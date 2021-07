L'oroscopo della giornata di lunedì 5 luglio prevede un'attraente Venere favorevole per il segno della Bilancia, più sciolta ora in amore, mentre lo Scorpione dovrà fare attenzione a come gestisce il proprio rapporto. Il Toro potrebbe aprirsi a nuove iniziative in ambito lavorativo, mentre il Sagittario non dovrà essere avventato nelle sue scelte.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 5 luglio.

Previsioni oroscopo lunedì 5 luglio 2021 segno per segno

Ariete: partirà davvero bene la settimana per voi nativi del segno.

Il partner sarà pronto a sostenere le vostre idee, e ciò aiuterà molto a rafforzare il vostro legame, nonché renderlo più romantico. Se siete single i rapporti sociali vi intrigano molto, soprattutto se di recente avete conosciuto persone nuove e simpatiche. Sul fronte lavorativo un pizzico d'intraprendenza in più potrebbe fare al caso vostro per alcuni progetti. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro: oroscopo di lunedì 5 luglio che vi vedrà un po’ più morbidi in amore, merito anche della Luna favorevole. Ciò nonostante, Venere rimane comunque in quadratura. Non aspettatevi dolci momenti, ma momenti costruttivi e di riflessione. Sul fronte lavorativo potreste aprirvi a nuove e interessanti iniziative. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Gemelli: sfera sentimentale piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno.

Venere vi sorride dal segno del Leone, e il vostro rapporto brilla di luce propria, ma il bello deve ancora venire. La Luna infatti dalle prossime ore sarà in congiunzione, esaltando al meglio il vostro fascino. Se siete single potrebbe essere il momento di farsi avanti. Settore professionale piuttosto discreto, grazie a buone idee fornite da Mercurio.

Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐

Cancro: un quadro astrale solido, convincente secondo l'oroscopo. In amore il vostro rapporto è stabile, non c'è nulla al momento che non va, ragion per cui, sentitevi liberi di fare delle proposte importanti al partner. Se siete single quest'estate vi piacerà molto se avrete la possibilità di stare con le persone che amate.

In ambito lavorativo vi state muovendo verso progetti di ampio respiro, e con il favore di Giove, e presto anche di Mercurio, ci saranno buone possibilità di riuscita. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Leone: le stelle non sono con voi in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Un po’ dispiace perché stavate recuperando, ma tra poche ore dovreste riprendervi. Sfruttate dunque questo tempo per capire dove potete migliorare. Capite cosa potete fare per rendere felici le persone intorno a voi, single oppure no. Settore professionale che ancora fatica a decollare, nonostante vi state impegnando al massimo per riuscirci. Voto - 6,5 ⭐⭐

Vergine: periodo piuttosto piacevole per quanto riguarda i sentimenti. Protetti da questa Luna in trigono, la vostra relazione di coppia sarà sublime, soprattutto per i nati nella prima decade.

Attenzione però alle prossime ore, perché l'astro argenteo sarà contro di voi. Se siete single provateci pure a conoscere nuove persone. A volte le amicizie nate per caso sono le più belle. Nel lavoro i rallentamenti cominciano a farsi sentire, e bisognerà saper reagire. Voto - 7,5 ⭐⭐⭐⭐

Bilancia: configurazione astrale che vedrà Venere in sestile dal segno del Leone secondo l'oroscopo del 5 luglio. In ambito sentimentale il vostro rapporto è sano, e sarà il momento giusto per pianificare il vostro futuro insieme alla vostra anima gemella. Se siete single il vostro modo di essere dolci e romantici farà impazzire chiunque. Nel lavoro non potrete considerarvi tra i migliori in assoluto, ma il vostro lo fate, e anche abbastanza bene, per cui sentitevi soddisfatti così.

Voto - 8+ ⭐⭐⭐⭐

Scorpione: quei piacevoli momenti con il partner vi sembrano solo un ricordo sempre più sbiadito e secondo l'oroscopo, la situazione non tenderà a migliorare. Ciò nonostante è anche vero che voi per primi potreste mostrare un più d'umiltà, scendendo dal vostro piedistallo. In ambito professionale sarete bravi in quel che fate, ma non ci sarà alcun bisogno di sottolineare la vostra supremazia. Voto - 6,5 ⭐⭐

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso buona, ma che richiederà un po’ d'attenzione nel prossimo periodo. Dalle prossime ore infatti la Luna sarà contro di voi, siete avvisati, per cui concentratevi sulla stabilità del vostro rapporto, godendovi contemporaneamente ogni momento insieme.

Se siete single riuscirete ad esprimere i vostri sentimenti con convinzione. In ambito professionale un po’ d'agitazione potrebbe esserci, soprattutto con quei lavori dove non siete così bravi. Voto - 7+ ⭐⭐⭐

Capricorno: cielo azzurro, sereno per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo di questo 5 luglio, la Luna vi aiuterà ad esaltare il vostro rapporto, soprattutto per coloro nati nella terza decade. Per quanto riguarda i single sarete pervasi da un forte ottimismo. In ambito lavorativo le collaborazioni con i colleghi si stanno rivelando davvero proficue per voi. Voto - 8,5 ⭐⭐⭐⭐⭐

Acquario: oroscopo di lunedì difficile per voi nativi del segno. La settimana non inizierà nel migliore dei modi, complice questo cielo che influisce negativamente sul vostro umore.

Poca voglia di interagire con il mondo dunque, soprattutto con i membri della vostra famiglia. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ demotivati. Urge una scarica di novità o qualcosa che possa risollevarvi il morale. Voto - 5 ⭐⭐

Pesci: periodo ottimo dal punto di vista sentimentale, grazie in particolare alla Luna favorevole. Attenzione però perché ben presto la stessa Luna sarà quadrata, per cui attenti a introdurre certi argomenti in coppia, perché potreste causare incomprensioni. Se siete single la vostra simpatia continua a conquistare chiunque. Settore professionale stimolante per voi nativi del segno, grazie in particolare alla presenza di Giove, che porta nuove idee da sviluppare presto. Voto - 8 ⭐⭐⭐⭐