Secondo le previsioni dell'oroscopo del 20 giugno i nati sotto il segno del Capricorno devono essere fieri. Gli Acquario sono in netta ripresa, mentre Leone e Vergine sono un po' demotivati.

Oroscopo 20 giugno degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: le previsioni astrali della giornata odierna denotano un po' di agitazione. Se siete un po' irrequieti è dovuto, soprattutto, al vostro stato d'animo interiore. Cercate di non lasciare che questo comprometta progetti e relazioni.

11° in classifica Vergine: oggi sarete spinti a fare finta di nulla, mentre in realtà vorreste solo urlare.

Questo non è un momento semplice per molti dei nati sotto questo segno, pertanto, cercate di prestare attenzione e di contare fino a 1000 prima di parlare.

10° in classifica Cancro: l'Oroscopo del 20 giugno denota una domenica un po' giù di corda. Siete stanchi e demotivati. Approfittate di questa giornata per concedervi un po' di relax. Per quanto riguarda i sentimenti, invece. ascoltate il vostro cuore e non la mente.

9° in classifica Toro: i progetti importanti e impegnativi potrebbero fare un po' di fatica a decollare. Dal punto di vista delle emozioni, siete un po' incerti e instabili. Non lasciate che il vostro umore ballerino incida negativamente su certi rapporti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore ci sono state delle tensioni, dovete mantenere la calma. In questo periodo tendete ad esplodere anche per la cosa più banale. Evitate di esporvi troppo per quanto riguarda le faccende private.

7° in classifica Sagittario: andate avanti per la vostra strada e non curatevi del parere altrui.

L'Oroscopo del giorno 20 giugno, infatti, vi motiva a pensare ai vostri obiettivi tralasciando tutto ciò che esula da questo. In amore siete speranzosi.

6° in classifica Gemelli: alti e bassi per quanto riguarda il lavoro. Le previsioni astrali della giornata odierna denotano un po' di insicurezze. Temporeggiare su alcune cose potrebbe farvi perdere di credibilità.

Se volete essere dei leader dovete sembrare sicuri, anche quando in realtà non lo siete.

5° in classifica Bilancia: i rapporti sentimentali instaurati di recente hanno buone possibilità di decollare. In campo professionale, invece, ci sono delle faccende da sbrigare e delle pratiche da sbrogliare, nulla che non potrà essere risolto con un po' di impegno.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Pesci: le emozioni e i rapporti sentimentali sono favoriti in questo periodo. Cercate di concentrarvi un po' di più sui vostri obiettivi e su quello che volete ottenere. In campo professionale, invece, urge un cambiamento.

3° in classifica Capricorno: in questo periodo molti di voi non sono stati esattamente in forma dal punto di vista fisico.

A partire da oggi, però, è previsto un bel miglioramento. Guardate avanti con orgoglio e fierezza e non voltatevi mai dietro.

2° in classifica Ariete: intraprendenti e pieni di spirito d'iniziativa. L'Oroscopo del 20 giugno premia coloro i quali saranno in grado di dimostrare le proprie potenzialità. Dal punto di vista delle emozioni, invece, dovete lasciar parlare il cuore.

1° in classifica Acquario: giornata di ripresa per i nati sotto questo segno. Dopo aver passato un periodo un po' burrascoso sotto più punti di vista, adesso finalmente potrete stare meglio. Approfittate di questa situazione positiva per dedicarvi un po' di più alle persone che amate.