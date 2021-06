L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 giugno 2021 analizza l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. In campo l'attesa classifica a stelline giornaliera, riguardante in questo contesto i simboli astrali della prima sestina dello zodiaco.

Partiamo "alla grande" svelando i migliori scelti tra i sei sotto analisi in questo frangente: il Cancro (voto 10) sarà favorito dall'ingresso del Sole nel segno, mentre a portare fortuna al Leone (voto 8) sarà la presenza di Venere. Per quanto riguarda il simbolo astrale più in difficoltà durante il periodo invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica segnalano problemi per coloro nativi dell'Ariete (voto 5).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a spulciare le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 21 a domenica 27 giugno, come solita prassi ci preme segnalare i transiti della Luna nei segni. Tre in tutto le fermate dell'astro terrestre in altrettanti segni, ovviamente programmati per la settimana in osservazione. A dare inizio al periodo sarà la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco questo martedì 22 giugno alle ore 14:56. A seguire un nuovo stop, precisamente giovedì 24 giugno alle ore 15:05, dove ammireremo la figura astrale espressa dalla Luna in Capricorno. La settimana infine potrà ritenersi chiusa con l'arrivo della Luna in Acquario prevista per sabato 26 giugno.

Non solo di Luna vive l'Astrologia, bensì pure di altri importantissimi transiti. Proprio questa settimana potremo assistere al passaggio del Sole in Cancro, evento coincidente con il solstizio d'estate e che sancisce l'inizio della stagione estiva. Altro transito di spicco nel firmamento astrale sarà quello relativo a Venere in Leone: la dea dell'amore porterà a vivere storie fuori dell'ordinario o relazioni grandiose per chi volesse conquistare o essere conquistato.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Settima pessima. Il periodo sarà cadenzato da giornate alternate tra positive e poco positive: seguite i nostri prossimi oroscopi e i consigli che le stelle saranno pronte a regalare, ok? Ci sono turbamenti nell’aria e, per tenerli a bada dovete fare appello a tutto il vostro buonsenso.

Per fortuna avete intorno amici veri – pochi ma buoni – che sono sempre disponibili. Sul lavoro le idee si fanno più chiare, in amore non bruciare le tappe, la forma fisica è buona. Insomma, il quadro generale se preso con una certa concentrazione non è poi così male.

Ecco a seguire come evolveranno i prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 24 giugno;

★★★★ lunedì 21, mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★ martedì 22, sabato 26;

★★ domenica 27 giugno.

♉ Toro: voto 7. Settimana decisamente serena e tranquilla su molti fronti. Da prestare un po' più di attenzione durante la parte finale del periodo, preventivato con due giornate sicuramente "no", quindi poco affidabili. Infatti, sia questo venerdì che il sabato seguente dovrete per forza stare fermi evitando di prendere iniziative non necessarie.

E’ vero, in questo periodo avete mille cose da fare. Ma è altrettanto vero che ultimamente non vi state organizzando al meglio: pensateci e riflettete. Nel frattempo aspetta prima di presentare un progetto legato al lavoro, soprattutto non drammatizzare nella vita privata perché non ce n’è bisogno. Pronti a scoprire le stelline quotidiane?

Il responso direttamente dall'Astrologia:

Top del giorno mercoledì 23 giugno;

mercoledì 23 giugno; ★★★★★ lunedì 21 e giovedì 24;

★★★★ martedì 22 e domenica 27;

★★★ venerdì 25 giugno;

★★ sabato 26 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente, messe sotto analisi dalle previsioni della settimana, osserveranno un corso ad andamento abbastanza lento. In primis quelle di lunedì e mercoledì indicate rispettivamente con il "ko" e il "sottotono".

Le restanti saranno buone, sfruttabili al meglio. Parlando in generale dovete essere meno “intraprendenti” in amore, nel senso che è consigliabile non pretendere di bruciare le tappe e lasciare che anche il destino e il tempo facciano la loro parte. Se possibile, posticipate un viaggio: non ne avete proprio voglia, lo sapete e ci potrebbe essere qualche fastidioso imprevisto di troppo.

A seguire, le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 25 giugno;

venerdì 25 giugno; ★★★★★ sabato 26 e domenica 27;

★★★★ martedì 22 e giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 giugno;

★★ lunedì 21 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana preannuncia a voi del segno una tra le più belle settimane degli ultimi mesi.

In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà l'entrata del Sole nel segno, in arrivo nel settore proprio questo lunedì d'inizio settimana. Sono in arrivo forti emozioni sul fronte privato e non si escludono sconvolgimenti e rivoluzioni proprio nel corso dei primi tre giorni della settimana. Nell'aria già si respira un profumo di passione, quella passione che può far saltare gli equilibri o sconquassare cuori. Mollate pure il freno dell'inibizione e lasciatevi coinvolgere: fare il contrario sarebbe un grave errore. Per quanto riguarda il lavoro, vi aspetta una settimana tutto sommato tranquilla.

La situazione giorno per giorno;

Top del giorno lunedì 21 giugno (Sole nel segno);

lunedì 21 giugno (Sole nel segno); ★★★★★ martedì 22, mercoledì 23 e venerdì 25;

★★★★ giovedì 24, sabato 26 e domenica 27.

♌ Leone: voto 8.

Buoni per la maggior parte i giorni che verranno, ovviamente con la sola esclusione di lunedì 21 e martedì 22 giugno, per voi decisamente "no". Insomma, il periodo è stato valutato nelle previsioni della settimana con un ottimo voto soprattutto grazie all'arrivo di Venere nel segno. La dea dell'amore e di buoni sentimenti farà il suo ingresso nel comparto proprio ad inizio settimana. Questi sette giorni a venire come già anticipato cominceranno non in modo esaltante ma potranno senz'altro finire meglio: sta solo a voi. Le stelle suggeriscono di agire ed essere coerenti nella sfera professionale. Tirate fuori tutta la diplomazia in vostro possesso: sarà determinante. Siate altresì più tolleranti nella vita di coppia.

Ecco le stelline di vostra competenza:

Top del giorno domenica 27 giugno (Venere nel segno);

domenica 27 giugno (Venere nel segno); ★★★★★ giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 giugno;

★★★ lunedì 21 giugno;

★★ martedì 22 giugno.

♍ Vergine: voto 6. Settimana decisamente poco performante ma, visto il periodo, sarà da considerare assolutamente non negativa. L'oroscopo della settimana dal 21 al 27 giugno infatti, pur non avendo la possibilità di mettere a disposizione la giornata al top, indica che potrete contare ugualmente su cinque giorni non negativi di cui due altamente fortunati: martedì e domenica. Intanto sappiate che eventuali tensioni emotive che avessero afflitto negli ultimi giorni cominceranno un po' alla volta a svanire: è in arrivo un sollievo emotivo.

Da un momento all’altro potreste incontrare una persona che si rivelerà molto preziosa per il futuro. Mettete in conto qualche spostamento.

I giorni della settimana visti con l'occhio delle stelle:

★★★★★ martedì 22 e domenica 27;

★★★★ lunedì 21, venerdì 25 e sabato 26;

★★★ giovedì 24 giugno;

★★ mercoledì 23 giugno.

