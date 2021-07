Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 luglio 2021 i nati sotto il segno dell'Ariete devono riposare un po', così come i Cancro. I Leone, invece, sono dinanzi un bivio.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: periodo piuttosto turbolento e pieno di impegni. Meglio essere cauti in modo da evitare di compiere delle scelte affrettate. Dal punto di vista professionale, invece, vivrete un periodo di grandi novità e cambiamenti.

11° in classifica Capricorno: le forze scarseggiano in questo periodo ma le cose da fare sono parecchie.

Per tale ragione è opportuno pianificare attentamente le prossime mosse in modo da non farvi trovare impreparati e non trascurare nulla.

10° in classifica Leone: i nati sotto questo segno sono di fronte una scelta. Meglio non improvvisare e valutare attentamente i pro e i contro di un eventuale decisione. Chi ha cominciato un nuovo progetto deve guardarsi bene dai nemici.

9° in classifica Cancro: in questo periodo siete piuttosto stanchi per tale ragione urge una pausa. Cercate di approfittare di questo fine settimana per trascorrere quanto più tempo possibile con le persone a voi care.

Previsioni astrali 9 luglio posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le emozioni la fanno da padrone in questo periodo.

Siete poco obiettivi e questo non è da voi. Solitamente amate pianificare con minuzia le prossime mosse da fare, ma stavolta potreste avere delle difficoltà a farlo.

7° in classifica Sagittario: L'Oroscopo del giorno 9 luglio 2021 esorta i nati sotto questo segno a prendere delle decisioni dal punto di vista sentimentale. Non è più tempo di temporeggiare, dovete farvi avanti e non avere paura di rischiare.

6° in classifica Gemelli: i problemi familiari potrebbero essere facilmente risolti con il dialogo. Evitate di chiudervi in voi stessi perché questo non farà altro che peggiorare la situazione. Sul lavoro dovete essere un po' più attenti e precisi.

5° in classifica Scorpione: i cambiamenti sono all'orizzonte la paura potrebbe cominciare a farsi sentire.

Evitate di impelagarsi in situazioni troppo complesse, perché potrebbero farvi perdere solo tempo ed energia. Concentratevi sulle cose importanti.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Toro: L'oroscopo del giorno 9 luglio vi esorta a farvi avanti. Sei in amore avete vissuto un momento burrascoso, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. La luna è nel vostro segno e questo vi aiuterà moltissimo.

3° in classifica Vergine: siete in attesa di un grande cambiamento? Bene, partite dalle basi per riuscire a ottenere i vostri risultati. In campo professionale potrebbero esserci dei risvolti inaspettati. In amore, invece, è importante mantenere la calma

2° in classifica Bilancia: una notizia che stavate aspettando da tempo potrebbe arrivare e scombussolare la vostra giornata in positivo.

Dal punto di vista delle emozioni siete abbastanza indecisi, ma da oggi la situazione sarà più chiara.

1° in classifica Pesci: il giorno 9 luglio secondo l'oroscopo sarà una giornata particolarmente interessante sul fronte dei sentimenti. Finalmente siete diventati i padroni delle vostre emozioni e questo vi porterà a ottenere degli ottimi risultati. Anche sul lavoro ci sono delle novità.