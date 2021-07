L'Oroscopo del giorno 8 luglio 2021 mette in risalto un evento molto interessante in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, diciamo immediatamente che a tenere su alti livelli il grado d'attenzione sarà l'arrivo della Luna in Cancro, ben disposta a favorire programmi e propositi in campo affettivo/sentimentale. Entrando nel merito dei sei segni analizzati in questo contesto, ad avere abbastanza opportunità da tale transito e di riflesso sull'intera giornata, senz'altro Pesci insieme all'Acquario entrambi valutati in giornata da cinque stelle.

Il periodo si preannuncia difficile, intanto, per gli amici nativi del Sagittario e dello Scorpione: le previsioni zodiacali di giovedì 8 luglio ai suddetti segni pronosticano rispettivamente un periodo "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 8 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 8 luglio

Bilancia: ★★★★. Il prossimo giovedì si preannuncia discretamente buono, anche se immerso in gran parte nella solita routine. Diciamo che questa giornata potrebbe essere "abbordabile", quindi non affatto male per molti di voi nativi. Ci sarà una persona pronta a viziarvi, facendovi trascorrere delle ore belle e spensierate; naturalmente parliamo della vostra metà.

Alcuni di voi potranno trovarsi a dover fronteggiare l’amarezza di una situazione affettiva problematica. Di contro, qualcun altro dovrà interrogarsi sui motivi del fallimento del proprio rapporto. Single, è arrivato il momento di cercare la vera anima gemella a cui dedicare ogni vostro pensiero: giocatevi le carte migliori.

Nel lavoro, troverete un modo rapido ed efficiente per centrare in pieno gli obiettivi e farvi rispettate dagli altri.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata poco positiva per voi del segno in quanto sottoscritto da la pesante spunta relativa al "ko". Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, attenti a non irritare il partner: la vostra aggressività potrebbe giocare brutti scherzi!

Per qualcuno è il momento di prendere finalmente decisioni importanti. Chi è già in coppia, difficilmente riuscirà a guardare lontano. Progetti e situazioni affettive non ingraneranno come vorreste, anzi. Il consiglio è quello di soffermarvi sulle cose che attualmente non vanno tra voi e il partner. Single, occhio, Venere sotto quadratura da Urano è pronta a ostacolare anche voi. Potrà succedere di tutto in questo periodo, perché non avete le idee chiare su voi stessi, tanto meno sulla vostra vita affettiva. Nel lavoro avete bisogno di calma e concentrazione. Non lasciatevi quindi distrarre da questioni secondarie o di altra natura.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di giovedì 8 luglio al Sagittario indica che partirà al rallentatore questo quarto giorno della settimana.

Dunque periodo abbastanza inaspettato, almeno per i tanti amici che non hanno avuto modo nei giorni scorsi di consultare il nostro oroscopo della settimana. In amore, le delusioni potrebbero essere dietro l'angolo. Se qualcuno voi, recentemente, ha sbagliato qualcosa nel rapporto cercasse di farsi perdonare: inventatevi qualcosa di carino... Cercate di state tranquilli, soprattutto, non alzate il tono di voce con la vostra metà, come spesso fate. Per i single, parlando di coloro che stentano ancora a trovare la cosiddetta “anima gemella”, sarà importante cercare di capire cosa veramente si desidera in base a ciò che può offrire l’ambiente circostante. Nel lavoro, evitate di sperperare il vostro prezioso tempo in attività strampalate o fuori dalla vostra portata.

A tal proposito, un famoso detto recita: "Non è tutto oro quel che luccica!".

Oroscopo e stelle del giorno 8 luglio

Capricorno: ★★★★. Giornata regolare, in massima parte valutata nelle predizioni di giovedì come normale. In amore, riceverete e darete tanto affetto e, come risposta, avrete indietro soddisfazioni, coccole e carezze. Un invito ad essere particolarmente dolci e gentili con il vostro partner. In coppia non serviranno troppe parole: col partner vi basterà come al solito uno sguardo. Tuttavia, una dolce frase, esternata al momento giusto non potrà far altro che piacere. Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali: vi occorrerà molta pazienza e senso della misura.

Qualcuno di voi dovrebbe solamente decidersi su cosa volere effettivamente da un eventuale rapporto: chiaritevi le idee e iniziate la ricerca. Nel lavoro invece, gli impegni potrebbero farsi sempre più gravosi, giorno dopo giorno: calma, qualcuno verrà in vostro aiuto.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano una giornata molto positiva in quasi ogni settore. Allora, cosa c’è di meglio se non iniziare la giornata con una bella carica di energia positiva? Di certo, non avrete nulla da temere grazie al buon appoggio di astri vincenti, soprattutto nelle questioni legate ai sentimenti e agli affetti in senso lato. In amore, dunque, campo libero alle buone iniziative interessanti la coppia: l'eros è alle stelle ed è in totale sintonia con la complicità con il partner di sempre.

In primo piano, la voglia di passare più tempo insieme al partner: momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni; approfittate. Single, nella sfera affettiva c’è qualcosa che bolle in pentola e presto potreste ritrovarvi fidanzati ufficialmente: meglio di così, non trovate? Nel lavoro, novità importanti vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l´istinto, vi suggerirà le mosse migliori.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 8 luglio, indica una Luna in Cancro pronta a favorire il settore sentimentale a voi del segno. Per migliorare ancora di più la già ottima qualità della giornata dovrete sbrigare in primis quel che vi impegna di più, lasciandovi alle spalle le cose più leggere.

Si prevede possa essere una giornata molto buona soprattutto per le situazioni legate all'amore. In coppia, la buona intesa e la passione vi faranno trascorrere un periodo veramente da favola. Coloro del segno già positivamente innamorati saranno privilegiati dalle stelle: questo giovedì tutto andrà a meraviglia! Per coloro ancora single vi saranno delle situazioni nuove, sicuramente in grado di mettere sotto una luce splendida nei confronti di una persona speciale. Volendo, potreste ottenere tutto ciò che desiderate. Nel lavoro dovete stringere i tempi e passare all’azione: la situazione sta per modificarsi in meglio.

Classifica 8 luglio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'8 luglio, ovviamente relativa al prossimo giovedì, ha già espresso il parere in merito ai dodici segni.

La nuova scaletta svela al primo posto un simbolo di Acqua: il Cancro. I nativi nel predetto segno avranno dalla propria parte una meravigliosa Luna, nel frangente in ingresso nel comparto alle ore 15:50 del pomeriggio e senz'altro già propensa a portare tantissima fortuna in campo sentimentale. Invece, ad avere qualche difficoltà in più a causa di astri poco performanti rispetto al segno, probabilmente saranno Toro, Sagittario e Scorpione. Andiamo pure ad analizzare la classifica completa per tutti i restanti segni.

Le stelline di giovedì 8 luglio: