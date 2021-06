L'oroscopo di venerdì 4 giugno vedrà sentimenti contrapposti e speranze infrante. Molti segni zodiacali dovranno affrontare diverse difficoltà, mentre altri riusciranno a mantenere un maggiore controllo emotivo.

Per avere un quadro dettagliato di come lavoro, amore e socialità si intrecceranno tra loro, sarà necessario osservare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccheranno i seguenti:

Sole in trigono a Saturno

Luna in quadratura a Venere

Mercurio in quadratura a Nettuno

Venere in trigono a Giove

Marte in trigono a Nettuno e in opposizione a Plutone

Saturno in quadratura a Urano

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 4 giugno.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 4 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: farete fatica a gestire i vostri sentimenti perché ci saranno degli avvenimenti che vi metteranno alla prova. Non sarete certi della strada da intraprendere in ambito sentimentale e questo vi manderà in confusione. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di riflettere prima di prendere decisioni definitive. L'impulsività non verrà premiata.

Toro: avrete bisogno di staccare la spina dalla frenetica vita di città. Dopo aver svolto il vostro lavoro, vi dedicherete agli hobby e alla vostra crescita personale. Sarà una giornata fortunata in ambito sentimentale perché non avrete alcun problema a farvi comprendere dal partner.

La vostra relazione sarà basata sul rispetto e sulla stima reciproca.

Gemelli: non sarete del tutto soddisfatti del vostro lavoro. Vorreste impegnarvi di più, ma la preoccupazione per i vostri cari non vi consentirà di concentrarvi. Vorreste essere certi che siano al sicuro e che non corrano rischi inutili, ma non potrete interferire eccessivamente con le loro scelte.

L'invadenza, infatti, non farà altro che innalzare una barriera tra voi.

Cancro: finalmente, avrete modo di togliervi alcuni sassolini dalla scarpa. Deciderete di essere sinceri con persone che vi hanno ferito in passato. Le vostre parole potrebbero non portare a una svolta, ma sicuramente vi faranno sentire meglio. L'oroscopo, però, consiglia di fare attenzione a quello che direte perché non potrete tornare indietro.

Previsioni zodiacali di domani 4 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto concentrati sui vostri obiettivi e non darete molto peso a ciò che accadrà attorno a voi. Ciò potrebbe andare a vostro sfavore perché non vi consentirà di essere ben integrati nel contesto. Per fortuna, gli amici vi renderanno partecipi di tutte le loro attività e anche il partner sarà felicissimo di averne nella sua vita.

Vergine: vi impegnerete per migliorare la vostra forma fisica. Ultimamente, infatti, vi siete lasciati andare davanti a manicaretti gustosi e a ricette invitanti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di iniziare con calma, senza esagerare con le limitazioni e con l'allenamento. Se sarete costanti, raggiungerete i risultati desiderati.

Bilancia: darete un enorme valore all'amicizia. Non sopporterete litigi e fraintendimenti e, per questo, pur di fare pace, farete un passo indietro. Cercherete di vivere una giornata serena, all'insegna del relax e della complicità di coppia. Avvertirete il bisogno di organizzare una sorpresa per il partner: non sarà necessario spendere soldi, vi basterà usare la fantasia.

Scorpione: potrebbe essere la giornata giusta per tentare un nuovo approccio sentimentale. Anche se cercherete di fare buona impressione sulla persona di vostro interesse, le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere la vostra spontaneità e di non alterare i tratti caratteristici della vostra personalità.

Astrologia di venerdì 4 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: un po' di shopping non potrà che farvi bene. Non saranno gli acquisti a modificare la vostra giornata, ma la compagnia che sceglierete di avere accanto. Avrete bisogno di ottimismo e di condividere le vostre esperienze con chi potrà comprenderle. In famiglia, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni.

Capricorno: sarete poco tolleranti in amore. Vorreste comprensione e affetto dal partner, ma non sarete disposti ad attuare delle rinunce. Inoltre, il lavoro vi porterà via molto tempo perché comporterà delle mansioni impegnative. L'oroscopo di domani consiglia di provare a trovare il giusto equilibrio tra i vari elementi della vostra vita.

Acquario: il vostro stato emotivo verrà messo alla prova da una sfida che non sarà facile da combattere. L'ansia potrebbe prendere il sopravvento sulla razionalità, ma la vostra famiglia cercherà di distrarvi e di mitigare i pensieri negativi. Sul lavoro, potreste notare dei piccoli cambiamenti che vi spingeranno a sperare in un avanzamento di carriera.

Pesci: sarete timorosi riguardo al vostro futuro, perchè non saprete che direzione prendere. Vi renderete conto di avere moltissimi interessi e che non vorrete rinunciare a nessuno di loro. Dal punto di vista sentimentale, sarete ricambiati dalla persona amata. Riceverete affetto e le coccole saranno la colonna portante della vostra relazione.