Prende il via la seconda settimana del mese di giugno. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di lunedì 7 giugno 2021 per tutti i segni per capire come andrà la giornata in amore e nel lavoro.

Astri e oroscopo del 7 giugno: previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore questa giornata porterà qualche momento da non sottovalutare, anche nelle relazioni che vanno avanti da tempo. Nel lavoro, a causa di alcune difficoltà, potreste vivere dei momenti non semplici da gestire.

Toro: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare come vorreste, potrebbero nascere degli scontri con la persona amata.

Nel lavoro potreste anche dire basta a un progetto che portavate avanti da tempo.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna sarà nel segno da martedì, ma fin da ora sentite di essere in recupero. Avete trovato una certa tranquillità. Nel lavoro ci sarà da rivedere qualche questione economica.

Cancro: in amore, se ci sono stati dei momenti di calo nel weekend, ora si potrà raggiungere una fase di recupero. A livello lavorativo Giove vi aiuterà nelle scelte che ci saranno da fare in vista anche dei prossimi mesi.

Leone: nei sentimenti potrebbe nascere qualche problema, arriverà anche un momento di nervosismo da tenere sotto controllo. Nel lavoro qualche ritardo sarà da non sottovalutare.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sarà una giornata interessante, con Venere e Luna che saranno favorevoli.

Potreste prendere iniziative importanti. Nel lavoro cercate di risolvere ora un problema, anche se Giove in opposizione continua a portare preoccupazione.

Previsioni e oroscopo del 7 giugno: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale gli incontri che state portando avanti ora non risultano vincenti. La seconda parte del mese sarà migliore.

Nel lavoro meglio evitare di azzardare, questo perché ci sono ancora alcune polemiche da dover superare.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore Luna in opposizione che non aiuta, meglio stare lontani dalle polemiche. Nel lavoro c'è bisogno di recuperare, per questo motivo meglio evitare di fare troppo.

Sagittario: in amore giornata che invita alla pazienza, in particolare quasi tutta la settimana potrà provocare qualche tensione in più. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti da qui alle prossime ore, valutate bene tutte le strategie da adottare.

Capricorno: in amore sarebbe meglio gestire tutto con calma, visto che Venere in opposizione potrà provocare momenti di disagio. A livello lavorativo potreste compiere alcune scelte che difficilmente avreste fatto in passato.

Acquario: per i sentimenti sarà una giornata di calo, nulla però di troppo grave. Riuscirete a riprendere quota da martedì. Nel lavoro siete in attesa di una risposta che permetterebbe di concludere un progetto.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, gli incontri saranno favoriti.

Nel lavoro non sottovalutate le nuove collaborazioni, sfruttate questo momento anche per avanzare delle richieste.