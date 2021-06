L'oroscopo della giornata di martedì 29 giugno prevede la Luna spostarsi nel segno dei Pesci, che vivrà la vostra relazione con estrema felicità, mentre Leone finalmente avrà modo di esprimere appieno ciò che prova. Una Vergine un po’ troppo ribelle potrebbe causare qualche problema sul posto di lavoro, mentre Acquario sarà particolarmente lucido e razionale al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 29 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 29 giugno 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale più che discreta in questa giornata per voi nativi del segno.

Anche se la Luna sarà alle vostre spalle, Venere in trigono garantisce una buona stabilità in coppia, soprattutto per i nati nella prima decade. Se siete single perché rifiutare un invito da parte della persona che vi piace? Fatevi avanti. In ambito lavorativo avrete carta bianca su alcuni progetti professionali, liberi di agire come meglio credete. Voto - 8

Toro: Luna in sestile che metterà una pezza a questa Venere agitata nei vostri confronti. Secondo l'oroscopo del 29 giugno, dovrete fare attenzione al vostro atteggiamento, essere premurosi ma senza esagerare. Se siete single e l'amore non vi tocca minimamente, ci sono sempre i vostri amici per divertirvi. Nel lavoro Giove in sestile vi aiuterà a fare ordine con i vostri progetti, portandoli avanti con parsimonia.

Voto - 7-

Gemelli: giornata nel complesso buona secondo l'oroscopo. La Luna però vi guarderà storto fino a domani, per cui in amore se dovessero esserci dei problemi, non tenete il broncio, convinti di avere sempre ragione. Pensate anche alle ragioni del partner. Se siete single un amico vi sarà di grande aiuto in questa giornata.

Settore professionale ancora con qualche incertezza, forse non siete pienamente convinti delle vostre idee. Voto - 7

Cancro: oroscopo di martedì che vedrà un cielo piuttosto sereno per voi nativi del segno. Arriverà infatti la Luna in trigono dal segno dei Pesci, che in amore non vi farà mancare passione e sentimenti. Se siete single è tempo di dare una svegliata alla vostra vita sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti vanno avanti piuttosto bene, e voi sarete sempre vigili su ogni cambiamento e novità. Voto - 8,5

Leone: con la Luna che finalmente non vi darà più fastidio, in ambito sentimentale potrete esprimere al meglio i vostri sentimenti. Venere amplifica il vostro rapporto, che sarà molto movimentato e pieno di romanticismo, ma sarà anche il momento adatto per mettere in piedi nuovi, ambiziosi e importanti progetti di coppia. Se siete single avrete idee molto interessanti su come dichiararvi. Nel lavoro meglio non lasciare in sospeso alcuni progetti. Voto - 8-

Vergine: avrete un atteggiamento un po’ ribelle sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di martedì.

Quando Giove, Mercurio e la Luna sono tutti contro di voi, non sarete abbastanza lucidi da prendere decisioni sensate, per cui forse sarebbe meglio rimandare. In amore l'intesa di coppia potrebbe calare un po’, ma fortunatamente sarà solo una situazione passeggera. Se siete single meglio affrontare determinate questioni in modo chiaro. Voto - 6

Bilancia: configurazione astrale valida per quanto riguarda il settore professionale. Sarete un vulcano di idee in questa giornata, complice anche buonumore e tante energie da spendere. In amore Venere in sestile sta riparando giorno dopo giorno ogni problema di coppia avuto in passato, procedendo verso una relazione forte e stabile. Se siete single a modo vostro, saprete come dimostrare il vostro affetto.

Voto - 8+

Scorpione: piccola tregua in amore secondo l'oroscopo del 29 giugno, merito della Luna in trigono che vi aiuterà a evitare inutili scontri con il partner. Provate a mettere in chiaro le cose tra voi, sfruttando questo momento. Se siete single anche se le cose non vanno come volete, non smetterete comunque di sognare. Nel lavoro sapete benissimo che potete ottenere di più, dunque non fermatevi. Voto - 7

Sagittario: accidenti a questa Luna in quadratura che rovina i vostri piani. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale potreste essere costretti a rimandare quella cenetta romantica tanto aspettata e sognata. Per fortuna Venere vi aiuterà a tenere alta l'intesa tra voi. Se siete single potrete comunque sperare in una giornata emozionante, magari un improvviso colpo di fulmine.

Settore professionale che vedrà ancora qualche imprevisto a causa di Giove e Mercurio, meglio revisionare due volte ciò che fate. Voto - 7-

Capricorno: oroscopo della giornata di martedì 29 giugno positivo in quanto a sentimenti. Venere non vi influenzerà più, mentre la Luna si troverà in sestile, per cui con questo quadro astrale, organizzare una piccola sorpresa al partner potrebbe essere carino da parte vostra. Se siete single avrete un bellissimo rapporto con familiari e amici, ma soprattutto con la vostra fiamma. Buone occasioni sul posto di lavoro, merito di Giove in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 8

Acquario: si apre un periodo difficile della vostra vita per voi nativi del segno. Venere si trova ormai in opposizione, rendendo difficile la comunicazione con il partner.

Se siete single il vostro carattere un po’ troppo impulsivo potrebbe non piacere a tutti. Nel lavoro continuerete a raggiungere i vostri obiettivi, anche se con Marte opposto potreste faticare un po’ in quanto a salute. Voto - 6,5

Pesci: ottimo cielo nel corso di questa giornata. La Luna vi sorride, e in ambito sentimentale potrete concedervi ancora una volta dolci momenti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single siate voi a prendere iniziativa e farvi avanti, soprattutto se avete notato che la vostra fiamma mostra interesse. Nel lavoro avrete energie e risorse a sufficienza per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8+