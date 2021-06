L'Oroscopo di domani, giovedì 24 giugno, è arrivato, carico di consigli utili e indicazioni in merito all'amore e al lavoro. Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'Astrologia applicata alla quotidianità, la consueta classifica stelline giornaliera impostata in questo contesto sui primi sei simboli dello zodiaco. Dunque, riflettori puntati su amore e lavoro in relazione ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire a chi toccherà la corona riservata ai segni migliori del giorno? La giornata vedrà l'ingresso della Luna in Capricorno: gli amici dell'Ariete, del Toro e del Leone avranno meritatamente l'aiuto dell'Astro d'Argento, dunque anche la posizione "top".

I restanti segni invece cosa dovranno aspettarsi dalle effemeridi del giorno? Diciamo che a restare abbastanza delusi saranno coloro appartenenti a Vergine, valutati in difficoltà in questa parte centrale della settimana.

Bene, svelate le anteprime iniziamo pure a dare voce alle previsioni astrologiche di giovedì 24 giugno segno per segno, non prima però di aver messo in evidenza la classifica quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: Vergine.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 24 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 24 giugno al segno dell'Ariete preannuncia senz'altro una giornata più che ottima a gran parte dei nativi.

In amore, le stelle si trovano favorevoli al vostro segno, perciò vi faranno sentire liberi di agire come preferite, senza vincoli né costrizioni di sorta. Ascolterete meno il pareri degli altri a vantaggio di quelli del partner e non per disinteresse ma perché vi sentirete più sicuri della persona al vostro fianco e non avrete bisogno di altri consigli.

Single, sarete così ricchi di creatività che un prossimo incontro si rivelerà molto presto indimenticabile. Sappiate che siete tra i single più appetibili dello zodiaco, senz'altro più ricercati per il vostro aspetto fisico nonché per il buon carattere che avete: con tali doti non c'è dubbio, le previsioni sono certamente positive per la sfera sentimentale.

Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi. Vedrete così in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare la vostra futura carriera.

Toro: ★★★★★. Un giovedì a dir poco fantastico, sottoposto ad una spettacolare Luna nel contesto presente nel segno del Capricorno. Pronti a gongolare in amore? Senz'altro gli astri annunciano svolte o interessanti progetti riguardanti il settore dei sentimenti e affini. In campo sentimentale, la vostra situazione astrale sarà molto buona, pertanto sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner. Per risultare vincenti dovrete munirvi solo di una buona diplomazia condita da tanto rispetto verso chiunque vi stia attorno: tale ricetta se ben impiegata permette di evitare incrinature spiacevoli in qualsivoglia rapporto affettivo.

In tanti vivrete anche una serata di grande affiatamento e passionalità con la dolce metà. Single, in questo periodo vi sentirete al massimo e il vostro umore in questo periodo sarà migliore rispetto ai giorni passati. Vi accorgerete presto che le numerose sollecitazioni esterne potranno aprirvi delle vie di fuga utili ad affrontare i soliti problemi con spirito leggero e mente rilassata. Nel lavoro vi sono decisi segnali positivi in arrivo. Disporrete in questo frangente di notevoli energie, di un'ottima comunicazione e di un intuito raffinato. Presto prenderete una saggia decisione mettendo le basi per un progetto ambizioso.

Gemelli: ★★★★. Partirà un po' al rallentatore questo vostro giovedì di metà settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla media positività nel corso del primo pomeriggio e poi alla sera.

In amore, farete il vostro meglio per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle vi assicureranno un crescendo di emozioni, tanto che vorrete divertirvi e passare anche più tempo con le persone che amate. Intanto non dimenticatevi di voi: ogni tanto ritagliatevi dei piccoli spazi, sarà un modo molto positivo per recuperare energia, buon umore e stima di se stessi. Single, le stelle invitano a godere a piene mani della vita senza paura di innamorarsi troppo o peggio, di nuovo (per alcuni). Preparatevi a mettere addosso tanta voglia di tenerezza e altrettanta armonia. Molta sarà la voglia di amare, i sentimenti saranno più profondi e immensa dominerà in voi la sensualità. Parlando di attività lavorative intanto, presto ci potrebbe essere un lavoro redditizio in vista.

Forse non del tutto congeniale alle vostre attitudini ma interessate sotto il profilo finanziario. Pensaci bene e accettate solo se ne sarete veramente convinti!

Oroscopo e stelle di giovedì 24 giugno

Cancro: ★★★★. Davvero quasi senza problemi si preannuncia il quarto giorno della settimana. Fate tesoro di ciò che avete e apprezzatelo: se proprio non siete contenti, datevi da fare per cambiare quello che non vi soddisfa, ne avete senz'altro la possibilità possibilità. Per i sentimenti, la vostra relazione attraversa un momento discretamente felice; investire il proprio tempo, le buone energie e tanta attenzione nei confronti della vita affettiva in questi giorni sarebbe un'ottima scelta per il futuro del rapporto.

Se avete vissuto storie difficili, sappiate che è giunta l'ora di sgombrare la vostra vita da ombre e ambiguità. Una grande intraprendenza con il partner aiuterà a rinverdire la vita di coppia: regalatevi una serata speciale! Single, siete i "fortunelli" del giorno: fidatevi delle vostre antenne perché le vostre intuizioni andranno sempre a bersaglio. Oltre il velo delle apparenze, il cuore è già pronto all'amore vero ed in molti non vedete l'ora di incontrare una persona capace di catturare la vostra anima. Nel lavoro, non trascurate gli obiettivi a cui puntate da tempo solo perché richiedono strategie o scelte impegnative. Avete delle buone basi a disposizione per poter ambire al meglio.

Leone: ★★★★★.

In arrivo un giorno più molto congeniale alle vostre scelte. Dunque, alla grande davvero questa parte della settimana. Analizzate pure con serenità le cose che non vanno discutendone pacatamente con le persone interessate. In amore, questo giovedì può diventare un giorno intenso, sentirete il desiderio di esprimere le emozioni che provate per la persona amata. L'amore non è solo astrazione ma diventa anche esperienza mentale, fisica ed anche extrasensoriale. Molti di voi avanti negli "anta", volendo, avrete le vostre belle occasioni per rinverdire con dolcezza il cuore: sappiate che ciò che sentite battere nel petto è e resterà sempre giovane sperando o attendendo di potersi godere insieme a voi il sentimento più dolce della vita.

Single, troverete il modo di sfruttare al meglio il vostro fascino. Ogni giorno che passa diventate più attraenti: è evidente la dolcezza che emanate. Con l'aria a metà tra romanticismo e voglia di avventure riuscite ad accaparrarvi chi più vi piace, senza problemi. Nel lavoro infine, sarà una giornata contrassegnata da energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Troppo spesso siete autocritici nei vostri confronti e non spendete mai una parola buona sul vostro operato: adesso invece ci riuscirete con grande soddisfazione.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 giugno, predice una giornata incentrata su un sottotono diffuso, anche se in certi frangenti metterà a disposizione attimi di positività da sfruttare.

Gli astri consigliano tanta concentrazione e molta analisi, soprattutto nelle situazioni impegnative. In campo sentimentale i problemi non mancano, lo sappiamo, ma lo spirito d'iniziativa e il desiderio di compiacere il partner riescono comunque ad aggirare ogni ostacolo. Sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate eventualmente di riportarlo "sulla retta via". Single, sarà questa una giornata impegnativa e faticosa, le attività da portare a termine saranno tante e voi vi sentirete stanchi fin dalla prima mattinata. Non fatevi tuttavia prendere dall'angoscia ma rallentate semplicemente il ritmo. Svolgete tutto con la dovuta calma e, se non doveste riuscire, ci penserete domani.

Così, avrete più tempo per uscire con gli amici. Nel lavoro, sono giorni che aspettate dei risultati: finalmente arriveranno ma saranno inferiori alle attese, forse perché le vostre aspettative erano troppo alte. Queste non vi renderanno di cattivo umore perché porteranno molto presto a delle situazioni piacevoli.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 24 giugno.