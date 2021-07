Per la giornata di domani, mercoledì 14 luglio 2021, l’Oroscopo prevede un continuo miglioramento per i nati sotto i segni di terra, in particolar modo per la Vergine per ciò che concerne la questione affettiva. Anche il Sagittario sarà in rialzo, mentre la Bilancia rimarrà pressoché stabile agli ultimi posti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

Progetti per Pesci

1° Pesci: avvierete i vostri progetti in modo del tutto naturale, senza troppi pensieri e con quella vivacità che svilupperà le idee più semplici e allo stesso tempo più geniali.

Recentemente avete anche ricevuto una notizia con i fiocchi, secondo l’oroscopo.

2° Leone: non vi capiterà molto facilmente quell’opportunità che in questa giornata potrebbe presentarsi alla vostra porta. Afferrerete tutti i progetti di cui siete gli indiscussi protagonisti, riuscendo ad emergere nel mondo del lavoro. Continuate così.

3° Scorpione: sul lavoro avrete più dinamismo e una grande capacità di comunicazione. Ciò vi permetterà di emergere nella vostra squadra di lavoro ma anche in ambiti che non prevedono situazioni particolarmente impegnative.

4° Cancro: questo periodo sarà favorevole non soltanto per l’amore secondo l’oroscopo ma anche per quelle occasioni professionali che non avete avuto nelle settimane precedenti.

Quando arriverà la sera, ci sarà una bella notizia tutta per voi.

Vergine ottimale

5° Vergine: ora come ora il lavoro procederà a gonfie vele, e finalmente non dovrete “remare” troppo a lungo per poter ottenere i risultati sperati. L’oroscopo prevede tanta sintonia nella cerchia dei colleghi, ma anche in quella familiare, recentemente con risvolti turbolenti.

6° Capricorno: questo periodo sarà ottimo per avviare progetti e investimenti che spesso vi hanno intralciato lungo il cammino. Anche con gli affetti potrebbe svilupparsi una complicità molto proficua e collaborativa, secondo l’oroscopo.

7° Sagittario: avrete raggiunto una stabilità relativa che vi terrà tranquilli per molto tempo, dunque avrete anche molto più tempo libero e la grande possibilità di raggiungere traguardi che finora avete sempre sperato.

Le chance di incontri saranno un po' più favorevoli,

8° Toro: avrete qualche novità che sicuramente vi risolleverà il morale, e probabilmente arriverà da qualche persona a cui siete molto legati dal punto di vista affettivo. Avrete una serata molto piacevole con il partner o semplicemente molto allegra con la famiglia.

Acquario più sereno

9° Acquario: la tensione finalmente potrebbe allentarsi in questa giornata, e potreste dare un po’ più di spazio a voi stessi, anche se forse il tempo a vostra disposizione sarà molto limitato. Per il momento non ci saranno novità rilevanti, secondo l’oroscopo.

10° Ariete: un po’ di shopping pomeridiano vi aiuterà sicuramente a distendere i nervi e a non lasciarvi andare alla tensione.

L’oroscopo prevede anche qualche piccola deviazione dal lavoro che però funzionerà a dovere per il vostro caso, vi aiuterà a rilassarvi ulteriormente.

11° Bilancia: non ci sarà una situazione ottimale per il lavoro, ma avrete comunque i frutti di quello precedente. Questo piccolo momento di stallo sarà necessario per voi stessi e per riprendere in mano alcune faccende private rimaste in sospeso, secondo l’oroscopo.

12° Gemelli: forse qualche amicizia potrebbe procurarvi una delusione molto forte e decisamente inaspettata. Per il momento potreste provare soltanto collera, ma avrete ancora molto tempo prima che possiate “digerire” questa situazione non esattamente ottimale.