L'oroscopo della giornata di mercoledì 30 giugno prevede un forte desiderio di libertà per i nativi Toro, ultimamente oppressi dagli impegni della vita quotidiana, nonché da Venere in quadratura, mentre l'amore sarà fonte di felicità per il Leone. Sagittario dovrà farsi carico delle proprie responsabilità e cercare di recuperare a lavoro, mentre l'Ariete sarà inondato d'amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 30 giugno.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 giugno segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vi permetterà di essere abbastanza felici e soddisfatti della vostra vita sentimentale.

La posizione di Venere inonda d'amore la vostra relazione di coppia, regalandovi splendidi momenti. Se siete single vi avvicinerete di più alle persone che amate, stabilendo un profondo rapporto. Nel lavoro ve la caverete a guidare un gruppo di persone per creare progetti di successo. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di mercoledì che vedrà la Luna in Pesci, dunque in sestile. In questa giornata la voglia di libertà si farà sentire: liberi dagli impegni quotidiani e da una relazione di coppia ultimamente non eccezionale, colpa anche di Venere in quadratura. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per riprendervi, se ciò servirà a recuperare vitalità. Voto - 6,5 ⭐⭐

Gemelli: con la Luna in quadratura ottenere il massimo dalla vostra relazione di coppia non sarà facile secondo l'oroscopo del 30 giugno.

Certo, Venere è ancora favorevole, ma meglio non chiedere troppo in questo momento. Se siete single potreste non riuscire a godervi appieno quei bei sentimenti e le piccole gioie della vita. Settore professionale tutto sommato discreto attenzione però agli imprevisti. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Cancro: un mercoledì sconcertante dal punto di vista sentimentale.

Questa Luna in trigono dal segno dei Pesci vi riserva piacevoli sorprese, che daranno una scossa all'intesa tra voi e il partner, oppure se siete single potrebbe scattare qualcosa nel vostro cuore. In ambito lavorativo ci saranno tante cose da fare, per cui non fatevi prendere dallo stress e agite con calma. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐

Leone: configurazione astrale che sarà fonte di felicità per voi nativi del segno, in particolare questa Venere in congiunzione regala emozioni e bellissimi momenti insieme al partner.

Non per forza avete bisogno di posti o oggetti eleganti quando c'è amore. Se siete single e siete davvero innamorati, il vostro cuore vi dirà cosa fare. Nel lavoro dovrete curare di più i dettagli, perché a volte possono fare la differenza. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: oroscopo di mercoledì purtroppo sotto le aspettative per voi nativi del segno. Venere alle vostre spalle non sarà di grande aiuto, inoltre Giove e Luna opposti non porteranno nulla di buono. In amore i sentimenti non vi mancano, ma dovrete curare il vostro atteggiamento ed esprimervi meglio con il partner. Se siete single l'amore non sarà di vostro interesse al momento. Settore professionale sottotono, vi sentite un po’ spaesati e avrete bisogno di ritrovare la direzione giusta.

Voto - 6 ⭐⭐

Bilancia: un cielo tutto sommato sereno dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo riuscirete ad andare d'accordo con il partner, senza correre il rischio di causare litigi. Dopotutto, quando le cose vanno bene non c'è motivo di litigare. Se siete single non vi farete prendere dai pensieri tristi e sarete sempre ottimisti. In ambito lavorativo la vostra mente sarà ben concentrata sui vostri obiettivi, che non vi lascerete scappare. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: oroscopo della giornata di mercoledì 30 giugno che vedrà la Luna in buon aspetto proprio nel momento giusto, mettendo una pezza a questa Venere quadrata. In amore eviterete litigi, ma sappiate che per recuperare terreno dovrete fare meglio di così.

Se siete single ci sarà meno nervosismo e potreste riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista. Bene il settore professionale, anche se la compagnia non è delle migliori. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: relazione di coppia leggermente in crisi a causa della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo dovrete cercare di essere più responsabili e ammettere le vostre colpe. La sincerità è importante in un rapporto, soprattutto se volete stabilità. Su con la vita, con Venere favorevole recupererete subito. Discorso simile per quanto riguarda il lavoro, se volete davvero ottenere di più. Voto - 7 ⭐⭐⭐

Capricorno: sfera sentimentale più che soddisfacente secondo l'oroscopo. Con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, nella vostra relazione non mancheranno passione e forti sentimenti, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single l'ottimismo e la simpatia troverete sicuramente qualcuno con cui condividere tante cose. Nel lavoro potrebbe essere il momento adatto per lottare e far valere le vostre idee. Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: periodo sicuramente non facile da gestire per voi nativi del segno, considerato che Venere si trova in opposizione. Provare a esprimere i vostri sentimenti non servirà a molto, perché prima bisognerà ammettere le proprie responsabilità e chiedere perdono. Per quanto riguarda il lavoro, invece, saprete gestire al meglio stress e scadenze, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5 ⭐⭐

Pesci: previsioni astrali ottimali in questa giornata per voi nativi del segno. La Luna si troverà in congiunzione e in ambito amoroso godrete di bellissimi sentimenti insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda i single non vi saranno ostacoli e vivrete un periodo veramente da batticuore. Sul posto di lavoro Giove continua a sostenervi, ciò nonostante dovrete dimostrare di avere idee davvero valide e con Mercurio in quadratura potrebbe essere difficile. Voto - 8- ⭐⭐⭐⭐