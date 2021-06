L’Oroscopo di domani, venerdì 18 giugno 2021, vedrà protagonisti indiscussi i segni che in questa settimana hanno avuto la meglio sulle proprie sfide, come nel caso del Sagittario, della Bilancia e dei Pesci. Ci saranno però dei rialzi significativi per i nati sotto i segni di terra, che in questo momento si stanno riprendendo da alcune situazioni difficili. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L'oroscopo di domani: Bilancia vivace

1° Sagittario: arrivare alla seconda parte di questa settimana per voi significherà entrare in un periodo fatto di opportunità e di tante situazioni che rappresenteranno dimostrazioni di ciò che valete, anche se queste opportunità vi metteranno alla prova.

2° Bilancia: sarete più vivaci e pronti ad avventurarvi in una esperienza nuova, magari per poter dare alla vostra personalità un tocco in più che potrebbe fare al differenza in alcuni ambiti. Probabilmente nella professione potreste avere qualche piccola marcia in più.

3° Pesci: lo svago dovrà essere il vostro unico pensiero nel pomeriggio di domani, soprattutto perché avrete bisogno di staccare la spina e dedicarvi a ciò che più amate. Avrete alcuni assi nella manica sul lavoro, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: la passionalità sarà ciò che vi accompagnerà nel corso di questa giornata, e probabilmente per i giorni successivi. L’oroscopo però vi darà anche molta fortuna in un affare a cui avete lavorato duramente.

Obiettivi per Capricorno

5° Ariete: questo drastico miglioramento nell’oroscopo sarà focalizzato negli aspetti amorosi e affettivi che ora avranno un equilibrio maggiore e saranno pronti ad eventuali evoluzioni. Siate pronti per una bella sorpresa che vi lascerà senza fiato.

6° Capricorno: avrete un obiettivo, e secondo l’oroscopo nessun ostacolo potrà impedire il progetto in essere.

Siete sulla buona strada per poter dare un giro di vite anche alla vostra vita emotiva, anche se si tratterà di amicizia e non di amore.

7° Vergine: sarete stabili nella classifica, e questo di per sé dovrebbe rassicurarvi su eventuali sviluppi che prenderà la vostra carriera di stampo professionale. Raggiungere un obiettivo sarà il vostro prossimo passo per poter emergere in modo significativo.

8° Acquario: sentirete che il buonumore sta andando sempre più verso la giusta direzione secondo l’oroscopo di domani, soprattutto se le persone attorno a voi stanno sinceramente pensando di farvi divertire senza ottenere niente in cambio.

Stima per Toro

9° Toro: la stima nella coppia aumenterà di ora in ora, soprattutto se alle spalle di questa situazione si è verificato un chiarimento che ha messo fine ad un forte fraintendimento oppure a una gelosia. Sarà presto per fare un passo avanti e chiarire il prima possibile.

10° Gemelli: ci sarà un ostacolo per quale ancora non avete trovato una soluzione, finendo con far crescere l’irritazione e la voglia di staccare la spina per un po’. Una piccola vacanza effettivamente farà proprio al caso vostro, quindi organizzare qualcosa potrebbe essere un'ottima idea.

11° Cancro: il vostro non sarà un oroscopo 'negativo', ma di pausa e di stacco da tutte quelle faccende che vi hanno messo alla prova in modo molto tenace. Trascorrere una giornata diversa dal solito non sarà affatto una cattiva idea, soprattutto se coinvolgerete gli affetti.

12° Leone: 'precipitare' all’ultimo posto significherà entrare in conflitto con qualcuno, oppure essere insofferenti a una determinata situazione che ora vi sta sempre più stretta. Avrete molte chance per riorganizzarvi dal punto di vista lavorativo in modo più mirato.