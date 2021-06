Secondo le previsioni dell'oroscopo del 29 giugno, i nati sotto il segno della Vergine sono un po' giù. I Capricorno scalano la classifica fino al primo posto e i Leone sono in ripresa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: giornata turbolenta dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle novità in arrivo in questo periodo, ma potreste prendere in modo stressante i cambiamenti e le novità. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di darsi da fare.

11° in classifica Bilancia: se avete una decisione importante da prendere è meglio non rischiare.

Ponderate attentamente i pro e i contro e non lasciatevi trasportare dall'impeto. In amore, invece, siete un po' confusi.

10° in classifica Toro: l'Oroscopo del 29 giugno 2021 denota una giornata particolarmente piena di riflessioni. Alla fine di questo mese potreste trovarvi a fare due conti e a riflettere sui traguardi che avete raggiunto e quelli che, invece, sono ancora parecchio lontani.

9° in classifica Cancro: caratterialmente siete delle persone piuttosto tranquille, che non amano farsi passare troppi grilli per la testa. Quando avete a che fare con persone completamente opposte al vostro modo di essere, però, potrebbero sorgere delle incomprensioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in questi giorni vi siete stancati parecchio, pertanto, meglio non tirare troppo la corda. Riposatevi e non credete di riuscire a fare tutto da soli. Se necessario, chiedete l'aiuto di chi ne sa più di voi.

7° in classifica Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 giugno denotano una giornata molto dinamica.

Siete pieni di cose da fare e, al contempo, siete anche molto motivati. Per tale ragione, cercate di organizzare al meglio il vostro tempo.

6° in classifica Scorpione: giornata di rip0resa rispetto a quelle appena trascorse. In campo sentimentale ci sono delle faccende da valutare con maggiore attenzione. Sul lavoro, invece, potreste essere piuttosto stressati, cercate di mantenere la calma.

5° in classifica Ariete: gli impegni potrebbero rendervi un po' più agitati del solito. Ad ogni modo, non dovete essere troppo irruenti. In amore è un periodo pieno di novità, cercate di cogliere al volo certe occasioni.

Oroscopo 29 giugno primi quattro in classifica

4° in classifica Gemelli: in amore a partire da oggi comincerete ad avere un quadro ben definito dei vostri obiettivi. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, non date per scontate cose o persone. Cercate di essere equilibrati e affidabili.

3° in classifica Pesci: buon momento di riscatto in campo professionale. In questo periodo sono in arrivo delle risposte positive. Specie entro la fine del prossimo mese potreste vedersi concretizzare degli obiettivi prefissati da tempo.

2° in classifica Leone: la Luna è dalla vostra parte, pertanto, potrete levarvi qualche soddisfazione in più. Sia in campo sentimentale, sia professionale potete concedervi qualche piccolo sfizio, naturalmente, non esagerate con le richieste.

1° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 29 giugno vede i nati sotto questo segno scalare la classifica e raggiungere la prima posizione. Si tratta di un momento molto interessante e avvincente per voi. Non siate troppo impetuosi.