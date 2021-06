L'oroscopo di domenica 6 giugno darà la precedenza al relax e alla compagnia tra amici. Alcuni segni zodiacali daranno sfogo al loro entusiasmo e alla loro simpatia, mentre altri preferiranno trascorrere una giornata più tranquilla.

Osservando la volta celeste di domani, si potranno individuare, con maggiore chiarezza, i dettagli che caratterizzeranno l'Oroscopo di domani. Tra i principali aspetti planetari saranno presenti i seguenti:

Sole in trigono a Saturno

Luna in quadratura a Marta e in quadratura a Plutone

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Giove

Marte in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Previsioni zodiacali del 6 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non avrete alcun problema ad affrontare i vostri sentimenti e sarete sinceri verso il partner.

Un amico, però, potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. La sua richiesta, probabilmente, entrerà in collisione con i vostri piani per la giornata, ma non vi sentirete pronti a ignorarla. Dimostrerete una grande forza d'animo, soprattutto davanti alle difficoltà della vita.

Toro: non riuscirete a godere al massimo di questa domenica perché sarete già proiettati, con la testa, verso la settimana successiva. Gli impegni peseranno sul vostro cuore e vi spingeranno ad attivarvi prontamente. Non vorrete delegare mansioni importanti agli altri, però, a un certo punto, vi renderete conto di non poter fare tutto da soli.

Gemelli: la fortuna non sarà dalla vostra parte, ma cercherete di gestire al meglio i problemi che si presenteranno.

A livello relazionale, non vorrete accettare i consigli da parte di chi vi conosce poco. Preferirete seguire il vostro istinto e mettere al primo posto il partner. Userete le parole come fossero armi e questo potrebbe comportare alcune discussioni.

Cancro: vi sentirete più sicuri di voi stessi, soprattutto nel rapporto di coppia.

Proverete a valorizzare le vostre qualità e a dare meno peso ai piccoli difetti. Il partner vi farà battere il cuore e vi farà provare emozioni molto intense. In famiglia, sarete espansivi e collaborativi. Non lascerete nessuno in difficoltà, ma non sarete pronti ad accettare eventuali critiche.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 6 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: proverete, in tutti i modi, ad attirare l'attenzione del partner. Avrete bisogno di sentirvi i protagonisti della situazione per essere felici. Purtroppo, vi renderete conto che la persona amata avrà altre priorità. Questo potrebbe creare una frattura nel vostro rapporto, ma se saprete gestire i dispiaceri, non avrete niente di cui preoccuparvi. Gli amici costituiranno un saldo punto di riferimento.

Vergine: avrete massima cura per i dettagli. Vorreste tenere tutto sotto controllo e mal gestirete gli imprevisti quotidiani. L'oroscopo di domani consiglia di dare maggiore spazio alla libertà. Una persona speciale vi aiuterà a essere più sereni e a lasciarvi scivolare addosso eventi privi di significato.

Una passeggiata nella natura potrebbe essere di grande aiuto.

Bilancia: sarete concentrati sui vostri hobby e sugli obiettivi che vorrete raggiungere. Non metterete in discussioni i valori con cui siete cresciuti, ma andrete alla ricerca di sfide che possano stimolarvi. La compagnia della famiglia e degli amici vi consentirà di ampliare la vostra visione del mondo: più conoscenze avrete e più potrete crescere.

Scorpione: avrete bisogno di un punto di riferimento stabile, che illumini il vostro cammino e vi consoli nel momento del bisogno. Non avrete voglia di frequentare persone superficiali, intente solo a divertirsi e ad accumulare volti nuovi. Non riuscirete ad archiviare totalmente le questioni lavorative perché saprete già che la prossima settimana sarà molto impegnativa.

Astrologia di domani 6 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto riflessivi, soprattutto per quanto riguarderà le scelte in ambito sentimentale. Non vorrete rimanere scottati da scelte affrettate e neanche essere i responsabili della sofferenza del partner. La paura ad agire, però, potrebbe limitare la vostra visione e farvi perdere occasioni importanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di trovare il giusto equilibrio.

Capricorno: gli amici del cuore saranno dalla vostra parte. Saranno pronti a supportarvi e a prendere le vostre difese, ma potrebbe esserci chi deluderà le vostre aspettative. Sarà fondamentale non saltare subito a conclusioni affrettate e non dire cose di cui poi potreste pentirvi.

Il tempo sarà un ottimo consigliere e vi consentirà di assistere ai futuri sviluppi.

Acquario: il rapporto con il partner sarà caratterizzato da numerose incomprensioni. Non riuscirete a trovare un punto di incontro e questo potrebbe creare un certo nervosismo. Non capirete il perché di tutto questo tumulto, ma sarete determinati a scoprirlo. L'oroscopo consiglia di utilizzare un dialogo paco ed empatico, anche nel caso in cui il partner si mostrasse ostile.

Pesci: la vendetta non sarà nelle vostre corde, ma riuscirete a riprendervi una piccola rivincita. Si tratterà di una soddisfazione personale che lascerà tutti a bocca aperta. La fiducia in voi stessi aumenterà e anche il rapporto con il partner sarà più sereno. Un amico di lunga data potrebbe aver bisogno del vostro sostegno emotivo.