L’Oroscopo di luglio 2021 per la fortuna vedrà indiscusso protagonista il pianeta Giove nella costellazione dei Pesci. Dunque sarà presente tanta fortuna per i segni di acqua. Anche il pianeta Venere sarà determinante per i segni dell’Acquario e del Sagittario. Uno dei favoriti sarà il Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo della fortuna per il mese di luglio.

Pesci al ‘top’

1° Scorpione: avrete un Giove in Pesci che vi renderà la fortuna la vostra compagna di viaggio ideale negli affari e nelle amicizie. Ma avrete anche un ottimismo dato dal Sole che vi permetterà di sbaragliare ogni tristezza o segno di noia nel corso delle vostre giornate di luglio, secondo l’oroscopo.

2° Pesci: Giove nella vostra costellazione non può che dare previsioni dell’oroscopo piene di grandi soddisfazioni e di ausilio. L’assenza di problematiche rilevanti vi metterà in condizione di lavorare al massimo e di non vacillare neanche per un secondo. Risolverete anche piccole faccende burocratiche.

3° Acquario: Venere uscirà dall’opposizione al vostro segno nel mese di luglio, e la vicinanza della costellazione dei Pesci in cui staziona Giove significherà eccellenti prospettive di stampo lavorativo che daranno un giro di vite molto valido alla vostra carriera e alle vostre finanze.

4° Sagittario: avrete Venere e Marte in una costellazione affine grazie all’elemento fuoco, ovvero quella del Leone, ma al tempo stesso potreste non accordare bene questo Giove piuttosto negativo.

Il mese di luglio quindi si presenterà ottimo e molto attivo da parte vostra, anche se avrete qualche piccolo ostacolo.

Responsabilità per Capricorno

5° Toro: per il vostro segno ci sarà una buona situazione complessiva planetaria che vedrà coinvolti entrambi i pianeti della fortuna Giove e Venere con le grandi energie fornite da Marte.

Purtroppo però le responsabilità e un lieve senso di insoddisfazione potrebbero sciupare questo quadro abbastanza buono.

6° Ariete: non ci sarà il supporto di Giove per assicurarvi la fortuna, ma la combinazione di Venere e Marte favorevole alla vostra costellazione finirà per assicurarvi incontri molto soddisfacenti e molte più prospettive di concludere accordi che possano dare un nuovo assetto alle vostre finanze.

7° Cancro: avrete un mese diviso in due secondo l’oroscopo, in cui la prima parte sarà caratterizzata da una fortuna moderata grazie a Venere, mentre la seconda parte si presenterà una buona sorte decisamente più forte e dirompente grazie a Giove.

8° Capricorno: Giove in sestile vi renderà qualche affare più semplice e vi darà molta fortuna per risolvere molte faccende burocratiche che erano rimaste senza soluzione, ma avrete molte responsabilità. Avrete qualche giornata negativa che però non avrà nessuna ripercussione sul vostro rendimento e sul vostro umore.

Difficoltà per Gemelli

9° Bilancia: purtroppo l’oroscopo di luglio presenterà una situazione avversa agli affari, dunque quel che sarà adatto per voi in questo momento di stallo sarà prendervi dei giorni per voi.

Prendetevi cura di voi stessi e regalatevi qualcosa che possa rendere la vostra quotidianità più comoda.

10° Gemelli: vi attende un mese piuttosto difficile, perché la quadratura di Giove segnerà un periodo fatto di illusioni e di tante occasioni che purtroppo verranno a mancare senza possibilità di replica. Evitate di fare accordi che probabilmente non vi convinceranno fin dal primo approccio.

11° Leone: purtroppo l’oroscopo di luglio prevede un Giove in opposizione e un Saturno che vi potrebbe caricare di responsabilità, molte delle quali non previste. Dovrete essere molto riflessivi e non dare adito a situazioni che potrebbero aggravare la vostra posizione.

12° Vergine: fate attenzione alle false opportunità che potrebbe offrirvi questa opposizione di Giove darà soltanto illusioni.

Probabilmente ciò che dovrete fare sarà andare controcorrente ed evitare ogni situazione che si presenterà ai vostri occhi come “troppo facile”.