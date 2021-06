L'Oroscopo settimanale dal 7 al 13 giugno porta con sé una ventata di movimenti dovuta all'avvicinarsi della Luna nuova in Gemelli, prevista per il 10 giugno. In questa data si verificherà anche un evento astronomico imperdibile, l'eclissi solare.

Questo continuerà ad essere il momento migliore per uscire, fare cambiamenti di qualsiasi tipo e per compiere un passo in avanti. Dopo un periodo di lotta e di alti e bassi, per alcuni segni arriverà il momento della resa dei conti. Amore, lavoro, studi, carriera, famiglia, salute e benessere: approfondiamo le previsioni astrologiche della settimana.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Aspettatevi una settimana movimentata e a tratti agitata. Non tollerate la maleducazione e l'invadenza, perciò tenetevi alla larga dalla folla e dalle zone che non vi offrono sicurezza. Per non sbagliare, fidatevi del vostro istinto e smettetela di rimandare. Domenica 13 giugno la vostra anima si risolleverà, vi sentirete più sereni e appagati. Nel weekend avrete modo di programmare qualcosa, di partire oppure di prendere parte a quel grande evento che avete atteso per molto tempo. Sarà la settimana giusta per lanciare nuovi progetti, per effettuare acquisti di un certo spessore, per cambiare look e per aprirsi all'amore.

Toro - Settimana che parte sotto buoni auspici e con ottime influenze, ma attenzione al weekend che potrebbe celare insidie impensabili.

Sarà il caso di mettersi a dieta e di adottare un'alimentazione più sana ed equilibrata, specie perché ultimamente state esagerando con il cibo. Con l'avvicinarsi delle giornate calde, avrete modo di crogiolarvi al sole, ma cercate di fare attenzione e non esponetevi senza un'adeguata protezione. La salute e il benessere vanno preservati.

Vi state trascurando e sottostimando, amatevi di più e trattatevi come se foste un prezioso gioiello. Le coppie sposate/conviventi potrebbero vivere un momento di riavvicinamento e di alta intensità.

Gemelli - Il 9 e 10 giugno avrete la Luna dalla vostra parte che, insieme al Sole, accentuerà la voglia di libertà e indipendenza.

Date libero sfogo alla vostra personalità, avete del potenziale che tenete nascosto. Qualcuno vicino a voi sta creando scompiglio, confondendovi le idee: tagliate i ponti prima che sia troppo tardi e non permettete a nessuno di intaccare la vostra autostima. Sarà la settimana giusta per sorridere e trascorrere del tempo prezioso con la famiglia e le persone più care. Allontanatevi dai soggetti pessimisti e da chi sa solo giudicare.

Cancro - Il vostro è un segno che tende a pensare troppo, persino la notte sul letto! Per tutto il mese di giugno vivrete una sorta di rinascita interiore. La settimana comincerà in scioltezza. Nonostante la fitta mole di impegni e lavoro, sarete supportati e ispirati dagli astri che vi sgombreranno la strada da ogni eventuale ostacolo.

Il weekend, con la Luna nel vostro segno, porterà novità, passione e soprattutto evasione. Si intravede una rottura, intesa nel senso positivo, che infrangerà la solita routine donandovi una bella sferzata di energia. Finalmente quel cambiamento tanto atteso da tutti coloro che si sono impegnati duramente a lungo sta per manifestarsi. Giovedì 10 giugno sarà un giorno "chiave".

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni degli astri dicono che quando qualcosa non va, lo sentite a pelle. Dunque in settimana avrete una bella gatta da pelare, ma riuscirete a cavarvela. Alcuni programmi verranno stravolti e questo rischierà di farvi perdere la calma. Vi ritroverete a rivedere delle cose o situazioni, ma le stelle invitano a non risparmiare sulla qualità e il benessere.

L'amore sarà messo un pochino da parte soprattutto perché in questo periodo ci sono dei problemi economici o di salute che vi impensieriscono. Investimenti sconsigliati dalle stelle, rinviate a settembre e preparatevi a sfoltire le vostre faccende quotidiane: avete bisogno di riposare e di fare una bella vacanza.

Vergine - Entro fine giugno vi ritroverete a dover sborsare una consistente somma di denaro per questioni di tasse, rate, automobile, lavoro. Ad ogni modo, questa sarà una settimana carica di vicende lavorative, scolastiche e personali. Qualcuno sarà impegnato con un trasloco, altri con un certo esame/operazione, e altri ancora dovranno recarsi dal meccanico o in banca/posta. Insomma, la settimana sarà movimentata e questo rischierà di generare confusione attorno a voi.

In alcune giornate combatterete contro un forte mal di testa e/o mal di schiena. Non prendetevela con la famiglia.

Bilancia - Avrete molte questioni da sbrigare in questa settimana. Avete accumulato molto stress, perciò le stelle invitano a fare qualcosa per voi stessi. Prendetevi cura del vostro corpo, non mettetevi mai in secondo piano e non risparmiate sul vostro benessere. Investimenti in vista, ma sarà meglio completare certi affari entro il prossimo autunno, specie perché a metà giugno dovrete sostenere una spesa consistente che vi impoverirà un po' il conto. Evitate di cadere nella trappola dello shopping online, questo non risulta affatto essere un buon momento. L'amore necessita dei suoi spazi e dei suoi tempi, forse vi sentite trascurati o sottovalutati.

Scorpione - Settimana incentrata sull'amore, sulle nuove conoscenze e sullo svago, soprattutto se siete single. Chi è sposato o convive dovrà correre ai ripari e cercare di mantenere scoppiettante la fiamma. Giungeranno delle novità che potrebbero portarvi davanti ad un bivio. Le stelle, infatti, parlano di importanti decisioni da prendere e di questioni lavorative da risolvere entro fine mese. L'estate porterà una ventata di movimento, non vi annoierete di certo. Qualcuno, purtroppo, non potrà andare in vacanza a causa delle responsabilità familiari o per il lavoro/studio. Occorrerà rinnovare il guardaroba, da un po' di tempo desiderate adottare un nuovo stile.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Siete reduci da un periodo nero, dovuto ad una serie di vicende che vi hanno messo a dura prova, gettandovi nello sconforto. In settimana avrete modo di uscire fuori dal tunnel e di rivedere la luce. Finalmente l'attesa finirà e ogni ostacolo sarà abbattuto senza troppi sacrifici. Nei mesi scorsi avete dato tanto, per cui è giunto il momento di riprendere in mano le redini della vostra vita. Una visita o una chiamata inaspettata vi saprà mettere di buon umore. Chi ha sostenuto degli esami, operazioni o colloqui, ne scoprirà l'esito finale. Tempo di bilanci e resa dei conti.

Capricorno - Dovrete tenervi alla larga dalle situazioni poco stabili.

Si prevedono circostanze ingannevoli e tentazioni poco promettenti. Dovrete fare buon viso a cattivo gioco, dunque sfruttate la vostra furbizia. Da tempo desiderate qualcosa in più e ciò potrebbe arrivare con i venti di questa settimana. Non siete un segno che getta la spugna al primo problema. Siete capaci di far seguire le azioni alle parole. Avrà inizio un periodo meno stressante e frenetico, in cui potrete riappropriarvi delle vostre azioni. Concedetevi una coccola, recatevi dal parrucchiere o in un centro benessere. Possibili uscite al ristorante o in buona compagnia.

Acquario - Sembra esserci qualche situazione che vi tiene appesi. Occorrerà necessariamente ritrovare la centratura, ma solo voi potrete farlo.

Che lo si voglia o meno, arriverà il momento di fare dei cambiamenti. Una persona fidata vi saprà fornire il giusto supporto. Riappropriatevi del vostro corpo e della vostra mente, non sottovalutatevi. Avrete modo di rivedere l'agenda, gli impegni e forse anche dei piani per l'estate. Non dovrete lasciarvi condizionare dalle parole altrui, perché solo voi potrete decidere del vostro futuro.

Pesci - Gli astri invitano alla moderazione. Siete in cerca della verità. La prudenza non è mai troppa. In amore faticate a comprendere le esigenze del partner e in famiglia sembrano esserci dei punti interrogativi. Ad ogni modo, in passato avete lottato con le unghie e con i denti pur di non affondare, siete dei guerrieri.

A volte è necessario correre dei rischi in più, specie se serve ad apportare dei miglioramenti. In settimana sarete molto impegnati ma fisicamente vi sentirete meglio rispetto agli ultimi giorni. L'amore per i single sembra essere in dirittura d'arrivo, ma solo chi cerca trova.