Nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dell'Acquario (dove risiede Saturno) ai gradi dello Scorpione, mentre Venere assieme a Marte transiteranno nell'orbita del Leone. Plutone, invece, proseguirà il transito in Capricorno, così come il Sole permarrà nel domicilio del Cancro. Nettuno insieme a Giove, infine, resteranno stabili nel segno dei Pesci, così come Urano rimarrà in Toro e Mercurio assieme al Nodo Lunare continueranno il moto in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: incontri. La Bianca Signora, fresca di sbarco nel segno, riceverà il benestare marziale e, nelle giornate centrali, anche i favori lunari. Tale benevolenza planetaria, sostenuta dal moto diretto mercuriale nell'affine Gemelli, farà giungere al cospetto dei felini nuove ed intriganti conoscenze, oltre a rendere più scorrevole la comunicazione sul fronte relazionale e professionale. Lunedì, invece, rappresenterà probabilmente l'unico neo settimanale: in tale giornata sarebbe bene misurare gesti e parole onde evitare controproducenti gaffes.

2° posto Sagittario: frizzanti. Se da un lato Mercurio opposto riprenderà il moto diretto, dall'altro i nati Sagittario potranno contare su una buona iniezione d'entusiasmo, figlia del duetto Venere-Marte di Fuoco e dalla Luna benevola sino a sabato.

Con un parterre planetario così stimolante, sarà probabile che il terzo segno Mobile assuma un mood brioso e frizzante, specialmente nel ménage amoroso dove l'intimità sotto le lenzuola diverrà più frequente e trasgressiva.

3° posto Cancro: inizio smart. Ad un lunedì dedito ad alcune questioni pratiche pendenti, seguiranno probabilmente tre giornate nelle quali la Luna in Pesci, congiunta a Nettuno ed in sestile a Plutone, donerà ai nativi la voglia di concedersi qualche parentesi mondana.

Martedì, mercoledì e giovedì, quindi, avranno ottime chance di essere 72 ore in cui i nati Cancro sfoggeranno un look mozzafiato e un carisma invidiabile in società.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. Ottime le effemeridi settimanali per la prima decade di casa Ariete, specialmente giovedì e venerdì, quando la carica passionale potrebbe tornare ad essere protagonista della vita di coppia.

Meno entusiasmanti sotto il profilo sentimentale, invece, le previsioni astrologiche per seconda e terza decade, le quali dovranno presumibilmente lavorare a testa bassa per raggiungere qualche risultato degno di nota.

5° posto Scorpione: chiarimenti. L'inizio e la fine di questa controversa settimana per i nati Scorpione saranno condite da una Luna quadrata (lunedì in Acquario) e successivamente opposta (domenica in Toro), oltre che dal binomio Marte-Venere anch'esso in quadratura. Se agli sgoccioli di giugno, difatti, il secondo segno d'Acqua potrebbe subire qualche pesante accusa dal partner o dalla persona che frequenta al momento, il 4 luglio dovrà gioco forza chiarire la questione senza far prevalere prevaricazione e/o nervosismo.

6° posto Gemelli: alleanze. Con Giove e Nettuno d'Acqua sullo sfondo e l'armonica Venere favorevole, i nati Gemelli comprenderanno, con tutta probabilità, che per allargare il target clientelare bisognerà stringere nuove collaborazioni. La retrogradazione saturniana nel loro Elemento, ancora in combutta con Urano di Terra, gli intimerà di valutare con dovizia tali alleanze prima di apporre la propria firma.

7° posto Bilancia: weekend flop. Sino a giovedì la settimana di casa Bilancia potrebbe avanzare sui binari della routine e ciò, seppur all'apparenza poco entusiasmante, sarà apprezzato dai nativi, i quali avvertiranno il viscerale desiderio di un pizzico di serenità in più. Da venerdì in poi, invece, musi lunghi e lamentele potrebbero prendere il sopravvento, in particolar modo sul versante familiare, ambito in cui il secondo segno d'Aria sembrerà aver da ridire su tutto.

8° posto Capricorno: fiacchi. Nonostante il bottino energetico del terzo segno di Terra, di pari passo col clima del momento, parrà boccheggiare, i nativi potrebbero continuare ugualmente a premere il pedale sull'acceleratore al lavoro. I succulenti frutti professionali della loro dedizione, sebbene li farà arrivare esausti nel weekend, giungeranno probabilmente copiosi nella giornata di domenica.

9° posto Vergine: straniti. Una figura lavorativa, presumibilmente facente parte anche della cerchia amicale dei nati Vergine, assumerà un comportamento sopra le righe, rendendo perplesso il secondo segno di Terra. Superata l'impasse iniziale, verso metà settimana i nativi, specialmente della seconda decade, potrebbero capire che la persona della quale si son fidati ciecamente non meriterà più la loro amicizia.

Ultime posizioni

10° posto Toro: insoddisfatti. Eccezion fatta per il 4 luglio, giornata preziosa per l'amore, la restante settimana avrà buone chance di essere inficiata da un velo d'insoddisfazione professionale per il primo segno Fisso. Venere quadrata ed i continui bisticci tra Urano nel segno e Saturno porranno probabilmente l'accento su ciò che non girerà a dovere nel lavoro, anziché far scorgere all'occhio nativo i progressi, seppur piccoli, delle ultime settimane.

11° posto Acquario: pentiti. Il Plenilunio in Capricorno del 24 giugno e l'incedere del mese del compleanno del Cancro spingeranno, con ogni probabilità, i nati Acquario a rivangare alcune azioni compiute di recente, verso le quali il quarto segno Fisso non riuscirà a darsi pace.

Tale sconforto proverrà dalla sensazione nativa di aver ferito una persona cara e, come conseguenza, il pentimento per il gesto compiuto sarà preponderante.

12° posto Pesci: suscettibili. Il dodicesimo segno zodiacale avrà ottime chance di trascorrere questa settimana, soprattutto sino a mercoledì, sfoggiando un'indole particolarmente suscettibile, la quale non sarà affatto gradita da amici e familiari. A fronte di ciò, i nati Pesci potrebbero rinviare al mittente alcuni inviti mondani, anche galanti, soltanto per paura di inalberarsi in pubblico e fare una magra figura.