Giovedì 10 giugno troveremo sul piano astrale la Luna farsi Nuova in Gemelli (dove sosteranno anche Mercurio, il Sole ed il Nodo Lunare), mentre Giove e Nettuno stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Urano, invece, continuerà il transito in Toro, così come Plutone rimarrà stabile nel domicilio del Capricorno. Saturno, in ultimo, proseguirà il moto in Acquario come Marte assieme a Venere permarranno in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Gemelli: progetti. Essendo l'ultimo Novilunio primaverile ed avvenendo nel segno che più rappresenta questa stagione, i nati Gemelli saranno probabilmente invogliati da questo giovedì, e sino al 23 giugno, a porre le basi per dei progetti a lungo agognati, sebbene i frutti degli stessi potranno essere raccolti tra qualche tempo.

2° posto Leone: contatti. La favorevole Luna Nuova d'Aria congiunta al Sole mitigherà la retrogradazione mercuriale e ciò, con ogni probabilità, si tradurrà in una giornata foriera di chiamate, incontri e contatti per il secondo segno di Fuoco, in particolar modo per la prima decade felina.

3° posto Acquario: collaborativi. Ad avere una marcia in più in questa giornata saranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario che lavorano in team o ne sono a capo, i quali metteranno in campo un mood collaborativo anche verso i colleghi indisponenti.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus abitativo. Le energie fisiche e mentali di casa Bilancia potrebbero essere orientate principalmente sul focolare domestico, ambito in cui serviranno degli ammodernamenti che concilino il restyling con l'arte del risparmio.

5° posto Cancro: ambiziosi. L'undicesima dimora sarà irradiata da Marte nel segno, pianeta che troverà il trigono nettuniano nel loro Elemento, stimolando presumibilmente l'ambizione nel primo segno d'Acqua, soprattutto tra coloro che operano nel settore del commercio.

6° posto Scorpione: testardi. Malgrado le circostanze sottenderanno di attendere momenti più propizi, i nati sotto il segno dello Scorpione presumibilmente se ne guarderanno bene dal decelerare continuando con ostinazione a perseguire le mete prefisse.

7° posto Toro: dettagli da rivedere. Il Novilunio di giovedì sommato alla quadratura Nettuno-Mercurio in decima casa potrebbe far scorgere al primo segno di Terra qualche dettaglio da rivedere nei progetti in essere. Raddrizzare il tiro, oltre a dargli uno slancio maggiore rispetto alla concorrenza, gli permetterà di notare ulteriori piccole défaillances precedenti.

8° posto Vergine: sospiro di sollievo. Attendendo il ristoratore Primo Quarto lunare nel segno del 18 giugno, i nativi potranno, c'è da scommetterci, tirare un sospiro di sollievo per merito della Luna Nuova che renderà meno ostici i raggi opposti giovali.

9° posto Ariete: check point. Saranno 24 ore ideali per fare il punto della situazione in coppia per il primo segno zodiacale, coi nativi che saranno probabilmente chiamati a cedere a qualche compromesso sentimentale per il quieto vivere del ménage amoroso.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: attriti professionali. Al lavoro i nativi parranno trovarsi all'interno di un vagone delle montagne russe, non conoscendo l'evoluzione di alcuni progetti e, come se non bastasse, non sapendo su quali colleghi poter fare affidamento.

Tale trambusto professionale innescherà presumibilmente qualche acceso scambio di vedute, col terzo segno Mobile che sarà tentato di andarsene "sbattendo la porta".

11° posto Pesci: ansiosi. Il Novilunio, oltre ad offuscare parzialmente il Grande Benefico e fomentare i litigi tra Mercurio e Nettuno nel segno, avrà buone chance di far riemergere alcune ansie e problematiche antecedenti al 26 maggio. Nessuna paura, però, perché questo mood insofferente durerà poco più di 48 ore.

12° posto Capricorno: abitudini da cambiare. Se la prima parte dell'anno il parterre planetario ha invogliato, in svariati periodi, i nati Capricorno a cambiare le proprie abitudini quotidiane nonché il loro rapporto con la professione, a partire da questa giornata il mutamento diverrà pressoché inevitabile.

Gli scossoni lavorativi ed i trambusti relazionali, sia amicali che professionali, hanno destabilizzato non poco il terzo segno di Terra, il quale sarà chiamato a lasciare il vecchio per fare spazio al nuovo che avanzerà.