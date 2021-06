L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 giugno 2021 è pronto a dare un senso ai prossimi sette giorni in calendario. In preventivo la settimana numero tre del mese attuale con, sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo, l'attuale cielo interessante le effemeridi dei segni. In evidenza la classifica con le stelle per le giornate da lunedì fino a domenica e le pagelle dedicate ai segni dall'Ariete fino a Vergine. In bella mostra soprattutto l'Astrologia applicata ai prossimi transiti della Luna nei vari settori. Vogliamo mettere subito in evidenza quali sono i segni più fortunati ai primi posti in classifica? Parliamo in questo caso del segno della Vergine (voto 9), sottoposto nel frangente alla positiva presenza della Luna nel segno.

Parlando dei segni nella zona bassa della classifica, ovviamente basandoci sulla scala dei valori impostata sulla prima sestina, le previsioni della settimana da lunedì a domenica annunciano delle giornate abbastanza impegnative da gestire per Toro (voto 6), Cancro (voto 6) e Leone (voto 6), volenti o nolenti sottoposti a continui alti e bassi.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi ormai ben consolidata in questo contesto, ovviamente prima di intavolare il discorso relativo alle previsioni dell'oroscopo della settimana, ci preme dare informazioni utili a chi ama conoscere i prossimi spostamenti della Luna nei segni interessati. Diciamo subito che, nel frangente analizzato che va dal 14 al 20 di giugno, saranno in tutto tre le tappe osservate dall'Astro della Terra nei rispettivi simboli zodiacali.

A dare inizio alla girandola di "stop and go" da parte della musa dei poeti, sarà l'entrata della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra mercoledì 16 giugno alle ore 05:02. Il prossimo stop arriverà venerdì 18 giugno alle ore 10:53 con il transito della Luna in Bilancia. La settimana "lunare" si concluderà con l'arrivo della Luna in Scorpione prevista domenica 20 giugno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Una settimana in parte decisamente fortunata, certamente interessante in alcuni frangenti e assolutamente non negativa. A parte gli alti e bassi previsti a metà/fine periodo, potrete senz'altro contare su una splendida giornata al "top", lunedì 14 giugno.

Ottime e altrettanto buone da cogliere per l'amore o nel lavoro martedì 15, sabato 19 e domenica 20, tutte da sfruttare per le cose di una certa importanza. Iniziamo subito a elencare una a una le singole giornate del periodo esortandovi a segnare quelle più a rischio (giovedì e venerdì).

La scaletta con le stelline giornaliere:

Top del giorno lunedì 14 giugno;

lunedì 14 giugno; ★★★★★ martedì 15, sabato 19 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 giugno;

★★★ giovedì 17 giugno;

★★ venerdì 18 giugno.

♉ Toro: voto 6. Si prevede per voi del segno una settimana abbastanza "gestibile", con la parte finale da tenere sotto acuta osservazione. In pratica, ci state chiedendo anche quali sono le uniche due giornate valutate negativamente, giusto?

Bene, togliamo subito l'angoscia dell'attesa ammettendo che venerdì 18 giugno sarà la classica giornata "sottotono", nel complesso classificata con tre stelle. L'altra giornata fuori dal coro, decisamente peggiore, sabato 19, costretti dalle stelle a sopravvivere con solo due stelline. Scopriamo in resto della analisi astrologiche andando a svelare la scala conclusiva.

Il report astrale condensato le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 15 e mercoledì 16;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e domenica 20;

★★★ venerdì 18 giugno;

★★ sabato 19 giugno.

♊ Gemelli: voto 7. L'oroscopo della settimana annuncia sette giornate in linea di massima discrete, a tratti tranquille ma con alcuni frangenti poco affidabili.

Vediamo il responso degli astri: giovedì 17 giugno avrete il piacere di vivere una splendida giornata al top. A seguire, mercoledì 16 e venerdì 18 porteranno entrambe cinque stelline fortunate, dunque nessun problema e tante opportunità. Il giorno 15 giugno come pure il 19 saranno positivamente valutati, quindi abbastanza buoni viste le quattro stelline a corredo. Andiamo a vedere insieme come sono state distribuite le stelle restanti.

La classifica dei prossimi sette giorni:

Top del giorno giovedì 17 giugno;

giovedì 17 giugno; ★★★★★ mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ lunedì 14 giugno;

★★ domenica 20 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana preannunciano sette giornate nel complesso discretamente positive.

Escludendo i soli giovedì e venerdì previsti rispettivamente con il "sottotono" e il peggiore "ko", i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo "che pesci prendere", date pure uno sguardo al nostro regolare oroscopo del giorno, troverete senz'altro dei buoni consigli per essere sfruttati ad hoc. Mettiamo in chiaro il riepilogo complessivo in modo da avere in mano la situazione generale.

Le stelline applicate ai singoli giorni in arrivo:

★★★★★ lunedì 14 e domenica 20;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ giovedì 17 giugno;

★★ venerdì 18 giugno.

♌ Leone: voto 6. Secondo le previsioni zodiacali nel periodo sotto analisi in questa sede, la settimana per voi nativi si manterrà su una discreta sufficienza.

Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi (martedì e mercoledì) le altre, chi più e chi meno, avranno tutte la spunta positiva. Vediamo cosa aspettarsi nel periodo indicato e come l'astrologia ha valutato i vostri prossimi sette giorni.

La classifica dei giorni buoni e meno buoni:

★★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e sabato 19;

★★★★ venerdì 18 e domenica 20;

★★★ martedì 15 giugno;

★★ mercoledì 16 giugno.

♍ Vergine: voto 9. Ottimi i prossimi sette giorni a venire, splendidi sotto molti punti di vista. L'oroscopo settimanale dal 14 al 20 giugno annuncia l'arrivo nel segno di una meravigliosa Luna in Vergine mercoledì 16 giugno.

Dunque un inizio più che buono ma con la parte centrale del periodo davvero senza pari. Il punto debole è rappresentato solo da una giornata, domenica 20 giugno, valutata come "sottotono". Assolutamente prive di controindicazioni le restanti. Scopriamo quali sono le migliori spulciando la scala di valori posta a seguire.

Le stelle di competenza della Vergine:

Top del giorno mercoledì 16 giugno - Luna in Vergine;

mercoledì 16 giugno - Luna in Vergine; ★★★★★ lunedì 14, giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ domenica 20 giugno.

