L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 luglio 2021 è pronto a dare le giuste indicazioni in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri al vostro segno? Allora, senza dubbio siete approdati nel luogo più adatto a tale scopo! In questo frangente a essere valutati per ciò che concerne le previsioni zodiacali della settimana, esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Invece per quanto riguarda lo schema relativo alla classifica settimanale, a essere interessati saranno tutti e dodici i simboli astrali.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica: molto positivo il periodo per Pesci (voto 8) mentre per lo Scorpione (voto 5) gli astri preannunciano giornate abbastanza impegnative da portare a buon fine.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. La settimana non inizia in modo proficuo ma sono in arrivo ugualmente soddisfazioni e ottime chance nella seconda e ultima parte del periodo. Non state troppo sulle vostre e non cercate sempre il classico "pelo nell’uovo" a tutti i costi. Nella seconda parte della settimana sentirete tanta voglia di rifugiarvi fra gli affetti familiari o di sfogarvi con gli amici fidati.

Il cuore sarà in primo piano sia sabato che domenica: sono favorite le passioni e le storie (nuove oppure già solide) a stampo sentimentale. In tanti altresì avrete voglia di dedicarvi ai piaceri della tavola: preparate (o fatevi preparare) una bella cenetta in un giorno valutato positivo, evitando se possibile di spendere troppo.

La scaletta con i giorni "si" e quelli "no":

★★★★★ sabato 10, domenica 11;

★★★★ martedì 6, giovedì 8, venerdì 9;

★★★ mercoledì 7 luglio;

★★ lunedì 5 luglio 2021.

♏ Scorpione: voto 5. Settimana decisamente sotto negatività da astri poco di parte, soprattutto a metà e fine periodo. C’è un problema che non si riesce ancora a risolvere e che influisce sul vostro morale, mettendo addosso tanto nervosismo e abbastanza tristezza, non è così?

Sì, perché questo problema riguarda la vita privata, e voi lo sapete bene... Cercate di prendere una decisione ma non lasciatevi intimorire di eventuali rischi. Diciamo che con un po' di attenzione riuscirete a districarvi senza cadere in fallo. Unica raccomandazione: stare fermi nei tre giorni circoscritti da tre e due stelline (mercoledì, giovedì e domenica) e abbastanza prudenza in quelli valutati a quattro stelle (martedì, venerdì e sabato). Preparatevi altresì a mettere la spunta verde in calendario sull'unica giornata a cinque stelle: lunedì 5 luglio.

La classifica settimanale di vostra competenza:

★★★★★ lunedì 5 luglio;

★★★★ martedì 6, venerdì 9, sabato 10;

★★★ mercoledì 7, domenica 11;

★★ giovedì 8 luglio 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

Abbastanza positivo gran parte del periodo, previsto negativo solamente nella parte centrale (giovedì e venerdì). Non escludete intanto l'ipotesi di poter probabilmente ricevere un invito che dovrete accettare "per forza" e che quasi sicuramente romperà le cosiddette uova nel paniere: se fosse, portate pazienza e via, perlomeno il alcune giornate (martedì e mercoledì) avrete modo se non altro di riposare abbastanza e recuperare energie. Sicuramente in tanti avete un gran bisogno di ritemprare mente e fisico. Per essere sicuri di non fare errori di valutazione, annotate le giornate migliori e quelle in cui è consigliato stare in campana, solo così riuscirete a salvare "capre e cavoli".

La scaletta giorno per giorno:

★★★★★ martedì 6, mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, sabato 10, domenica 11;

★★★ giovedì 8 luglio;

★★ venerdì 9 luglio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Valutato mediamente in linea con la semplice routine, i prossimi sette giorni non si prevedono troppo difficili da sbarcare per voi nativi. Fatto salvo le giornate migliori (lunedì, mercoledì e venerdì), per le restanti dovrete usare un po' più di concentrazione evitando svarioni o leggerezze inutili. Sappiate comunque che la realizzazione di un vostro intimo sogno potrebbe essere molto vicina, magari arrivare sotto forma di un cambiamento riguardante la vostra vita sociale oppure il mille altri modi: tranquilli, se questo avverrà ve ne accorgerete immediatamente.

Qualcuno molto vicino a voi, forse un famigliare o una amicizia di vecchia data, finalmente saprà apprezzare fino in fondo il vostro valore, per questo cercherà di ricompensarvi come meritate.

Le stelline attribuite ai giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 5 luglio;

lunedì 5 luglio; ★★★★★ mercoledì 7, venerdì 9;

★★★★ martedì 6, giovedì 8;

★★★ sabato 10 luglio;

★★ domenica 11 luglio 2021.

♒ Acquario: voto 7. In programma (almeno sulla carta) una settimana valutata abbastanza buona, anche se osserverà un andamento a fasi alterne. A dare pensiero solamente due giornate, venerdì e sabato, rispettivamente da considerare "sottotono" e da "ko". Calma e nervi saldi, vi rifarete senz'altro mercoledì 7 luglio oppure martedì o giovedì, tutte giornate altamente positive.

Gli astri in questa settimana vi daranno una grande energia che a sua volta si trasformerà in ottime idee o progetti innovativi molto importanti: proponete, parlate, scendete in campo, perché sarete sicuramente vincenti in molte occasioni. Alcuni di voi poi, di sicuro sapranno anche cogliere una bella opportunità che permetterà di cambiare in meglio lo sviluppo di una situazione in stallo. Consiglio: nel corso delle prime tre o quattro giornate del periodo dovreste chiamare una persona: ultimamente state trascurando qualcuno, non è così?

Il report astrologico espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 7 luglio;

mercoledì 7 luglio; ★★★★★ martedì 6, giovedì 8;

★★★★ lunedì 5, domenica 11;

★★★ venerdì 9 luglio;

★★ sabato 10 luglio 2021.

♓ Pesci: voto 8.

In arrivo una splendida settimana tutta da vivere soprattutto in ambito sentimentale. Dunque amore in primo piano e non solo: ottima anche la forma fisica e quella mentale. Le giornate sotto controllo quest'oggi saranno in gran parte positive, ovviamente ad esclusione delle due interessanti la parte iniziale del frangente (lunedì e martedì). In questo periodo avete una grande carica vitale addosso, per questo l'Astrologia invoglia ad approfittare per trasformarla in qualcosa di nuovo, magari in un traguardo da raggiungere o in un progetto meraviglioso da fare in due (chissà...). Certamente tanti di voi sono in contatto con qualcuno che vi stima come persone ed è sinceramente già pronto a valorizzare le vostre indiscusse capacità: lasciatevi andare, se è destino ben venga!

Nella seconda parte della settimana invece organizzate qualcosa di indimenticabile o di carino per la persona amata: sarebbe davvero un grosso errore non sfruttare i flussi positivi rilasciati dagli astri nelle giornate buone.

Le stelle applicate ai sette giorni in calendario:

Top del giorno venerdì 9 luglio;

venerdì 9 luglio; ★★★★★ giovedì 8, sabato 10 e domenica 11;

★★★★ mercoledì 7 luglio;

★★★ lunedì 5 luglio;

★★ martedì 6 luglio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

La nuova classifica della settimana appena sfornata è pronta a dare una valore alle giornate comprese da lunedì 5 a domenica 11 luglio ed è valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà il Leone, meritatamente insignito della posizione top.

Ansiosi di sapere se il vostro simbolo astrale figuri tra i migliori del periodo? Bene, senza perdere altro tempo conviene andare subito ai voti assegnati dall'Astrologia ai segni dall'Ariete a Pesci.

La scaletta settimanale:

1° posto - Leone, voto 10 e segno al ' top della settimana ';

'; 2° posto - Cancro, voto 9;

3° posto - Gemelli e Pesci, voto 8;

4° posto - Ariete, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° posto - Toro, Vergine, Bilancia e Sagittario, voto 6;

6° posto - Scorpione, voto 5.

Il riscontro astrologico relativo all'oroscopo settimanale dal 5 all'11 luglio 2021, dunque incentrato sulla seconda settimana di luglio è arrivato al capolinea. Il nuovo appuntamento con le previsioni zodiacali riguarderà le giornate comprese dal 12 al 18 del corrente mese.