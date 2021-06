L'Oroscopo di domani sabato 19 giugno è pronto a servire sul classico 'piatto d'argento' le stelline, i consigli e le dritte per la giornata di avvio weekend. Disponibili le nuove previsioni zodiacali relative alla prima sestina. Ricordiamo che, in questo contesto, tratteremo in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire tra questi chi la spunterà in amore e nel lavoro? Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dai migliori in assoluto: il Toro e il Leone, sicuramente, risulteranno vincenti in campo sentimentale.

Invece si presume possa essere un periodo un pochino magro, secondo le previsioni astrologiche del 19 giugno, per coloro nativi del Toro. Andiamo a scoprire i consigli e le dritte dell'Astrologia da investire nelle situazioni sentimentali e lavorative.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Cancro Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 19 giugno, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 19 giugno al segno dell'Ariete preannuncia tanta buona energia e forza a sufficienza per far fronte alle vicissitudini quotidiane. In amore, tutto sarà veramente possibile in questo sabato, lo dice l'Astrologia. Questo sarà un ottimo weekend per tanti di voi: cose nuove vi aspettano, il che renderà più movimentata e interessante sia la giornata che l'esistenza.

L'accordo con la persona amata sarà rassicurante al di là di ogni possibile dubbio. Single, il cielo porterà movimento alla vostra giornata e vi metterà in contatto con alcune persone con cui potrebbero nascere amicizie sincere o amori frizzanti. Sarete particolarmente attraenti e seducenti e potrete conquistare chiunque con la vostra dolcezza.

Nel lavoro, vi sentirete più forti e sicuri del solito e non avrete paura di affrontare eventuali difficoltà che si dovessero presentare. È importante che vi fidiate del vostro intuito e del vostro sesto senso. Possibili affari vantaggiosi.

Toro: ★★. Si prevede in salita l'inizio del periodo ma con positive schiarite nel finale di giornata.

In campo sentimentale, agite con prudenza, non peccate di ingenuità o di faciloneria nell'affrontare una situazione a livello familiare: la fretta e l'euforia potrebbero indurvi sia a sottovalutare la cosa e sia a commettere dei passi falsi, soprattutto se il partner non fosse d'accordo con voi. Il momento è buono per eventualmente (ri)discutere su questioni pratiche abbastanza urgenti. Single, doveste prestare più attenzione a ciò che fanno o dicono gli altri, per una vostra eventuale autodifesa. Curate il vostro corpo, il vostro look e il vostro aspetto in generale: vi sentirete bene e sarete in grado di risolvere ogni problema. Nel lavoro, non commettete errori di superficialità perché potrebbero danneggiare la vostra immagine e la cosa vi darebbe molto fastidio.

Altresì, potreste correre anche il rischio di perdere una somma di denaro o di spendere in modo troppo disinvolto: fate attenzione!

Gemelli: ★★★★. Partirà bene questo sabato d'inizio weekend, anche se a tratti potrebbe riservare momenti abbastanza ingombranti ai quali dover porre sostegno. In amore, sarà una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze con la persona amata. Nascerà sempre più il desiderio di programmare la vita insieme a chi amate, in primis per costruire qualcosa di solido e duraturo. Approfittatene per dedicare tempo a rinforzare il vostro legame oppure per appianare eventuali divergenze avute tempo addietro. Single, in ascensore o sull'autobus potreste incontrare una persona che non vedevate da tempo e, scambiando quattro chiacchiere, verranno fuori idee e proposte che vi lasceranno senza fiato.

Nel lavoro sarete precisi, infaticabili e concentrati; circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con criterio e forza schiacciante.

Oroscopo e stelle di sabato 19 giugno

Cancro: ★★★★. Prenderà la giusta piega questo primo giorno di weekend, almeno nella prima metà, poi subirà un piccolo stop. In generale si prevedono lievi problemini abbastanza facili da far rientrare. Chi vivesse in condizioni affettive precarie o poco serene potrebbe avere la tentazione per un’evasione sentimentale. Per i sentimenti, le stelle movimenteranno il settore e per tutte le coppie si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Fate capire a chi amate che il vostro sentimento è grande e che la persona interessata risulta essere al primo posto dentro al vostro cuore.

Potrebbe stupire la passione di cui è capace il partner nei vostri confronti. Single, per voi le parole non contano mai quanto i fatti: siete persone molto affidabili e pretendete altrettanta affidabilità dagli altri. Nel lavoro, astuti e intuitivi ve la caverete alla grande in ogni tipo di situazione, quindi non fatevi coinvolgere da pensieri negativi: potrete usare la vostra mente per cose migliori, quali ad esempio affari, nuove idee, molto favoriti nei prossimi giorni.

Leone: ★★★★★. Per tantissimi di voi nativi questo primo giorno di weekend partirà e si concluderà al massimo della positività. Dunque si spera per voi zero patemi e niente stress da mattina a sera. In amore tutto a gonfie vele.

In alcune coppie forse potrebbero cambiare in meglio un po' di cose all'interno del rapporto, diciamo più per volere del partner che vostro. Tuttavia è un bene riuscire a mettere dei nuovi punti fermi evitando di assecondare gli altri, almeno per una volta. Trovate qualcosa di originale da proporre alla persona amata, magari invitandola a cena fuori o prenotando un percorso benessere in una SPA. Se ci fosse bisogno di un po' di romanticismo, allora una cenetta in un localino in riva al mare sarebbe l'ideale. Single, a questo giro avrete buone possibilità da sfruttare in ciò che avete a cuore oppure a portata di mano. Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione e, se steste pensando di dedicarvi ad un nuovo amore, sappiate che questa potrebbe essere proprio una buona idea.

Nel lavoro non vi farete sopraffare dalle varie mansioni da affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase. Il vostro fiuto sarà impeccabile: vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 giugno, predice una giornata certamente buona, anche se con qualche piccolo risvolto non troppo positivo. In campo sentimentale sarete molto più propositivi nei confronti di chi amate e questo aiuterà qualsiasi relazione abbiate, sia di lungo periodo che di breve. Le coppie dunque vivranno l'affiatamento sotto tutti i punti di vista: bisognerebbe prendere spunto per nuovi progetti o nuove cose da fare insieme, anche una piccola vacanza di certo rafforzerebbe molto il rapporto.

Se poi la noia dovesse prendere il sopravvento, poco male, potete sempre vantarvi di aver vissuto un buon periodo. Single, le stelle saranno sufficientemente schierate dalla vostra parte e vi prometteranno di fare un incontro decisivo. Se avete posato già gli occhi su una persona speciale allora scatenate pure la fantasia: immaginate teneri baci, abbracci, carezze e lusinghiere promesse per il futuro. Nel lavoro infine, il vostro carisma sarà notevole: affascinerete per estro e vostra voglia di fare e, dopo parecchio tempo, riuscirete finalmente a realizzare quel difficile progetto. Una lieta notizia: riceverete un sacco di complimenti per quanto state facendo.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 19 giugno.