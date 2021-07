L'Oroscopo di domani, giovedì 8 luglio 2021, toglie il velo alla classifica nonché alle previsioni zodiacali della giornata, mettendo a nudo il grado di positività riguardante i segni relativi alla prima sestina. Il prossimo giorno in calendario, intanto, fa segnare in Astrologia un evento di notevole interesse: l'arrivo della Luna in Cancro. Il sensibile segno di Acqua, grazie al movimento astrale appena svelato, oltre a fregiarsi della prestigiosa "top del giorno" avrà ottimi riscontri in campo sentimentale e in parte anche in quello economico.

Dunque, vediamo di chiarire anche la posizione degli altri segni indicando quali saranno i più fortunati in amore e nel lavoro. Ovviamente la scelta quest'oggi cade sul filotto composto da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Per quanto riguarda gli altri segni in "odore" di fortuna, in questa parte centrale della settimana, le previsioni astrologiche dell'8 luglio vedono certamente di buon augurio il periodo per coloro nati nel segno dei Gemelli e del Leone. La coppia appena citata, davvero super-fortunata, è considerata in questo momento in giornata da cinque stelle. Vediamo di dare riscontri più approfonditi andando ad analizzare singolarmente ogni singolo segno, logicamente dopo aver tolto il velo all'attesissima scaletta quotidiana.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali dell'8 luglio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'8 luglio al segno dell'Ariete indica che questo giro di boa infrasettimanale possa essere del tutto all'insegna della normalità.

Quindi periodo buono anche se in parte: per un terzo sottoposto a deboli flussi poco positivi da parte delle stelle nei quali a dominare sarà la solita routine. In amore, le coppie avranno nuovamente modo di fare un bilancio sulla propria relazione e di valutare se sia il caso o meno di impegnarsi per cambiarla (ovviamente in meglio).

Anticipate alcuni impegni, in modo da avere più tempo libero se doveste averne bisogno. Arrivare sempre all’ultimo secondo non è rilassante! Ogni tanto dovreste trovare qualche minuto da dedicare alle persone che amate, oltre che al lavoro. Single, date una dimensione diversa alla vostra vita sociale, frequentate persone fuori dal consueto giro, visitate città che ancora non conoscete per il puro gusto di vedere cose nuove. L'esperienza sarà altamente positiva e potreste fare nuovi interessanti incontri. Nel lavoro, con un cielo così positivo nulla riuscirà a nuocervi. Sappiate gestirvi con grande disinvoltura, solo così troverete la strada per risolvere tutte le vostre problematiche.

Toro: ★★★.

Questo giovedì non badate alle chiacchiere ma preferite sempre confermare di persona tutte le indicazioni che ricevete, anche se a volte venite presi per dei pignoli. Alla fine siete voi a metterci la faccia, perciò vi importa davvero poco di ciò che pensano gli altri. In campo sentimentale, in questo periodo che non avete tanti impegni, cogliete l'occasione per fare un po' di ordine nella vostra vita, sia a livello materiale che spirituale/sentimentale. Fatevi un esame di coscienza e provate a capire se avete commesso qualche errore o avete avuto qualche mancanza nei confronti del partner, troverete così il modo di rimediare a eventuali mancanze o presunte tali. Single, giovedì poco scorrevole è vero, ma non per questo dovete lasciarvi prendere dal pessimismo.

Non è il caso di agire avventatamente, perché potreste ingigantire problemi che presto o tardi saranno facilmente risolvibili. Intanto seguite il buon senso e non cambiate: è nocivo basare le proprie opinioni o convinzioni solamente su delle chiacchiere non affatto verificate. Nel lavoro, l'innato dinamismo lascerà spazio a una insolita pigrizia: rallentate i ritmi se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell'apatia.

Gemelli: ★★★★★. Vi sveglierete pieni di ottimismo e pronti per affrontare la giornata con il vostro sorriso migliore. La prima cosa da fare è aprirsi al buonumore. Il bisogno di raggiungere una maggiore armonia vi spingerà anche a trovare piccoli compromessi: per una volta ci può stare, dai!

In amore, avrete dei momenti appassionati e romantici con il partner; ritroverete l'intimità dei tempi migliori, soprattutto nella serata: basterà poco per far felice la persona che amate, magari con un piccolo gesto affettuoso o una parola dolce. Sapete molto bene come far risalire le vostre quotazioni in termini di sensualità e passione, non è così? Single, la giornata imboccherà la direzione giusta: si prevedono piacevoli fuori programma e anche belle sorprese. Non si escludono neppure chiarimenti nelle amicizie, tanto meno opportunità per dei piacevoli nuovi incontri. Nel lavoro, una lieve schiarita all'orizzonte, foriera di tempi migliori che non tarderanno ad arrivare. Intanto, pianificate nel dettaglio i vostri progetti per spingerli fin dove vorrete.

Oroscopo e stelle di giovedì 8 luglio

Cancro: 'top del giorno'. Giornata riservata ai vincenti con astri a pieno servizio. Infatti, le predizioni del giorno vi danno altamente fortunati in amore: la Luna nel vostro segno regalerà una giornata spettacolare, soprattutto in coppia. Per i sentimenti infatti, questo giovedì sarà strepitoso: vi accorgerete di essere particolarmente coinvolti in una relazione importante e il vostro cuore batterà più forte che mai. Non avrete alcun freno, paura o titubanza nel vivrete la giornata leggeri come una piuma insieme a chi amate. Single, sarete più spumeggianti e vivaci del solito: tutto quello che potrete strappare alla sorte con prontezza e determinazione, consideratelo già vostro.

Una certa ansia di novità vi spingerà alla ricerca di emozioni e sensazioni nuove. Incontri piacevoli e scambi vivaci potranno anche diventare piccanti, se lo desiderate. Nel lavoro, stuzzicati dalla Luna promotrice di allegria e comunicativa, vi sentirete in pieno fermento. Pronti ad afferrare ogni possibile opportunità?

Leone: ★★★★★. La giornata sarà più che ottima sotto molti aspetti. Le previsioni di giovedì preannunciano ottime prospettive, sicuramente condite da momenti molto gratificanti. Vi piacerà stare a casa la sera, senz'altro in compagnia del vostro partner o con i familiari in generale. In amore, sarete carichi di entusiasmo: pronti per vivere una super giornata? Di prima mattina riordinerete le idee e pianificherete quello che vorrete fare, poi coinvolgerete il partner elencando ogni progetto: ne varrà sicuramente la pena.

Single, prenderete l'iniziativa di concentrare questa giornata su di voi e sui vostri bisogni. Comincerete presto a intravvedere delle valide soluzioni capaci di far stare meglio. In questa giornata vi sentirete bene, quindi sfruttatela per lunghe passeggiate all'aria aperta: le stelle consigliano ogni tanto di concedersi uno sfizietto che possa far sentire soddisfatti al 100%. Nel lavoro intanto, le stelle regaleranno un surplus di energie benefiche, il che alimenterà la vostra voglia di fare (davvero poca in questi giorni). Nuove opportunità intanto vi faranno stringere accordi importanti e magari miglioreranno anche la vostra attuale visione del futuro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 8 luglio, indica una giornata all'insegna della scontata routine, quindi valutata buona con predizioni positive quanto basta.

I sentimenti e gli affetti ritorneranno a fiorire (ascendente permettendo, ovviamente) e nuove ispirazioni sentimentali arriveranno dalle persone a cui volete bene. In campo sentimentale in questi giorni le coppie ritroveranno delle buone alternative per andare incontro al partner cercandone sempre di nuove. Se aveste qualche piccola difficoltà nell’esprimere le vostre emozioni più profonde, parlare con una persona amica potrebbe aiutare molto. Non chiudetevi in voi stessi ma fate in modo che il vostro lato estroverso e socievole abbia la meglio. Single, con il sostegno della razionalità riuscirete a fare il punto della situazione: pronti a tagliare quella fetta di passato che continua ancora a intralciare una importante decisione?

Se aveste in mente un progetto importante, confidatevi con qualcuno esperto in materia, senz'altro saprà consigliarvi. Nel lavoro, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata e in quest'ambito tutto sarà facile. Nulla vi peserà se eseguirete al meglio ogni compito.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di giovedì 8 luglio.