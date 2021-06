Un'altra settimana si prepara a giungere al suo termine, lasciando il proprio posto a un weekend ricco di sorprese e in grado di anticipare l'ingresso in scena di un nuovo mese. L'Oroscopo di questo periodo preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per coloro nati sotto il segno dell'Ariete e una dose non indifferente di fortuna per tutti i nativi del Cancro. In un modo molto similare, il segno della Bilancia potrà affrontare un periodo pieno di positività e notizie in grado di portare il sorriso a chiunque. Ad avvertire qualche piccolo fastidio, causato da alcune discussioni poco gradite, sembrerebbe essere il segno dell'Acquario, pronto comunque a mostrare un atteggiamento fiero e mai sottomesso.

Nonostante qualche piccolo intoppo, il fine settimana in questione si preannuncia essere tra i migliori del nuovo mese. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Cancro

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo primo weekend del mese di luglio preannuncia l'arrivo di giornate interessanti e non poco fortunate per tutti coloro nati sotto al segno dell'Ariete. La positività, la gioia e l'allegria saranno il mantra che giornalmente si presenterà per migliorare l'umore e rendere possibile la realizzazione di alcuni sogni.

Toro - sfortunatamente per i nativi del Toro, il periodo che sta per sopraggiungere non sembra essere tra i migliori del nuovo mese.

La stanchezza e lo stress potrebbero accumularsi nel corso delle varie giornate, mettendo a dura prova la stabilità mentale di questo segno zodiacale, ma grazie a una posizione migliore di alcuni astri, la vicinanza del partner e delle persone amate permetteranno di affrontare tutto a testa alta e con il sorriso sulle labbra.

Gemelli - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, in questo nuovo weekend del mese ci si potrebbe imbattere nell'arrivo di notizie importanti e novità in grado di portare cambiamenti positivi all'interno della vita del segno zodiacale in questione. Chi viva già una relazione stabile e duratura potrebbe finalmente decidere di evolvere il tutto a uno step superiore, organizzando attimi indimenticabili e proponendo quelle che sono le proprie idee per il futuro.

Cancro - la fortuna, secondo le previsioni dell'oroscopo, sembra aver deciso di seguire questo segno per tutta la settimana, non svanendo neanche per l'arrivo del weekend. Realizzare i propri sogni potrebbe non essere più un qualcosa di impossibile e riuscire a organizzare le varie giornate, godendo di attimi indimenticabili con le persone care, risulterà un compito quasi naturale.

Previsioni del weekend da Leone a Scorpione

Leone - se non ci si è imbattuti ancora nell'anima gemella, questo primo weekend del mese potrebbe portare alla creazione di momenti in grado di far avvicinare persone non poco interessanti alla vita del Leone. La cerchia delle amicizie verrà ampliata e tra queste nuove conoscenze potrebbe nascondersi quella che sarà considerata come la "persona giusta" con la quale intraprendere una nuova relazione.

Vergine - il periodo in questione, secondo quanto anticipato dall'oroscopo del primo weekend del mese, non sembra essere tra i migliori. In ambito lavorativo ci si potrebbe imbattere in qualche intoppo in grado di portare a un accumulo di stress e nervosismo che potrebbe mettere a dura prova la pazienza della Vergine. Il lavoro non sembra quindi andare a gonfie vele, ma la vicinanza del partner e la passione con cui si vive il rapporto di coppia potrebbe risultare un valido aiuto.

Bilancia - la positività si prepara ad abbracciare coloro nati sotto il segno della Bilancia, portando con sé aria di novità e l'arrivo di notizie a dir poco interessanti. Il sorriso non mancherà di certo e in alcuni casi la gioia sembrerà quasi incontenibile al punto da venire palesata senza freni inibitori a chiunque.

La felicità e l'allegria non vanno mai nascoste.

Scorpione - lo Scorpione sembra rientrare in quella cerchia di segni non proprio fortunati. Con qualche astro in opposizione ci si potrebbe imbattere in rallentamenti poco graditi e in grado di portare a un innalzamento non calcolato dei livelli di stress. Venere in opposizione non sembra migliorare la situazione, rendendo difficoltosi anche i rapporti interpersonali e con il proprio partner.

Oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - nonostante qualche piccolo rallentamento causato dalla contrapposizione di Mercurio, la vicinanza di Giove permetterà al Sagittario di affrontare le prossime giornate a testa alta e senza troppe problematiche. Ciò che è stato seminato dall'inizio di questo anno, specialmente ciò che verrà seminato in questo periodo estivo, potrebbe dare i suoi frutti con l'avvicinarsi del nuovo anno.

Capricorno - torna finalmente la serenità per i nativi di questo segno zodiacale. Dopo qualche piccola discussione e attimi un po' titubanti, anche il Capricorno potrà godere dell'ottima ondata di positività donata dall'arrivo di luglio. Le anticipazioni dell'oroscopo preannunciano attimi felici anche per il segno in questione, indipendentemente dagli ambiti in cui decide di cimentarsi.

Acquario - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo fine settimana preannuncia la nascita di qualche piccola discussione all'interno della vita di coppia, Lo stress e la tensione potrebbero rendere difficoltoso l'affrontare le varie giornate con il sorriso, ma l'orgoglio e la forza di volontà permetteranno all'Acquario di non palesare la minima debolezza agli sguardi altrui.

Pesci - grazie a una congiunzione astrale favorevole, il weekend in questione potrebbe essere tra i più romantici di tutto il mese in corso, specialmente se si osserva la giornata di domenica 4 luglio. La complicità con il partner sarà un qualcosa che non avrà nulla da invidiare alle altre coppie e permetterà a entrambi i partner di godere di attimi indimenticabili.