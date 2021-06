Con la giornata del 7 giugno avrà inizio una nuova settimana. Sogni e progetti torneranno a far parte della vita dei segni zodiacali e alcuni di loro useranno tutti gli assi nella manica a disposizione per raggiungere gli obiettivi. Altri, invece, daranno la precedenza ai sentimenti e alla compagnia del partner.

Per avere un quadro dettagliato delle influenze astrali di domani, sarà necessario individuare gli aspetti planetari principali. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio e in trigono a Saturno

Luna in congiunzione a Urano

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Giove

Marte in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 7 giugno.

Previsioni zodiacali del 7 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sprigionerete una grande dose d'ottimismo grazie alla vostra energia travolgente. Amici e parenti non vedranno l'ora di godere della vostra compagnia, ma sarete molto selettivi per quanto riguarderà le persone da frequentare. Preferirete avere contatti con chi, nel bene o nel male, sarà in grado di farvi crescere e di espandere i vostri orizzonti.

Toro: non sarà facile conciliare vita sentimentale e vita lavorativa, ma avrete molte risorse da sfruttare. La presenza del partner vi infonderà coraggio e vi aiuterà a superare i vostri limiti. Vi sentirete amati e pronti ad affrontare tutto a testa alta. I colleghi di lavoro, al contrario, potrebbero manifestare invidia e rabbia per i vostri risultati.

L'indifferenza sarà la migliore arma.

Gemelli: avrete voglia di trascorrere del tempo con le persone care, ma non sarete disposti a parlare della vostra vita privata. Preferirete affrontare conversazione superficiali e basate su pochi dettagli. Questo atteggiamento potrebbe causare delle piccole incomprensioni, ma il partner sarà pronto a difendervi a spada tratta e a condividere le vostre idee.

Cancro: le spese saranno tante, soprattutto per quanto riguarderà la casa. Per far fronte alle numerose uscite finanziarie, sarà necessario prestare attenzione agli acquisti inutili. Una buona organizzazione potrebbe fare la differenza e permettervi, nel giro di poco tempo, di sistemare le cose.

Potreste provare a cercare anche un'attività alternativa per arrotondare gli incassi

Oroscopo e consigli dalle stelle del 7 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: compenserete le ingiustizie del fato con la vostra determinazione. Il lavoro vi metterà a dura prova, ma sarete pronti a fare di tutto per inseguire i vostri sogni. Ci vorrà del tempo e potreste essere colti da un moto di frustrazione, ma se sarete pazienti potrete godere del frutto del vostro impegno. La situazione sentimentale, a causa degli ultimi avvenimenti, non sarà delle migliori.

Vergine: sarà una giornata molto impegnativa dal punto di vista relazionale. Dovrete gestire alcune situazioni che vi lasceranno con l'amaro in bocca.

Tenderete a perdere fiducia nel prossimo, ma il partner riuscirà a farvi tornare il sorriso. La sua dolcezza e le sue attenzioni saranno in grado di fare la differenza. Anche il ruolo degli amici non andrà sottovalutato.

Bilancia: affronterete la giornata a testa alta. Darete la precedenza a pensieri positivi e all'intensità delle emozioni. Amerete stare a contatto con gli amici e con il partner e avrete tante cose di cui parlare. Non avrete paura di essere traditi perché saprete di avere accanto persone fidate. I colleghi di lavoro, però, potrebbero giocarvi qualche brutto tiro.

Scorpione: avrete paura di commettere dei passi falsi sul posto di lavoro. Vi muoverete con attenzione e cercherete di non trascurare alcun dettaglio.

Le critiche avranno un effetto distruttivo su di voi e potrebbero causare l'effetto contrario a quello sperato. L'oroscopo di domani consiglia di concentrarvi su tutto ciò che vi fa stare bene e vi dà energia.

Astrologia di domani 7 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la monotonia quotidiana diventerà un po' troppo pressante per i vostri gusti. Avrete bisogno di dedicarvi a qualcosa di diverso, in modo da individuare nuovi traguardi da raggiungere. I consigli degli amici saranno importanti, ma non tutti parleranno tenendo conto dei vostri interessi. Sarà fondamentale fare molta attenzione per evitare di rimetterci.

Capricorno: non potrete rilassarvi a causa degli impegni lavorativi, ma non riuscirete a sfruttare al massimo le vostre qualità.

Ci saranno dei momenti in cui sentirete il bisogno di allontanarvi e di prendervi dei momenti solo per voi. Il partner sarà molto comprensivo e cercherà di aiutarvi in tutti i modi possibili. Mentre, la famiglia non comprenderà fino in fondo le vostre esigenze.

Acquario: preferirete non concentrarvi sul futuro, ma pensare solo al presente. Saprete che molte cose, nel corso del tempo, potranno cambiare e che avrete tutte le carte in regola per apportare dei miglioramenti alla vostra vita. Nel rapporto con il partner ci saranno alti e bassi: le discussioni potranno avere fine solo se entrambi lo desidererete.

Pesci: preferirete rimaner da soli con i vostri pensieri. Vorrete dedicare questa giornata alla riflessione e alla ricerca di un equilibrio interiore più stabile.

La famiglia potrebbe essere turbata dal vostro atteggiamento, però, non vi sentirete ancora pronti a fornire spiegazioni. Sul lavoro manterrete il sangue freddo e cercherete di fare del vostro meglio.