smette di essere in aspetto contrario e questo gioverà molto al vostro stato d'animo. Approfittate di questa situazione per fare nuove conoscenze.

3° in classifica Scorpione: le previsioni del oroscopo del 30 giugno denotano l'inizio di un periodo molto importante per voi.

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per un progetto, cercate di mantenere la calma.

2° in classifica Capricorno: in amore tutti i nodi potrebbero venire al pettine. Approfittate di questo periodo per risolvere alcune questioni in sospeso. Anche dal punto di vista finanziario ci sarà una graduale ripresa. Cercate, però, di non esagerare con le spese a.

1° in classifica Gemelli: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Il mese di luglio sarà molto importante per voi sotto questo punto di vista. Specie se siete single. È meglio che vi date da fare. Anche nel lavoro ci sono dei risvolti all'orizzonte, ma dovete essere intraprendenti.