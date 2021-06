L'Oroscopo di lunedì 7 giugno prevede improvvisi cambiamenti dal punto di vista sentimentale per i nativi in Ariete che dovranno saper gestire il momento per non cadere in una crisi di coppia. Invece per la Bilancia non ci saranno frequentazioni interessanti.

Tenacia e positività caratterizzeranno la giornata dei nati in Cancro, forti del supporto della Luna, di Venere e di Giove. Leone dovrà risolvere delle questioni familiari.

Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per l'oroscopo di lunedì 7 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 7 giugno segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vedranno alcuni cambiamenti improvvisi dal punto di vista sentimentale. Il cielo non sarà dei più favorevoli, dunque sarà meglio preparati a tutto per non incappare in una crisi di coppia. Se siete single, state perdendo un po' di mordente con il mondo esterno, ma soprattutto con le nuove conoscenze. Settore professionale nel complesso discreto, ma attenzione a non fare tutto di fretta. Voto - 6,5

Toro: l'oroscopo del 7 giugno prevede un inizio di settimana tendenzialmente positivo. Per il momento godetevi i piaceri offerti dalla Luna e Venere che non faranno mancare stabilità e armonia tra voi e il partner. Se siete single, la compagnia delle persone che amate sarà più che sufficiente per essere felici.

Nel lavoro ve la caverete bene, ma sappiate che non potete fare tutto da soli. Voto - 8-

Gemelli: giornata di lunedì nel complesso stabile per voi nativi del segno. In ambito professionale avrete voglia di dedicarvi a nuovi progetti e di fuggire dalla monotonia, trovando qualcosa che vi stimoli. Discretamente bene anche i sentimenti, nonostante un cielo non troppo esaltante.

Il vostro rapporto è tranquillo, collaborativo e abbastanza affiatato. Se siete single, sappiate che non sempre ciò che è inaspettato è negativo. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale ancora una volta splendida secondo l'oroscopo del 7 giugno. Questo periodo sarà caratterizzato da tenacia e positività, soprattutto nel lavoro, dove potrete raggiungere i vostri obiettivi.

Per quanto riguarda i sentimenti, se siete single questo sarà un buon momento per i rapporti affettivi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se avete una relazione stabile proverete delle emozioni sincere nei confronti del partner, che daranno una spinta in più all'intesa di coppia. Voto - 9

Leone: Luna ancora in quadratura per voi nativi del segno. Questa giornata non sarà di certo la migliore della settimana, ma sarà comunque necessario cercare di risolvere alcune questioni di famiglia. Se venite da una crisi di coppia, dunque, dovrete comprendere gli errori commessi e chiedere perdono. Se siete single, i rapporti sociali saranno scarsi. Potrebbe essere necessario fare qualcosa in più per ravvivare la situazione.

Nel lavoro Mercurio è dalla vostra parte, e potrebbero arrivare buone notizie. Voto - 7-

Vergine: fantastica Luna in trigono dal segno del Toro secondo l'oroscopo di lunedì 7 giugno. La settimana inizierà bene dal punto di vista sentimentale, ma nonostante ciò sappiate che i problemi sono dietro l'angolo e che voi dovrete essere pronti a superarli. Se siete single, Urano potrebbe aiutarvi a risolvere alcune questioni in sospeso. Nel lavoro giungerà il momento di prendere delle decisioni importanti che questa volta non potrete rimandare. Voto - 7,5

Bilancia: non è il periodo migliore dell'anno per voi nativi del segno. Questa Venere in quadratura renderà difficili i rapporti sentimentali, dunque sarà il caso di dedicarvi di più a voi stessi e di tenervi lontano da ogni frequentazione sociale.

Sul fronte professionale porterete avanti i vostri progetti, ma con un po' di malavoglia. Voto - 6+

Scorpione: un po' di complicazioni dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 7 giugno. Con la Luna in opposizione non potrete pretendere troppo dalla vostra relazione, ma sappiate che questo è solo un periodo passeggero, dunque se manterrete la calma ne uscirete vittoriosi. Se siete single, non sarete molto pazienti con gli altri, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro non sarete dell'umore adatto per impegnarvi, ma comunque sarete chiamati a dare il meglio di voi. Voto - 6,5

Sagittario: sensualità in lieve calo secondo l'oroscopo, ma vi sentirete ancora abbastanza romantici da regalare sorrisi ed emozioni al partner, in particolare i nati nella prima decade.

Se siete single, anche se lentamente, potrete ripartire in amore e rimettervi in gioco. Sul fronte professionale attendete il momento giusto per farvi avanti e cercare di proporre progetti di qualità. Voto - 7+

Capricorno: fra Marte e Venere in opposizione, neanche la Luna in buon aspetto riuscirà ad aiutarvi più di tanto secondo l'oroscopo. In amore avrete bisogno di reinventarvi, cosa che al momento manca tra voi e il partner. Se siete single potreste altro per la mente oltre ai sentimenti. Sul fronte lavorativo invece la giornata sarà piuttosto valida, ricca di risultati interessanti. Voto - 6,5

Acquario: oroscopo di lunedì sottotono per via della Luna in quadratura. Con i sentimenti potreste non essere così bravi in questa giornata, perdendo un po’ di intesa con il partner.

Se siete single attenzione a non fare passi falsi soprattutto con chi avete conosciuto da poco, o con la vostra fiamma. In ambito lavorativo invece sarà una buona giornata per cercare tattiche efficaci e avere un rendimento migliore. Voto - 7-

Pesci: particolarmente ispirati dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Grazie alla Luna in sestile e a Venere in trigono, le emozioni non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single vivrete ore intense e gratificanti con le persone che più amate. Ottimo anche il settore professionale. Giove e Marte potrebbero portare delle occasioni interessanti da sfruttare. Voto - 9