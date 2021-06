L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 giugno 2021 è pronto a comporre il delicato puzzle della positività inerente ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati nel periodo? Come sempre a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito alla terza settimana dell'attuale mese. Iniziamo subito a dare qualche piccola info in merito alle pagelle in generale: decisamente molto positivo il periodo sotto analisi soprattutto per i nati nel segno della Bilancia (voto 10), in ottima compagnia alla testa della scaletta affiancati dal segno dello Scorpione (voto 8).

Mediocri i prossimi sette giorni in arrivo per gli amici del Sagittario (voto 7) e dell'Acquario (voto 7) mentre per coloro nativi dei Pesci (voto 6) si prospetta un frangente sulla falsariga della media sufficienza.

Intanto, le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica vedono quasi tutto in salita le giornate in analisi per gli amici del Capricorno (voto 5). Curiosi di appurare qualche indizio in più? Allora, andiamo pure a mettere nero su bianco il pensiero delle stelle e, subito dopo, spulciare a fondo la classifica finale con le pagelle segno per segno relative ai prossimi sette giorni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Si preannuncia per voi del segno una splendida settimana dove quasi tutto potrebbe andare davvero a gonfie vele.

Se è vero che "il buongiorno si vede dal mattino", l'ingresso della Luna nel segno in arrivo nel comparto venerdì 18 giugno potrebbe dare altro che un buongiorno! Le stelle infatti hanno riservato a tantissimi di voi per tale data una meravigliosa giornata a cinque stelle avvalorata dalla "top del giorno" di venerdì per l'appunto.

Ottimo il weekend che, insieme alla giornata di martedì, darà soddisfazioni e fortuna a molti nativi. Se poi avete la possibilità di poter contare su un ascendente valutato positivamente in classifica, allora nessuno vi fermerà...

Il responso della settimana con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 18 giugno - Luna in Bilancia;

venerdì 18 giugno - Luna in Bilancia; ★★★★★ martedì 15, sabato 19, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, giovedì 17.

♏ Scorpione: voto 8.

Per voi amici dello Scorpione sarà questa una settimana molto buona su alcuni fronti caldi, come per esempio quei rapporti interpersonali in po' in crisi. Se poi aveste a che fare con situazioni che necessitassero di un pizzico di fortuna risolutore, allora diciamo che siete già in una botte di ferro. Il periodo intanto inizierà abbastanza bene ma proseguirà con due giornate davvero poco interessanti, per non dire negative, per tanti di voi nativi. In questo caso, mercoledì 16 potrete contare solo su tre stelline e quindi la giornata indicativamente è stata valutata "sottotono". Decisamene peggio andrà giovedì, periodo da considerare alquanto instabile (due stelle da "ko"): calma! Di sicuro vi rifarete in uno di questi giorni compresi da lunedì 14, venerdì 18 e sabato 19 giugno.

L'oroscopo della settimana visto il relativo cielo astrologico consiglia di prendere nota dei periodi positivi e negativi sottolineando in agenda soprattutto questi ultimi. Vediamo di chiarire quali e quanti sono nel prospetto seguente.

La scaletta con le giornate buone e meno buone:

Top del giorno domenica 20 giugno - Luna in Scorpione;

domenica 20 giugno - Luna in Scorpione; ★★★★★ lunedì 14, venerdì 18, sabato 19;

★★★★ martedì 15 giugno;

★★★ mercoledì 16 giugno;

★★ giovedì 17 giugno 2021.

♐ Sagittario: voto 7. Se visto da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i momenti migliori, queste nuove previsioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi del segno. Certo, la presenza della giornata "top" è un ottimo incentivo nel periodo: martedì 15 giugno potrete avere massima libertà di movimento grazie all'ottimo momento offerto dall'Astrologia al vostro segno.

Altresì vi diciamo che senz'altro potete contare su altrettante due ottime giornate: mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, entrambi valutati a cinque stelle. Via eventuali "musi lunghi" se nel frattempo aveste dato una sbirciata alla parte finale della scaletta (sabato e domenica weekend incerto), ben sapendo che una buona fetta di responsabilità è sempre imputabile a coloro direttamente interessati.

La classifica con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 15 giugno;

martedì 15 giugno; ★★★★★ mercoledì 16, giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, venerdì 18;

★★★ sabato 19 giugno;

★★ domenica 20 giugno.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Settimana pessima per voi, amici carissimi del segno.

Il periodo sarà cadenzato da giornate alternate tra positive e poco positive, quindi inutile tergiversare troppo su tale stato di cose. Purtroppo l'Astrologia come dà così toglie e non per colpa di qualcuno o qualcosa ma solo per cause naturali: in questo caso tutto si gioca sulla presenza di astri in aspetto positivo o negativo, tutto qua. Intanto l'oroscopo della settimana consiglia di seguire sempre l'oroscopo giornaliero per vedere quando e quanto le stelle sono pronte sostenere il proprio segno e regolarsi di conseguenza. Come sempre il consiglio è quello di iniziare a segnare con il pennarello rosso tutte quelle giornate preventivate in negativo, in modo da avere sempre a mente di stare accorti e concentrati: cedere ad azioni o comportamenti troppo disinvolti in certi periodi può costare molto caro...

Pronti a scoprire come sarà la prossima settimana?

Il resoconto riassuntivo espresso dalle stelline quotidiane:

★★★★★ giovedì 17 giugno;

★★★★ mercoledì 16, venerdì 18, sabato 19;

★★★ lunedì 14, domenica 20;

★★ martedì 15 giugno 2021.

♒ Acquario: voto 7. Una settimana indicata dalle effemeridi sul segno come sicuramente più che soddisfacente. Diciamo che, volendo dare un senso di misura ai prossimi sette giorni, il frangente è complessivamente stato classificato dalle nostre previsioni astrali come "buono". Periodo centrale purtroppo previsto con tre stelle relative al "sottotono", martedì 15 giugno e con il "ko" il mercoledì 16 del mese. Già che ci siamo vogliamo togliere il velo dalla giornata migliore in assoluto?

Bene, per voi sabato 19 giugno avrà i colori sgargianti dei periodi segnati dalla "top del giorno": preparatevi a vivere un weekend con i controfiocchi! Pronti a gongolare? Intanto, in merito alle restanti giornate, è previsto per lunedì e domenica l'arrivo di un periodo a cinque stelle. Vediamo di dare maggiore profondità al resto del responso astrale analizzando lo schema posto a seguire.

Le stelline quotidiane di competenza dell'Acquario.

Top del giorno sabato 19 giugno;

sabato 19 giugno; ★★★★★ venerdì 18, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17;

★★★ martedì 15 giugno;

★★ mercoledì 16 giugno 2021.

♓ Pesci: voto 6. In arrivo una settimana abbastanza moderata dunque in linea con la media sufficienza. Diciamo che le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti in determinati giorni mentre in altri saranno abbastanza magnanime.

Vediamo di scoprire qualche indizio in più, ok? In linea generale molti di voi del segno non potrete contare sulla giornata al "top del giorno", in compenso avrete a sostegno un martedì 15 e un mercoledì 17 favoriti alla grande da astri di parte, belli e in ottima forma. La Luna, dapprima in Leone e poi in Vergine regalerà anche a voi buone possibilità di sfondare nel suddetto periodo, da noi valutato con cinque stelline. Passabili, considerate a quattro stelle, le giornate di lunedì 14, giovedì 17 e domenica 20 giugno. Indicando le giornate meno positive, ecco spuntare le due stelline da "ko" sabato 19 del mese, mentre il venerdì precedente sarà sotto sorveglianza speciale visto che avrà in dote solo tre stelline "sottotono".

I prossimi sette giorni visti con l'occhio delle stelle:

★★★★★ martedì 15 e mercoledì 16;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 giugno;

★★ sabato 19 giugno 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Disponibile per essere analizzata, la nuova classifica della settimana da lunedì 14 a domenica 20 giugno è pronta a regalare soddisfazioni o buone speranze a tutti coloro designati dall'Astrologia in periodo positivo. Dunque tutta da scoprire la scaletta relativa ai dodici segni dello zodiaco con, a corredo, i voti svelati dall'oroscopo interessanti i sette giorni in oggetto. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà la Bilancia alla quale si dovranno accodare tutti gli altri segni.

La scaletta completa dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto - Bilancia, voto 10 segno al 'top della settimana';

segno al 'top della settimana'; 2° posto - Vergine, voto 9;

3° posto - Ariete e Scorpione, voto 8;

4° posto - Gemelli, Sagittario e Acquario, voto 7;

5° posto - Toro, Cancro, Leone e Pesci, voto 6;

6° posto - Capricorno, voto 5.

Il quadro astrologico riguardante l'oroscopo della settimana dal 14 al 20 giugno 2021, in questo caso ingegnato sulla seconda settimana dell'attuale mese è arrivato a conclusione. Vi invitiamo a non disertare il prossimo incontro con le previsioni e la classifica che, lo ricordiamo, interesserà il periodo compreso dal 21 al 27 di giugno.