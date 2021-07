L'Oroscopo della giornata di mercoledì 14 luglio prevede un bel Sole splendente nel segno del Cancro che, insieme alla Luna in sestile, tenderà a favorire i sentimenti, mentre le emozioni saranno favorite per il Capricorno.

Gemelli dovrà cercare di allentare la tensione nel proprio rapporto, contrastando la Luna negativa, mentre Pesci non sentirà ragioni e darà il meglio in ambito lavorativo.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 14 luglio.

Previsioni oroscopo mercoledì 14 luglio 2021 segno per segno

Ariete: periodo nel complesso discreto per voi nativi del segno, anche se questo cielo non è perfetto.

In amore infatti Venere vi sostiene, ma l'ombra della Luna presto in opposizione si farà sentire. Per il momento, godetevi il vostro rapporto così com'è, consapevoli che in futuro dovrete affrontare importanti discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio e Giove non sono così favorevoli, ma non per questo dovrete prendervela con chiunque al primo problema che si presenta. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di mercoledì che riaccenderà in voi la voglia di amare grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. L'astro argenteo vi darà una mano a riconquistare la vostra anima gemella, ma ricordatevi che Venere è ancora negativa, dunque dipenderà da voi se questo rapporto continuerà a funzionare.

Se siete single potreste essere un pò gelosi della vostra fiamma, ma fino a quando non l'avrete conquistata, avrete poco da lamentarvi. In ambito lavorativo sarete instancabili grazie alle innumerevoli risorse a vostra disposizione. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Gemelli: la Luna in Vergine porta un pò di tensione nel vostro rapporto e renderà insufficiente il fascino offerto da Venere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ebbene, cercate di allentare questa tensione, dimostrando per bene quello che provate. Se siete single, invece, cercate di abbattere questa vostra timidezza. Anche in ambito lavorativo vi sentite disorientati, insicuri delle scelte che farete. Potreste aver bisogno di una pausa. Voto - 6,5 ⭐⭐

Cancro: avrete modo di godervi al meglio questa giornata secondo l'oroscopo del 14 luglio.

Il Sole splende nel vostro cielo, e in amore i sentimenti e le emozioni non mancheranno tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single, vi sentirete fortunatissimi ad avere tante persone che vi amano. In ambito lavorativo inizia un nuovo periodo della vostra carriera, e voi sarete pronti a sfruttarlo al meglio. Voto - 9 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: si profila una giornata abbastanza tranquilla dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, vi godrete la vostra relazione di coppia in completa spensieratezza, anche se potrebbe essere il momento di fare qualcosa che possa portare avanti il vostro rapporto. I single si prenderanno più cura dei loro amici, piuttosto che di un amore che non arriva.

In ambito lavorativo continuerete ad impegnarvi per cercare di arrivare dove volete. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Vergine: ancora tante belle emozioni in questa giornata grazie alla Luna in buon aspetto. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in piena sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Anche i single avranno modo di provare belle emozioni, ma anche di manifestarle a chi amano. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio cerca di portarvi verso la retta via, ma attenzione ancora a questo Giove opposto. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: avere Venere in buon aspetto vi consentirà di godere di un'ottima intesa di coppia secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 14 luglio. Sfruttate finchè potete questo quadro astrale per stare davvero bene insieme al partner.

Per quanto riguarda i single, non dovrete farvi soffocare dalle preoccupazioni. Siate sereni e prendete la vita come viene. Nel lavoro dovrete prepararvi ad un periodo un po' più complesso. In questo caso, affidatevi a Saturno, unico vostro alleato rimasto. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: un periodo sicuramente non così facile da gestire secondo l'oroscopo, ma che nel corso di questa giornata vedrà la Luna in buon aspetto, che vi darà un po' di respiro. Soprattutto in ambito sentimentale potreste provare a instaurare un dialogo costruttivo tra voi e il partner, che possa in qualche modo permettervi di recuperare. Se siete single, non è ancora il momento di lanciarvi in una nuova relazione, dunque andateci piano.

In ambito lavorativo, invece, darete prova delle vostre abilità e competenze, grazie in particolare a Mercurio e Giove. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Sagittario: un periodo sicuramente sottotono rispetto alle giornate precedenti secondo l'oroscopo, ma non per questo sarà tutto da buttare. Per quanto riguarda i sentimenti, infatti, Venere continua a sostenervi, per cui non siate troppo severi con voi stessi, e amate il partner in modo disinteressato. Se siete single, avete ancora buone possibilità di conquistare la persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro, non date troppo peso a certe voci di corridoio, e continuate per la vostra strada. Voto - 7- ⭐⭐⭐

Capricorno: sfera sentimentale intrigante e interessante secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 14 luglio.

Non mancheranno le emozioni all'interno del vostro rapporto, e la Luna saprà come amplificarle al meglio. Per quanto riguarda voi single, siete pronti ad una convincente ripartenza. Settore professionale tra alti e bassi, ma fortunatamente avrete ancora Giove dalla vostra parte che potrà darvi una mano con le vostre mansioni. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Acquario: periodo non particolarmente allettante per voi nativi del segno, considerato che Venere non vi sostiene e la Luna non vi aiuterà più di tanto. Per quanto riguarda i sentimenti, dunque, attenti a non combinare guai con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, non date troppo peso a certe chiacchiere che potrebbero soltanto farvi infuriare.

Nel lavoro vedrete che presto ci sarà maggiore stabilità. Voto - 6 ⭐⭐

Pesci: settore professionale promettente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, anche se non sentirete ragioni e andrete avanti per la vostra strada. Certo, con Giove e Mercurio favorevoli vi darete da fare, ma il consiglio di un collega sarà sempre ben accetto. Per quanto riguarda i sentimenti, attenzione a questa Luna opposta che potrebbe creare qualche difficoltà. Se siete single, l'amore non sarà una grande priorità per voi al momento. Voto - 7+ ⭐⭐⭐