Secondo l'Oroscopo del giorno 28 giugno, i nati sotto il segno della Vergine vivranno un momento molto proficuo sotto più punti di vista. I Leone invece saranno un po' sprovvisti di pazienza, mentre ci saranno nuovi incontri per i Gemelli.

Oroscopo degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Leone: le previsioni astrali del 28 giugno vi esortano a portare un po' di pazienza. Per quanto riguarda le faccende professionali ci sono delle novità all'orizzonte, ma dovete cercare di essere pazienti e di non compiere delle scelte affrettate.

11° Toro: in amore le stelle sono un po' contrarie. In questo periodo, se siete single, potreste fare un po' di fatica a trovare l'anima gemella. Forse è il caso di rilassarvi un attimo e di pensare di più a voi stessi. Talvolta è necessario stare un po' da soli prima di gettarsi a capofitto in una nuova relazione.

10° Sagittario: l'oroscopo del 28 giugno vi esorta a darvi da fare sul lavoro. Questo è un periodo impegnativo per molti di voi, ma allo stesso tempo potrebbe rivelarsi estremamente soddisfacente. Cercate di non essere troppo irruenti.

9° Scorpione: il lunedì non è il vostro giorno preferito, tuttavia è necessario darsi da fare e rimboccarsi le maniche. In amore vi sentite un po' insoddisfatti, ma forse è semplicemente dovuto al periodo turbolento che state vivendo.

Siate meno maniaci del controllo e vivete di più alla giornata.

Previsioni astrologiche: posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: la giornata del 28 giugno potrebbe cominciare un po' a rilento. Dopo aver trascorso un fine settimana abbastanza rilassante, adesso è necessario non battere la fiacca. I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi sul fronte professionale.

7° Acquario: attenti a ciò che desiderate. In questo periodo potreste essere sopraffatti dalla voglia di strafare e di mettervi in gioco. Cercate di non essere troppo irruenti e di manifestare il vostro pensiero con cautela, specie sul lavoro.

6° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 28 giugno vi esortano a mantenere un certo equilibrio tra il cuore e la ragione.

Siete tra i segni più impulsivi ed empatici dello zodiaco, pertanto fare quanto detto potrebbe rivelarsi alquanto difficile per voi, ma impegnatevi.

5° Gemelli: gli incontri fortuiti potrebbero rivelarsi più interessanti del previsto. Siate socievoli e predisposti ai nuovi incontri, poiché in questo periodo sono favoriti. Sul fronte del lavoro, invece, è meglio essere cauti e non esporsi troppo.

Oroscopo 28 giugno: segni fortunati

4° in classifica Capricorno: ottima intesa con il partner. Approfittate di questo momento per concedervi un po' di relax con la persona amata. Spesso tendete a dare per scontate cose che non lo sono. Occhi aperti sul lavoro, ci sono delle novità all'orizzonte, ma dovete essere abili.

3° Ariete: l'oroscopo del 28 giugno denota una giornata molto produttiva sul fronte del lavoro. Ci sono molte faccende da sbrigare, ma voi siete abilissimi a mettervi in gioco e a sfruttare a vostro vantaggio anche le situazioni più complesse.

2° Cancro: i rapporti di coppia vanno verso un lento e graduale miglioramento. In campo professionale ci sono dei risvolti. Il periodo estivo sarà molto produttivo per voi, per tale ragione cercate di evitare distrazioni.

1° Vergine: dopo aver vissuto alcuni giorni un po' burrascosi, la settimana comincia nel migliore dei modi. Questo è un ottimo momento per rimettersi in gioco sia in campo professionale che sentimentale. Sono favoriti i nuovi inizi.