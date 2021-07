L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 luglio 2021 vista la carta astrale, è pronto a mettere in rilievo i segni più fortunati del periodo. A fare da tramite, l'Astrologia applicata alla prima settimana piena dell'attuale mese, logicamente valutata attraverso le stelline quotidiane riguardanti i prossimi sette giorni in calendario. Prima di partire in quarta andando a mettere in risalto le previsioni relative ai simboli dall'Ariete alla Vergine, d'obbligo indicare i nuovi percorsi lunari messi in conto nel periodo. In questo caso come sempre dedicheremo uno spazio mirato esclusivamente ai transiti della Luna nei segni.

A portare scompiglio tra i sei segni dall'Ariete alla Vergine questa settimana sarà, oltre ovviamente all'Astro d'Argento, anche l'ingresso di Mercurio in Cancro: il Pianeta più veloce del nostro Sistema Solare lascerà il segno dei Gemelli domenica 11 luglio per trasferirsi appunto nel settore del Cancro.

Tra i segni favoriti della settimana, secondo le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, su tutti emerge il Leone (voto 10), tallonato dall'altrettanto fortunato Cancro (voto 9) nonché dal segno dei Gemelli (voto 8) supportato dall'ingresso della Luna nel settore.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da copione prima di incamminarci nel discorso relativo alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 5 a domenica 11 luglio, ci preme enfatizzare i prossimi cambi di settore relativi all'astro terrestre.

Diciamo subito che in programma vi sono in tutto tre tappe per questa settimana. A dare avvio al giro l'ingresso della Luna in Gemelli, presente nel segno d'Aria martedì 6 luglio a partire dalle ore 03:23 della primissima mattinata. A seguire, giovedì 8 luglio alle ore 15:50, il passaggio della Luna in Cancro a cui seguirà, domenica 11 luglio, l'arrivo della Luna in Leone.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La prossima settimana a molti di voi del segno si presenterà a toni medi (ovviamente non a tutti: a fare da anello della bilancia come sapete è l'ascendente). Carta astrale alla mano il periodo come sempre è tutto da verificare sul campo. Ottimi intanto gli ultimi tre giorni in calendario, con sabato previsto al "top del giorno" e venerdì e domenica incoronati da cinque splendide stelline, indice di buona fortuna.

Approfittate di queste giornate super-positive per sistemare un po’ di questioni “domestiche” accumulate o situazioni rimaste in sospeso: se vi organizzate bene resterà anche il tempo per il relax personale, basta solo saper dividere equamente il tempo a disposizione. Al contrario, martedì e mercoledì sono previsti rispettivamente "sottotono" e da "ko".

La situazione relativa alle stelline giornaliere:

Top del giorno sabato 10 luglio;

sabato 10 luglio; ★★★★★ venerdì 9 e domenica 11;

★★★★ lunedì 5 e giovedì 8;

★★★ martedì 6 luglio;

★★ mercoledì 7 luglio.

♉ Toro: voto 6. L'oroscopo della settimana prevede un periodo in linea con la scontata sufficienza. Ci saranno probabilmente dei piccoli contrasti nell’ambiente affettivo: cercate di non alimentarli piuttosto facendo da paciere e, se possibile, suggerendo soluzioni eque per tutti.

Se necessario poi, cercate una scusa per uscire e magari distrarsi con la mente altrimenti potreste rischiare di rovinare tutto, specialmente il fine settimana. In altre giornate invece, tipo lunedì e martedì, potrete senz'altro vivere momenti piacevoli sia in coppia che da single. Fate comunque attenzione al troppo entusiasmo: potrebbe spingere a fare qualche danno, sia pur non grave. Perciò, contate pure fino a dieci prima di agire valutando ogni conseguenza. Siate scaltri! Giocate in anticipo sulla sfortuna segnando le giornate migliori in modo da evitare quelle poco positive.

Il responso astrale relativo alla scaletta settimanale:

★★★★★ lunedì 5 e martedì 6;

★★★★ mercoledì 7, sabato 10 e domenica 11;

★★★ giovedì 8 luglio;

★★ venerdì 9 luglio.

♊ Gemelli: voto 8.

Buone quasi tutte le giornate, ovviamente escludendo quelle di fine periodo (sabato e domenica). Valutato nelle previsioni della settimana con un ottimo voto, le giornate da sfruttare risulteranno proprio nella pare iniziale e centrale del frangente, con uno splendido martedì indicato al "top del giorno". Infatti, martedì è previsto l'ingresso della Luna in Gemelli portatrice di massima positività in amore e in ambito affettivo in generale. E’ il momento di fare un bel respiro e allontanare una persona a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezze o delusioni. Chiusa una porta si apre sempre un portone: forse a volte può sembrare banale ma è proprio così che funziona la vita...

Le giornate lavorative invece trascorreranno senza eccessivi scossoni, spesso regalando anche belle soddisfazioni o gratificazioni a livello economico.

La tabella settimanale con le stelline dei prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 6 luglio - Luna nel segno;

martedì 6 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e giovedì 8;

★★★★ venerdì 9 luglio;

★★★ sabato 10 luglio;

★★ domenica 11 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. In questo periodo sarete come un vulcano in piena: avete in mente tante idee e tanti progetti. A mancare come spesso accade, solo il coraggio di metterli in pratica: dai, questo è proprio il momento ideale per osare! L'oroscopo settimanale prevede a voi nativi un periodo più che ottimo.

Nella fattispecie, soprattutto in ambito affettivo/sentimentale, l'arrivo della Luna nel segno potrebbe cambiare certamente in meglio alcune carte già in tavola, sia a voi già in coppia che ad altrettanti single alla disperata ricerca dell'anima gemella. E’ un ottimo momento anche per coltivare eventuali nuove passioni o incamminarsi lungo sentieri sconosciuti: la stelle vi assistono e voi possedete certamente il giusto mix di prudenza e intraprendenza. Mettetevi pure in gioco, otterrete presto grandi risultati!

Il banco di prova settimanale esplicitato nella scaletta con le stelle:

Top del giorno giovedì 8 luglio - Luna nel segno;

giovedì 8 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio - Mercurio nel segno;

★★★★ martedì 6 e mercoledì 7;

★★★ lunedì 5 luglio.

♌ Leone: voto 10.

Bene, eccoci arrivati ad osannare il segno migliore del momento: si, certo, il riferimento è proprio per voi carissimi amici del Leone. Prendete nota di quanto di buono è pronto ad offrire il frangente e fatene tesoro. Il periodo non sarà assolutamente difficile da sbarcare, anzi, in molti troverete soluzioni vincenti sia in amore, grazie alla Luna nel segno, che nel lavoro. Sappiate che un nuovo traguardo sta per essere raggiunto, magari un desiderio sta per realizzarsi: finalmente direte voi! Una positiva ondata di fiducia e tanta autostima presto vi travolgerà, portando il vostro umore alle stelle. Condividete col cuore questo stato di beatitudine, specialmente con chi ha saputo starvi vicino non solo nelle giornate buone ma soprattutto nei momenti difficili.

Le stelle giorno per giorno:

Top del giorno domenica 11 luglio - Luna nel segno;

domenica 11 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 6, giovedì 8 e sabato 10;

★★★★ lunedì 5, mercoledì 7 e venerdì 9.

♍ Vergine: voto 6. Sufficiente di media il periodo, valutato in questo caso con il voto della piena sufficienza. L'oroscopo della settimana dal 5 all'11 luglio 2021 invoglia a sfruttare al meglio sia mercoledì che venerdì, avendo però un occhio di attenzione verso martedì e soprattutto nei riguardi di lunedì 5 luglio. Arriveranno sicuramente nuovi traguardi da tagliare che, purtroppo, non si tradurranno subito in benefici, anche se in molti casi daranno ugualmente piccole soddisfazioni. Continuate così, soprattutto dando il massimo nelle situazioni o nei rapporti che lo dovessero richiedere.

Sappiate che i prossimi sette giorni potrebbero essere decisivi per alcune scelte fatte o che dovrete fare. L’amore intanto richiederà maggiori attenzioni da parte vostra: cercate di tenere qualsiasi situazione sotto controllo in modo da evitare che possa sfuggire qualcosa.

Il responso astrale in relazione ai singoli giorni:

★★★★★ mercoledì 7 e venerdì 9;

★★★★ giovedì 8, sabato 10 e domenica 11;

★★★ martedì 6 luglio;

★★ lunedì 5 luglio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.