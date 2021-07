L'Oroscopo di domani, martedì 20 luglio 2021, è pronto a togliere il velo al secondo giorno della settimana. Sul piatto fortuna, amore e lavoro visto con gli occhi della buona Astrologia, in questo contesto applicata ai sei segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Senz'altro, ad avere grosse sorprese in amore (logicamente positive!), saranno principalmente due segni, tra l'altro chi più e chi meno tutti positivi anche nel comparto lavoro. A godere della prima posizione in classifica, prevista come sapete dalla "top del giorno", l'Ariete: al meraviglioso segno di Fuoco arriverà il supporto diretto di Luna e Sole, coppia speculare positiva al 98,8% rispetto al segno.

A stare al passo con il segno primo in classifica, il Cancro, a questo giro favoritissimo in ambito lavorativo.

Invece, riguardo i segni preventivati in affanno, segnalati nelle previsioni astrologiche del 20 luglio, Gemelli e Vergine previsti con un difficile martedì da sbarcare. Bene, fatte le dovute anticipazioni passiamo ad approfondire le previsioni zodiacali segno per segno, come al solito dopo la presentazione della scaletta di domani.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Ariete;

2° posto - ★★★★★: Cancro;

3° posto - ★★★★: Toro, Leone;

4° posto - ★★★: Gemelli;

5° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 20 luglio, amore e lavoro

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 20 luglio al segno dell'Ariete annuncia una splendida giornata per quanto concerne amore e affetti in generale.

Soprattutto la partenza del periodo sarà davvero positiva, almeno secondo i nostri calcoli. Sicuramente meglio di molte altre giornate già vissute, questo martedì sarà favorito da Luna e Sole in ottimo aspetto, sicuramente capaci di dare spunti positivi e alcune belle novità da mettere in conto. In amore, le stelle vi renderanno allegri e frizzanti, potrete realizzare un sogno che vi portavate dietro da una vita.

In coppia, la passione col partner sarà grande e avrete una giornata estremamente positiva grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze. Single, gli astri vi sorridono e la vostra favola sentimentale potrebbe realizzarsi proprio all'inizio della giornata. La persona che vi attira potrebbe dedicarvi qualche sguardo in più: nel caso, sfruttate l'occasione e buttatevi alla conquista del suo cuore, senza alcun timore.

Nel lavoro, se operate alle dipendenze altrui, avrete l'occasione di mettervi in luce. In altri casi, sfoderate tutta la vostra abilità organizzativa.

Toro: ★★★★. Discreto martedì in tutti i campi. Mercurio e Urano in buon sestile per il segno, peccato per quel Saturno negativo (quadratura), altrimenti potevate incassare una splendida giornata a cinque stelle! L'oroscopo consiglia di non pensare a cose impegnative in grado di stressarvi il cervello ma di rilassarvi. In campo sentimentale, sarete in armonia con voi stessi e orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale. Saprete dimostrarvi intraprendenti e grazie a questo raggiungerete la felicità insieme al partner. Single, fatevi avanti non appena avrete ritrovato un equilibrio interiore, perché la giornata amorosa potrebbe essere favorevole; sarà comunque necessario tutto il vostro impegno.

Le stelle movimenteranno il settore dei sentimenti in generale, così per tutti voi si preannunciano assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Nel lavoro, l'andamento della giornata lavorativa sarà positiva. Chi cerca una nuova occupazione dovrà arricchire il curriculum vitae con le ultime esperienze acquisite.

Gemelli: ★★★. In arrivo un martedì sottolineato dalla dicitura poco gradita del "sottotono". Il perché sarà tutto da imputare al solito Plutone, nell'occasione sempre in opposizione con il Sole in Cancro. La seconda giornata della settimana, messa sotto osservazione dall'oroscopo, non darà certo spazio di movimento, specialmente in relazione ai sentimenti. In amore, mettete da parte l'orgoglio e cercate subito di chiarire eventuali litigi, perché questa in arrivo non sarà la giusta giornata per discutere.

Vivrete dei momenti con poche soddisfazioni e potreste essere messi davanti ad una scelta i cui effetti non saranno quelli sperati. Una decisione sarà inevitabile: non abbiate molte aspettative sull’argomento ma pensate sin da subito a soluzioni alternative insieme. Single, non rinunciate alla possibilità di divertirvi in modo intelligente. Cercate di giostrarvi tra i vari impegni in modo da trovare tempo per tutto, sia per il dovere quanto per il piacere. Al lavoro, soprattutto se avete un'attività a conduzione familiare, qualche bastone tra le ruote ve lo ritroverete. Dovete stare attenti a non finire fuori strada!

Oroscopo e stelle di martedì 20 luglio

Cancro: ★★★★★. La giornata del 20 luglio arriverà in grande stile, privilegiando soprattutto l'ambito lavorativo.

Le cose che farete saranno favorite e sarà abbastanza facile risolvere eventuali problemi anche complessi. Sole e Mercurio si ritroveranno ben messi nei vostri confronti, regalando ottimi spunti per la messa a punto di nuovi progetti. Sarà un periodo importante per voi nativi anche sul lato sentimentale: molti rientreranno in pieno possesso della propria vita, risolvendo una volta per tutte annosi problemi. Chi è in coppia e vive già una storia d'amore felice e alla luce del sole, avrà una serata radiosa grazie a una rinnovata intesa dai toni assolutamente idilliaci. Anche se con il partner avete due caratteri diversi, ora sorprendentemente verranno a somigliarsi, soprattutto grazie a voi ed al vostro impegno nel far funzionare il rapporto.

Single, se avete il cuore libero sarete nelle condizioni migliori per creare le occasioni per un nuovo incontro. Pronti a dare la vostra disponibilità e ad approfondire la conoscenza di chi sapete? Di certo saprà risvegliare i vostri sensi. Nel lavoro, guardate avanti, non fermatevi al risultato raggiunto. In particolare, i giovani potrebbero avere adesso la loro grande opportunità.

Leone: ★★★★. Il prossimo martedì per molti di voi nativi, soprattutto se con ascendente Gemelli, Vergine o Bilancia, sarà al di sotto delle aspettative: comunque positivo anche se immerso nella scontata routine. Giove ancora negativo, fortunatamente sarà tenuto un poco a freno dal Sole, in lento ma continuo avvicinamento al segno.

Anche la Luna sarà parzialmente dalla vostra parte, perciò non disperate se le dimostrazioni di affetto dovessero tardare ad arrivare: l'attesa renderà tutto più bello e romantico. Le stelle intanto vi immergeranno in un'atmosfera di gioia e allegria, dove tutto ciò che desiderate diventerà magicamente possibile. Single, grinta, simpatia ed entusiasmo saranno le qualità che riuscite a esternare al meglio in questi giorni. In questo periodo avete dalla vostra parte la protezione di tante stelle, il che innalzerà le doti personali e le aspettative. Nel lavoro, nuove e interessanti prospettive si potrebbero aprire all'orizzonte. Basterà solo essere abbastanza determinati nel volere le cose.

Vergine: ★★.

L'oroscopo di domani, martedì 20 luglio, predice un periodo "no" per la maggior parte di voi del segno. La giornata sarà sotto la cattiva influenza di Saturno e Giove, speculari negativi in media del 85%, dunque non troppo disposti a favorire buone soluzioni a eventuali problemi aperti. In generale, visto la poca libertà di movimento offerta dalle stelle, vedete di giostrare alla meno peggio ogni rapporto, puntando tutto su fiducia e confidenza. Se serve, allentate un poco la pressione su chi sapete, almeno finché non passi il periodo. In campo sentimentale, un corto circuito agiterà i vostri sogni prima del risveglio: la causa? Ovvio, le attuali congiunzioni astrali negative. Peggiorerete le cose se vi mostrerete suscettibili o permalosi: sappiate che la giornata potrebbe riservare sorprese.

Potrebbero verificarsi piccole controversie con il vostro partner o con un componente della famiglia. Single, le questioni familiari vi stanno a cuore e giocano un ruolo importante nella vostra vita, questo vi spinge a fare del vostro meglio per dare un contributo consistente. Ma, c'è un piccolo "ma": non sempre il vostro interessamento viene capito e apprezzato per quello che è, quindi soprattutto questo martedì fatevene una ragione. Nel lavoro, alcune porte sono ancora chiuse e gli affari non rispondono. Non rimandate iniziative che potrebbero aprire nuove alternative.

