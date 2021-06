L'Oroscopo settimana dal 21 al 27 giugno 2021 porta in primo piano l'analisi astrologica riservata alla quarta settimana dell'attuale mese. Curiosi di scoprire come saranno le giornate da lunedì a domenica? Da sottolineare senz'altro l'ottimo momento, ovviamente sia in amore che nel lavoro, riservato a tutti quelli nati sotto al simbolo astrale del Capricorno (voto 9), appoggiati in massima parte dall'ingresso della Luna nel settore. Per gli altri, parlando in generale, potrebbero esserci giornate più o meno impegnative, comunque da prendere con una certa attenzione, magari seguendo i nostri consigli quotidiani.

Per quanto concerne invece i segni additati ufficialmente in difficoltà, le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica indicano sulla linea della media sufficienza Bilancia (voto 6), Scorpione (voto 6) e Pesci (voto 6), sottoposti a vicissitudini astrali di bassa caratura.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana annusate con attenzione l’aria: ci sono tante emozioni in arrivo e molti di voi saranno un vulcano in piena. Diciamo che potrete fare quasi tutto, si realizzerà un desiderio e riuscirete a migliorare quelle cose che negli ultimi tempi vi hanno creato qualche fastidio. Ci sarà anche l’occasione per vivere un illuminante incontro con una persona che che vi è vicina.

Le giornate messe in preventivo in questo lasso temporale si presume possano essere abbastanza gestibili, logicamente con la consapevolezza del grado di positività attribuito all'intero periodo. Quindi, la cosa importante sarà il saper individuare e gestire quei periodi valutati a due e tre stelline, in questo caso venerdì e sabato.

Le stelle sui singoli giorni:

★★★★★ martedì 22 giugno;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23, giovedì 24, domenica 27;

★★★ venerdì 25 giugno;

★★ sabato 26 giugno 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Sarà una settimana sufficientemente buona, soprattutto per quanto riguarda gli amori e i legami appena nati. In ogni caso, lasciate campo libero ai sentimenti.

Se avete un rapporto stabile potreste ritrovarvi protagonisti di qualche scaramuccia, ma non sarà assolutamente nulla di grave: risolvete tutto con una risata! In alcuni casi sarà la sfera privata a dare problemi: ci sono molti attriti che rischiano di rovinare la parte finale della settimana lavorativa. Provate ad abbassare le difese e a proporre un punto di incontro. Intanto prendete nota delle giornate messe in preventivo con cinque e quattro stelle e state alla larga da quelle poco positive, ok? L'importante per voi sarà di vivere la settimana in modo assolutamente normale, senza dare troppo per scontate le cose.

La scaletta giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 21, martedì 22;

★★★★ mercoledì 23, sabato 26, domenica 27;

★★★ giovedì 24 giugno;

★★ venerdì 25 giugno 2021.

♐ Sagittario: voto 8.

Questa in arrivo sarà una settimana all'insegna della Luna, dunque adatta per soddisfare il vostro spirito "godereccio". Sedetevi intorno a una tavola piena di cose buone e fatelo in compagnia degli amici di sempre. Sarete l’anima della compagnia e riuscirete davvero a staccare la spina da affanni e vicissitudini quotidiane. Guardatevi intorno: c’è qualcuno di molto interessante che potrebbe portare con sé una ventata di amore e novità. Escludendo la parte finale, il resto della settimana si presterà molto bene per portare a compimento eventuali incombenze o progetti in corso. Diciamo che fino al giorno 25 giugno il periodo sarà notevole in quanto a positività e occasioni da cogliere in diversi campi.

Le giornate "si", "ni" e quelle decisamente "no":

Top del giorno martedì 22 giugno - Luna in Sagittario ;

martedì 22 giugno - ; ★★★★★ mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25;

★★★★ lunedì 21 giugno;

★★★ sabato 26 giugno;

★★ domenica 27 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Se aveste programmato una gita fuori porta per questo prossimo ponte, state sereni perché tutto andrà alla perfezione. In questo periodo è consigliabile coltivare le pubbliche relazioni manifestando apertamente ogni idea. Avete voglia di cambiare qualcosa nella vostra sfera privata? Allora non crucciatevi in desideri segreti ma parlatene con le persone interessate. Intanto, molti del segno in amore potranno contare su una splendida Luna in arrivo nel comparto questo giovedì 24 giugno.

Tra le altre migliori giornate spiccano senz'altro quelle di mercoledì, venerdì e sabato ma con la giornata di lunedì 21 decisamente al passo. Vediamo di approfondire la scala di valori riguardante i sette giorni in calendario.

La classifica di competenza del segno:

Top del giorno giovedì 24 giugno - Luna in Capricorno ;

giovedì 24 giugno - ; ★★★★★ mercoledì 23, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ martedì 22, domenica 27;

★★★ lunedì 21 giugno 2021.

♒ Acquario: voto 8. Questa settimana avrete a favore la luna nel segno e questa è una cosa buonissima! Approfittate per dedicarvi alle cose che amate e che più vi appassionano, nel lavoro come nella vita privata. E se nel frattempo aveste voglia di osare, osate pure, gli astri saranno decisamente di parte.

Mettendo da parte ogni inutile prudenza i frutti saranno buoni e senz'altro vi si apriranno strade finora mai percorse. Sono in arrivo anche soldi, probabilmente derivanti dalla chiusura di un affare o dal compenso per un ottimo lavoro: in ogni caso, l’entrata economica in questione avrà un meraviglioso effetto sull'umore. Per quanto riguarda la sfera professionale, prenderete in considerazione l’idea di dedicarvi nuovamente a un’attività già svolta in passato. Non contate troppo sugli altri, però.

La scaletta con le stelle:

Top del giorno sabato 26 giugno - Luna in Acquario ;

sabato 26 giugno - ; ★★★★★ lunedì 21, venerdì 25, domenica 27;

★★★★ giovedì 24 giugno;

★★★ martedì 22 giugno;

★★ mercoledì 23 giugno 2021.

♓ Pesci: voto 6.

Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la scontata sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, sabato 26 e domenica 27 giugno, le restanti saranno da navigare a vista. L'inizio di settimana sarà positivo per il lavoro: riceverete un invito o farete un incontro che si rivelerà molto fruttuoso per un futuro prossimo. Importante, però, è mettere da parte la vostra proverbiale ostinazione. Nella sfera privata, invece, dovreste mostrare più entusiasmo perché ultimamente vi state lasciando inghiottire dalla routine. La fine del periodo invece risulta altamente fortunato: in vista un meraviglioso weekend. Pronti a scoprire le stelline giornaliere?

Il responso quotidiano:

★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, martedì 22, venerdì 25;

★★★ mercoledì 23 giugno;

★★ giovedì 24 giugno 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 21 a domenica 27 giugno, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà il Cancro.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - C ancro , voto 10 segno al top della settimana;

, voto 10 segno al 2° posto - Capricorno, voto 9;

3° posto - Leone, Sagittario e Acquario, voto 8;

4° posto - Toro e Gemelli, voto 7;

5° posto - Vergine, Bilancia, Scorpione e Pesci, voto 6;

6° posto - Ariete, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 giugno 2021, nel contesto ingegnato sulla quarta settimana di giugno, è arrivato al capolinea.

Il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale interesserà il periodo dal 28 giugno al 4 luglio.