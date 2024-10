L'oroscopo del fine settimana di sabato 2 e domenica 3 novembre scava nelle faccende di amore di ciascun segno zodiacale, valutando a pieni voti il Sagittario. Saranno 48 ore intense per il Leone, per il quale i nodi verranno al pettine, mentre i nati dei Pesci non dovranno dare ascolto a ciò che dicono gli altri.

I segni top e flop in amore il 2-3 novembre

Capricorno: ❤❤❤. In queste 48 ore dovreste tenere gli occhi bene aperti, perché qualcosa potrebbe andare storto. Non vi sentirete di buon umore, per cui sarete propensi a rispondere in malo modo.

Dovreste darvi una calmata, altrimenti ci saranno discussioni in famiglia o con il partner. I cuori solitari dovrebbero rimandare appuntamenti e inviti ad un giorno più propizio: non ostinatevi.

Acquario: ❤❤❤. Anche voi, come la Vergine, siete innamorati di una persona impossibile da raggiungere. In realtà, siete frenati dalla paura e dall'insicurezza. Dovreste cercare di superare i vostri limiti, in modo da diventare più forti e consapevoli. Altrimenti, se continuate ad accettare le cose abbassando la testa, un giorno finirete per rimpiangere le occasioni perse. Questo vale per tutti, per single, coppie e separati. Tenete a freno l'irascibilità nei confronti di un familiare.

Ariete: ❤❤❤. L'amore sembra sfuggirvi di mano in questo periodo, ma nel fine settimana qualcosa inizierà a schiarirsi.

Se avete dei dubbi sulla vostra attuale relazione, cercate di capire se sono dovuti ad una mancanza da parte del partner o se i vostri sentimenti sono cambiati. I separati e coloro che hanno affrontato una brutta rottura di recente, dovranno stare da soli ancora per un po' di tempo, evitando di fare "chiodo scaccia chiodo".

Approfittate del tempo libero per andare dall'estetista, dal parrucchiere o a fare un po' di shopping terapeutico.

Toro: ❤❤❤. Non continuate a trascinare una relazione ormai 'scaduta'. Se è finita, è finita. Mettete una bella pietra sopra le vicende passate e voltate pagina. Dovreste davvero lavorare sul vostro atteggiamento lunatico.

Un giorno vi comportate in modo gentile e simpatico, in un altro, invece, siete antipatici e scorbutici. Datevi una bella calmata, sia che siate single che impegnati. In famiglia, dovreste fidarvi di più e rispettare i punti di vista altrui.

Scorpione: ❤❤❤❤. La relazione non va tanto bene, ma nemmeno così male. Siete un segno capriccioso e pieno di dubbi sentimentali. In passato siete rimasti scottati dall'amore, scoprendo che quella non era la persona adatta a voi. Chi sta cercando un partner, farebbe meglio a dare ascolto al parere altrui. Prendete parte ad un evento sociale, non statevene chiusi in casa. Non interrompete gli altri mentre parlano, anzi ascoltateli e trattenetevi un po'.

Cancro: ❤❤❤❤.

Al giorno d'oggi è più facile buttare via le cose vecchie piuttosto che riparlarle, ma voi non siete così. Ed ecco che se la relazione di coppia sta stagnando da tempo, siete disposti a tutto pur di provare a riaggiustare eventuali rotture. Attenzione, però, a non ostinarvi dietro a qualcosa che ormai è tramontato. Siete un segno dotato di fascino irresistibile. A qualsiasi età sarete capaci di attrarre e fare conquiste, ma forse vi sottovalutate a causa della scarsa autostima. Se siete single, dovreste uscire di casa e frequentare nuovi posti, soprattutto se siete stufi di vedere sempre le solite facce. Se sarete pronti ad abbracciare le novità, tutti vi cadranno ai piedi.

Vergine: ❤❤❤❤. Questo sarà il weekend giusto per riflettere su dove sta andando il cuore.

Se siete single da tempo, è probabile che dipenda da fatto che preferiate rimanere single e volare di fiore in fiore. Inconsapevolmente, vi reputate sfortunati in amore, forse perché tendete a invaghirvi dell'impossibile, di ciò che è fuori dalla vostra portata. Non è da escludere che siate innamorati persi di una persona conosciuta nel corso dell'estate, forse più grande o più piccola di voi. In ogni caso, cercate di sfruttare queste 48 ore per mettere a tacere ogni dubbio sentimentale, dopodiché, preparate una valida strategia.

Pesci: ❤❤❤❤. Ciò che dicono e pensano gli altri non è legge. Quindi, seguite il vostro cuore e infischiatevene di tutto il resto. In queste 48 ore vi sentirete più sbarazzini e solari che mai.

Una persona potrebbe notarvi e innamorarsi del vostro sorriso e del vostro sguardo. Approfittate del weekend per uscire. Una persona cara dovrà parlarvi di qualcosa di importante, ma cercate di non giudicare.

Leone: ❤❤❤❤❤. Sarà un fine settimana positivo, in cui tutti i nodi verranno al pettine. Proverete una piacevole sensazione di sollievo, come se vi fosse tolti un grosso preso di dosso. Tra voi e la persona che vi scalda il cuore, scatterà la scintilla e nessuno potrà fermare la vostra passione. Prendetevi tutto il tempo necessario per coltivare i sentimenti e la relazione, soprattutto se è in dirittura d'arrivo un matrimonio o un figlio. Avete più di un ammiratore che vorrebbe stare con voi, ma si trattengono a causa di fattori esterni.

Gemelli: ❤❤❤❤❤. L'amore andrà a gonfie vele in queste 48 ore che chiudono una settimana costellata di alti e bassi sentimentali. Finalmente tornerà il sereno all'interno di un rapporto. Anche in famiglia l'atmosfera sarà più rosea. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per un consiglio o per riparare qualcosa che si è guastato. Sarete più alla mano e sorridenti che mai. Di solito, tendete ad essere nervosi e irrequieti, come se doveste essere in più posti allo stesso tempo. Il bisogno di trascorrere del tempo di qualità con una persona cara, sarà molto alto e nessuno vi impedirà di farlo. Organizzate un'uscita romantica.

Bilancia: ❤❤❤❤❤. Il vostro cuore è innamorato perso, su questo non ci piove.

Se siete in una relazione, in queste 48 ore potreste vivere ulteriori passioni con la persona che vi fa battere il cuore, solleticando la vostra libido. Se siete single, però, dovreste uscire e cercare di farvi notare da chi ti interessa. Stando a casa, o schivando occasioni d'incontro, nulla di buono potrà accadervi. Non impedite al destino di fare il suo corso: lasciatevi andare agli eventi.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Tutto è bene quel che finisce bene, e questa settimana non può che terminare positivamente. Proverete delle profonde sensazioni, vivendo anche una situazione piacevole di coppia. La relazione potrà fare qualche passo in avanti, specie se siete ancora nella fase della conoscenza o se state insieme da pochi mesi/settimane. Coloro che sono sposati o convivono, saranno pronti a lanciare dei nuovi progetti entusiasmanti, destinati a movimentare i prossimi mesi. Con figli o genitori occorrerà essere più indulgenti.