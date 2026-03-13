Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda nella settimana che va dal 23 al 27 marzo 2026 rivelano che Adelaide si farà viva con Odile inviandole una lettera che metterà a dura prova sua figlia. Tra Gianlorenzo e Delia, invece, ci saranno dei momenti di passione, contrariamente a quanto succederà a Ciro e Concetta, che vivranno momenti di forte tensione.

Una lettera misteriosa di Adelaide sconvolgerà Odile al Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, Adelaide manderà una lettera a Odile, e Umberto avrà il compito di consegnarla direttamente alla donna.

Il contenuto della missiva non sarà reso subito esplicito, tuttavia, sulla base della reazione che avrà Odile, sembrerà proprio che al suo interno ci sia qualcosa di molto intimo e profondo, che toccherà le corde del cuore della donna. Odile reagirà a questa novità comportandosi in maniera ancora più ostile nei riguardi dello zio Umberto. A complicare ulteriormente la situazione ci penserà Ettore, che approfitterà di questa situazione per allontanare ancor di più la sua compagna dalla famiglia. Il suo scopo apparirà chiaro, ovvero, quello di creare fratture insanabili tra Odile e le sue origini.

Momenti di passione tra Gianlorenzo e Delia

Un altro elemento degno di nota che alimenterà le puntate del Paradiso delle Signore che andranno in onda fino al 27 marzo 2026 riguarderà Gianlorenzo e Delia.

La relazione tra i due, nata con una certa calma, si trasformerà in qualcosa di travolgente. La coppia, infatti, si lascerà travolgere dalla passione dando luogo alla prima notte d'amore. Per la prima volta Gianlorenzo, che solitamente è sempre concentrato unicamente sul lavoro e la sua vita professionale, inizierà ad immaginare una vita di coppia stabile e duratura. Delia, dal canto suo, si troverà a dover fronteggiare un sentimento sempre più forte e impattante.

Crisi tra Ciro e Concetta

Per contro, invece, tra Ciro e Concetta nasceranno delle tensioni. Il ragazzo si renderà conto di un certo malessere da parte della consorte, che non ha preso affatto bene la presenza della nuova arrivata Ivana in caffetteria.

L'esuberanza e l'esperienza della cuoca minerà le sicurezze di Concetta, cosa che inevitabilmente si riverserà anche nel rapporto di coppia con Ciro. Quest'ultimo, allora, deciderà di prendersi un po' di tempo per decidere se assumere a tempo pieno la chef, oppure rinunciare alla sua preziosa collaborazione.