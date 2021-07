Per la giornata di lunedì 5 luglio 2021, l'Oroscopo prospetta una risalita significativa per il segno della Bilancia (al primo posto nella classifica) mentre si avvertirà un calo per i nati in Capricorno.

La valutazione complessiva per i segni d'acqua è ottima, infatti li troviamo nelle prime posizioni dei più fortunati del 5 luglio.

Bilancia in testa

1° Bilancia: se sarete più amorevoli nei confronti di voi stessi potrete eliminare tutte quelle situazioni "tossiche" che al momento vi stanno complicando molte cose. Gli affari si dimostreranno più facili del previsto, così come saranno favorite le nuove amicizie.

2° Cancro: la giornata del 5 luglio sarà ottima per fare delle sorprese al partner, o per qualche piccolo strappo alla regola che potrebbe permettervi di essere sempre più uniti. Secondo l'oroscopo, potrebbero essere in arrivo degli affari redditizi.

3° Pesci: fin da lunedì dimostrerete una grande capacità di gestione sul lavoro. L'oroscopo prevede tanta grinta nei vostri progetti e uno spirito di collaborazione che andrà ben al di sopra delle vostre aspettative. Continuate così.

4° Scorpione: avrete voglia di rinnovamento, sia all'esterno che all'interno di voi stessi, e per quanto riguarda l'amore e il lavoro. Potreste cominciare a prendere delle decisioni nella sfera lavorativa per iniziare a fare la differenza.

Ariete discreto

5° Leone: vivrete una giornata relativamente calma, senza troppi scossoni, ma soprattutto senza eccessiva fatica. La tranquillità vi permetterà di rimettere in ordine le idee e di riflettere su alcune mosse di stampo lavorativo.

6° Ariete: lo slancio sul lavoro non sarà forte, ma vi permetterà comunque di essere al centro dell'attenzione e di fare qualche progetto in più per poter emergere nella vostra carriera.

7° Toro: siate pazienti, perché presto ci potrebbero essere delle novità sul lavoro, forse derivanti da una mansione che avete svolto in passato. Agire sarà la parola d'ordine della giornata del 5 luglio, perciò dovrete cogliere le occasioni senza alcuna remora.

8° Gemelli: avrete da riorganizzare qualche faccenda che sul lavoro potrebbe esservi d'intralcio, ma sarete sulla strada giusta per organizzare al meglio la settimana.

Nei rapporti interpersonali ci saranno delle novità importanti in famiglia.

Vergine stabile

9° Vergine: non ci saranno molte novità a livello amoroso, anzi, probabilmente le amicizie saranno quelle che vi permetteranno di staccare la spina per un po' e di non pensare alle faccende quotidiane che vi hanno stressato di recente.

10° Capricorno: l'oroscopo del 5 luglio prevede una giornata in cui sarà molto più conveniente riposare e ricaricare le energie, piuttosto che impegnarvi senza ottenere risultati soddisfacenti. Potreste risultare alquanto freddi in amore.

11° Sagittario: la settimana non partirà molto bene, a cominciare con il lavoro che risulterà fermo e senza sbocchi, con una situazione finanziaria che potrebbe stentare a decollare.

Sarà molto utile che rivediate la vostra tabella di marcia.

12° Acquario: mantenere il controllo delle vostre emozioni non sarà affatto semplice, a meno che non troviate qualcosa che vi aiuti a distrarvi da alcune persone che in questo momento vi risultano "antipatiche".