Nuovo appuntamento con l'oroscopo della terza settimana del mese di giugno. Siete curiosi di sapere che cosa bolle nel settore dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? Vi attende una settimana piena di energia, oppure problematica? Se volete conoscere le novità, le sorprese e i consigli delle stelle, di seguito trovate le previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 21 a domenica 27 giugno 2021. I segni zodiacali presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana 21-27 giugno secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amore, qualche problema potrebbe venire a galla. Se nei rapporti di coppia si percepisce una forte tensione, si rischia di rompere gli equilibri. In questo caso è meglio mettere da parte l’impulsività e di fare attenzione a non pronunciare parole di cui potreste pentirvene. C’è aria di tempesta, per tale motivo ci vuole calma e sangue freddo. Se il vostro cuore è solo da troppo tempo, alcune giornate di questa settimana regalano incontri davvero interessanti ma qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Sul fronte lavoro, questo è un periodo decisamente positivo anche per le finanze. Non siate frettolosi o superficiali.

Sul fronte salute, la vostra forma fisica è buona ma se vi rilassate di più ancora meglio.

Toro – In campo amoroso, questa è una settimana positiva e romantica. Se nei giorni scorsi siete stati invasi dai dubbi, questo è il momento giusto per voltare pagina senza problemi. Anche se c’è ancora qualche insoddisfazione, non tormentatevi ma correggete la rotta.

Mostrate il vostro lato dolce e corteggiate la persona che vi piace tanto, con qualche attenzione in più. Per i single del segno è forte la voglia di emozione e di dolcezza. Tuttavia, fate attenzione a non illudervi e a non scambiare uno squalo per un delfino. È un buon momento per pianificare il vostro lavoro con progetti e strategie.

Ogni iniziativa spiccherà il volo portandovi successo e anche maggiori entrate. In salute, è una settimana di alti e bassi, non sempre riuscirete a sfruttare bene le vostre energie. Organizzatevi meglio e non mangiate troppo.

Gemelli – Sul versante amore, l'oroscopo consiglia di godervi pienamente questo periodo che sembra essere ricco di opportunità e di novità. Se dovete chiarire alcuni punti importanti che riguardano il rapporto di coppia, questa è la settimana adatta per affrontare il partner e trovare insieme una soluzione. Tuttavia, fate attenzione ai terzi incomodi, che s’intromettono nei vostri affari di coppia. Per i cuori solitari del segno si prospetta un’ottima settimana e se non c’è una persona che vi interessa, approfittate della stagione in corso per uscire di più.

In campo lavorativo, dovete impegnarvi a fondo, potete raggiungere obiettivi importanti e aumentare le entrate. La vostra forma fisica sembra al top, ma ricordate che ogni tanto anche voi avete bisogno di riposare.

Cancro – Per l’amore è una settimana da capogiro, sarete simpatici e apprezzati da tutti. In questa settimana letteralmente romantica apparite dolci, più disponibili con gli altri e avrete voglia di corteggiare e di essere corteggiati. Tuttavia, l’Oroscopo consiglia di non far emergere, in maniera inaspettata, quelle esigenze che non avreste mai sospettato di avere. Insomma, dovete praticare l’arte dell’onestà, soprattutto con voi stessi. La vita dei single sta cambiando, dovete chiedervi sinceramente che cosa desiderate e aspettate da un rapporto.

Ottimo periodo per il lavoro e le questioni economiche. Il vostro segno si potenzierà soprattutto nella comunicazione e nella risoluzione di vecchi problemi. Non sempre le energie vi accompagneranno in questi giorni, il motivo è che tendete sempre a esagerare. Cercate di essere più equilibrati e vedrete che vi sentirete meglio.

Previsioni astrologiche fino al 27 giugno 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, vi aspettano giornate piuttosto vivaci, tocca a voi sapere sfruttarle al meglio per ottenere l’oggetto del vostro desiderio, oppure per mettere a tacere definitivamente le incertezze che sono nate negli ultimi tempi. A volte, apparite un po’ prepotenti, ma questo atteggiamento lo usate perché volete il meglio per le persone alle quali volete bene.

Per i single del segno il fascino è al massimo e la voglia di vivere una avventura anche. Forse vi manca la materia prima, quindi guardatevi in giro con attenzione e fatevi avanti con audacia. Settimana favorevole sia nel lavoro che in campo economico, cogliete le ottime occasioni che vi vengono offerte in questi due settori. Sul fronte salute, la forma fisica e l’entusiasmo sono alle stelle e avete voglia di fare tante cose. Questa settimana vi aiuta a riprendervi da un periodo di stanchezza o da un problema fisico avuto in passato.

Vergine – In amore, alti e bassi nei rapporti di coppia, il problema principale tra voi e la vostra dolce metà potrebbe essere proprio la famiglia. Si dice che non bisognerebbe mai mettere il dito tra moglie e marito, ma a conti fatti non è così.

In alcune coppie regna sovrana l’insoddisfazione, forse perché uno dei due partner è geloso e sospetta dell’altro. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo, rilassatevi e siate voi stessi senza aver paura di fare una figuraccia, ma cercate di non mettere in fuga la persona che vi piace con un atteggiamento troppo ipercritico. Questo periodo potrebbe ancora mettere dei punti interrogativi in campo lavorativo, incertezze e qualche ritardo economico. Dovete capire quali errori avete commesso e correggere il tiro. In salute, evitate di arrivare a fine giornata senza energie, concedetevi delle pause e non trascurare il riposo notturno.

Bilancia – In amore, questa settimana sarà favorevole soltanto durante i primi e gli ultimi giorni, mentre per la parte centrale della settimana metterà a dura prova i vostri sentimenti e la vostra pazienza.

Preparatevi, insomma, ad affrontare continui alti e bassi nel vostro rapporto di coppia. Chi dice che non discute mai con la sua dolce metà mente. La determinazione dei single sarà la chiave per conquistare il cuore di una persona speciale. In campo professionale pretendete tutto nero su bianco e se ci sono iniziative lasciate a metà, riprendetele e andate fino in fondo. Ricordate che ciò che conta di più nel lavoro è l’impegno. Potete essere fortunati e ricevere ottime occasioni, ma potete anche non saperle sfruttare a vostro vantaggio. Sul fronte salute, è un buon momento per praticare sport e smaltire qualche chilo di troppo.

Scorpione – In amore, è un periodo sereno per le questioni familiari e per fare brevi viaggi.

Per molti nativi dello Scorpione dialogare sarà semplice, perché le energie sono dirette e non oscurate da proiezioni emotive. Diverso è il discorso per chi non sopporta più certe situazioni e sta pensando di guardare altrove. Le scelte vanno fatte con consapevolezza e maggiore responsabilità. I cuori solitari del segno potrebbero scoprire quanto è bello amare ed essere amati. Sul fronte lavoro, apparite più abili del solito e riuscite a capire come e dove muovervi, riuscendo a scovare opportunità vantaggiose snobbate dagli altri. Se siete liberi professionisti, le vostre possibilità raddoppieranno nei prossimi giorni. È un buon momento per occuparvi della vostra salute ed effettuare qualche controllo a scopo preventivo.

Non dimenticate del dentista, spesso ve ne ricordate solo quando ci sono problemi.

Amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo dal 21 al 27 giugno: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul fronte amore, si prospetta una settimana stabile. Tuttavia, potreste sentirvi spesso irritati, insoddisfatti, oppure partire in quarta come un fulmine senza chiedervi se fate bene oppure no. Insomma, la vostra impulsività potrebbe portare ulteriori tensioni nel rapporto di coppia. In ogni caso, attenzione ai parenti serpenti. Se siete un classico Sagittario single, aprite gli occhi e cercate di non credere a tutto quello che vi viene detto. Se vi piace una persona, fate la prima mossa senza ascoltare i consigli delle persone invidiose.

Massima prudenza con i soldi e gli impegni finanziari. Questa settimana dovete raddoppiare la cautela, non siate impulsivi e non agite mai senza riflettere. In salute, ogni tanto regalatevi dei momenti di pausa, fate lunghe passeggiate all’aperto e gestite bene gli impegni quotidiani e le cose da fare.

Capricorno – In amore, i problemi che nascono in questa settimana li supererete con relativa facilità. Avrete spesso la tentazione di dire tutto ciò che vi passa per la testa e potreste anche scoprire alcuni lati del vostro carattere che credevate di non avere. Se amate una persona, separate la sfera lavorativa dal vostro rapporto di coppia. Per voi single del segno si prospetta una settimana contrastata, ma non perdete la speranza, prima o poi incontrerete la vostra anima gemella.

Preparatevi a innamorarvi e a vivere emozioni cariche di passioni e di eros. Sul fronte lavoro, cercate di prevedere tutto e di anticipare anche le difficoltà e i momenti complicati. Non è una settimana semplice, ma riuscirete ad affrontare tutti gli ostacoli e a superare diversi problemi. Il vostro problema principale potrebbe essere rappresentato da un certo nervosismo che sfogate mangiando di tutto e di più. Cercate stare più a contatto con la natura e la sera fatevi una tisana per facilitare il riposo.

Acquario – Sul fronte amore, è arrivato il momento di superare la vostra timidezza o i vostri dubbi. Insomma, questa settimana ha il potere di riscaldare anche il rapporto di coppia più freddo. Potreste prendere decisioni molto importanti, inaugurare un nuovo progetto o fare figli. I single devono sfruttare al meglio il proprio fascino, avere più fiducia in se stessi ed essere più determinati e simpatici. È una settimana positiva sia per il lavoro che per le finanze, lavorerete sodo, vi impegnerete e vi farete valere. Potreste ottenere risultati importanti anche in campo economico e aspettatevi buone notizie su investimento e finanze. Sul fronte salute, la forma fisica è ottima, finalmente vi riprenderete da un periodo di stanchezza o da un problema fisico più serio.

Pesci – Le situazioni amorose sono un po’ complicate, ma ricordatevi che in questa settimana dovete capire gli stati d’animo degli altri, oltre che i vostri. Molti di voi hanno difficoltà a capire cosa fare della propria vita e come muoversi nel settore sentimentale, affettivo e amoroso. Se vi sentite ostaggio di forze contrarie, dovreste guardare nel vostro cuore. Voi single avete una sensibilità speciale, fate sempre gola a tutti. Occhio, però, a non farvi mangiare da uno squalo brutto e cattivo. In campo lavorativo, potrebbero esserci dei ritardi e piccole difficoltà soprattutto in ambito economico. Vi basta essere prudenti negli investimenti e aspettare la fine di giugno, quando la fortuna inizierà a girare dalla vostra parte. Le vostre forze potrebbero essere indebolite e, per evitare di arrivare a fine giornata distrutti, cercate di amministrare con moderazione le vostre forze. Concedetevi spesso dei momenti di relax e di riflessione.