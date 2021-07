Secondo le previsioni dell'oroscopo del 14 luglio i Pesci sono in pole position. Gli Acquario devono mantenere la calma, mentre gli Scorpione devono essere più ottimisti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: la giornata preannuncia qualche piccolo turbamento sul fronte sentimentale. Siete un po' agitati e potreste dare luogo a qualche screzio indesiderato. Dal punto di vista professionale, invece, vi sentite abbastanza sicuri, ma mai esultare prima del tempo.

11° in classifica Toro: dopo aver trascorso alcuni giorni in totale serenità e armonia familiare, oggi potrebbero presentarsi delle situazioni spiacevoli.

Cercate di mostrarvi calmi e di evitare di incorrere in spiacevoli litigi dovuti, per lo più, a questioni futili.

10° in classifica Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 luglio 2021 invitano i nati sotto questo segno a darsi da fare sul fronte professionale. In amore, invece, è opportuno guardare avanti e non voltarsi mai indietro verso il passato.

9° in classifica Scorpione: cercate di prendere gli eventi che vi capitano con maggiore leggerezza. Spesso tendete a dare troppo peso a questioni piuttosto futili. Per tale ragione, finite per crearvi dei problemi anche laddove essi non esistono. Siate più ottimisti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le stelle vi invitano a rischiare un po' di più.

Specie dal punto di vista professionale, ricordate che "chi non risica non rosica". Allo stesso tempo, però, questo non deve essere letto come un invito a gettarsi nel vuoto. Ci vuole sempre una via di mezzo.

7° in classifica Vergine: l'oroscopo del giorno 14 luglio denota una giornata un po' turbolenta. Cercate di mostrarvi quanto più calmi e neutrali possibili nel caso in cui doveste trovarvi dinanzi delle discussioni.

In certi casi è opportuno non prendere una posizione.

6° in classifica Bilancia: in amore si fanno dei passi avanti, ma la strada per arrivare a raccogliere delle soddisfazioni serie è ancora lunga. Se state pensando di avviare passi importanti è meglio che manteniate la calma e non vi comportiate in modo troppo frettoloso.

5° in classifica Cancro: non perdete il vostro tempo a lavare la testa all'asino. Come si suol dire in questi casi, si finisce per sprecare solo acqua e sapone. Piuttosto, cercate di concentrarvi un po' di più su voi stessi e sui desideri che avete e volete realizzare.

Oroscopo segni fortunati 14 luglio

4° in classifica Leone: non tutti possono pensarla come voi, per tale ragione è opportuno mantenere la calma. Datevi da fare sul fronte del lavoro, in quanto sono in arrivo delle belle soddisfazioni. In campo sentimentale, invece, è giunto il momento di prendere qualche decisione.

3° in classifica Sagittario: attenti alle emozioni, oggi potrebbero giocarvi un brutto scherzo. Siete molto propositivi in campo professionale e questo vi sarà di grande aiuto per emergere.

Inoltre, il carisma sarà altissimo, quindi, sarà impossibile resistervi.

2° in classifica Ariete: l'oroscopo del 14 luglio vi invita a sognare. Non smettete mai di inseguire i vostri sogni, anche quando vi sembrano irrealizzabili. Lottate sempre fino in fondo pur di riuscire ad ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati.

1° in classifica Pesci: ottimo momento per l'amore. Se state pensando di compiere una scelta importante, questo è il momento giusto per farlo. In campo professionale, invece, ci sono dei grandi cambiamenti in arrivo, forse anche un trasferimento.