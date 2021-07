Secondo l'oroscopo del 5 luglio i nati sotto il segno del Capricorno sono in rimonta. I Sagittario e gli Ariete, invece, devono essere un po' più concentrati.

Approfondiamo tutte le previsioni astrologiche del primo lunedì del mese per tutti i segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: giornata impegnativa dal punto di vista professionale. Ci sono parecchie cose a cui badare e questo potrebbe rendervi particolarmente agitati. A ogni modo, cercate di mantenere la calma e di svolgere tutte le mansioni in modo tranquillo.

11° in classifica Ariete: le stelle non sono molto positiva in questo periodo, tuttavia, non è il momento di abbattersi.

La fine del mese sarà decisamente migliore sotto più punti di vista. In amore ci sono delle questioni da risolvere al più presto.

10° in classifica Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 5 luglio denotano una giornata abbastanza intricata. Siete in balia dei sentimenti e questo potrebbe spingere che a prendere delle scelte errate punto cercate di fermarvi un attimo e di capire esattamente quale sia la vostra strada.

9° in classifica Toro: la giornata odierna procede un po' a rilento. Come ogni lunedì, farete un po' di fatica a carburare. Ad ogni modo, a partire dal pomeriggio ci sarà una bella ripresa. Cercate di rimandare a questa parte della giornata le mansioni più scoccianti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' agitati. Coloro i quali stanno lavorando a un progetto importante potrebbero soffrire di ansia. Cercate di godervi il momento senza troppe pretese. In campo professionale stanno per arrivare delle belle novità per voi.

7° in classifica Vergine: se state pensando di dare una svolta alla vostra vita professionale, questo il momento giusto per tentare il tutto per tutto.

Siete favoriti dal punto di vista lavorativo, ma non da quello sentimentale. Le nuove relazioni potrebbero essere rischiose.

6° in classifica Gemelli: in questo periodo siete particolarmente propensi ad instaurare nuovi rapporti. Siete desiderosi di vivere emozioni nuove e inaspettate. Se, invece, siete in coppia è opportuno ravvivare il rapporto.

5° in classifica Scorpione: secondo l'oroscopo del 5 luglio La giornata sarà molto interessante. Nel corso della mattinata potreste vivere delle belle emozioni. Il pomeriggio, invece, sarà un po' più calmo. Sul lavoro ci vuole maggiore pianificazione e minuzia nei dettagli.

Oroscopo 5 luglio segni fortunati

4° in classifica Cancro: giornata positiva sotto il punto di vista delle emozioni. Se in questo periodo avete vissuto degli alti e bassi, a partire da questa settimana tutto si risolverà per il meglio. La cosa importante è volere fortemente risolvere le questioni in sospeso. Sul lavoro, invece, le novità arriveranno ad agosto.

3° in classifica Leone: ora va decisamente meglio rispetto ai giorni precedenti.

Sia dal punto di vista sentimentale sia da quello professionale ci sono delle svolte. Cercate di essere meno polemici e di godervi un po' di più ciò che avete.

2° in classifica Pesci: buon momento per non pensare al passato e godersi solo il presente. Ci sono delle belle novità in arrivo per quanto riguarda i sentimenti, tuttavia, dovete essere predisposti voi altrimenti tutto sarà vano.

1° in classifica Capricorno: l'oroscopo del 5 luglio vi esorta ad agire e a darvi da fare dal punto di vista delle emozioni. In questo periodo siete molto favoriti, così come favorite sono le nuove relazioni. Battito il ferro finché è caldo. Anche in campo professionale si prospettano delle giornate molto produttive.