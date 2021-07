L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 luglio 2021 è di nuovo insieme a noi, amici carissimi, pronto come sempre a parlare d'Astrologia, di stelle, di periodi positivi e di fortuna. Tema centrale nell'articolo di oggi i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco nonché la nuova classifica settimanale completa, in questo caso incentrata su tutti e dodici i simboli astrali. Pronti a mettere le mani sul pensiero delle stelle e scoprire come saranno i prossimi sette giorni?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica .

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Sarà una settimana molto impegnativa sotto vari aspetti. Il periodo visto nel suo complesso vedrà in mercoledì 21 luglio la vostra giornata migliore. Buona non solo perché mancanti di negatività assoluta ma soprattutto perché sostenuta in abbondanza da effemeridi positive., le giornate relative a mercoledì, giovedì e sabato, interessate da quattro normali stelline. Intanto, periodo sicuramente "caldo", quello relativo a martedì 20, venerdì 23 luglio: saranno ambedue portatori di tre stelle "sottotono", con pochissime chance di portare a compimento situazioni aperte. Il picco in fatto di negatività arriverà invece sabato 24 luglio, giornata segnata da due stelle e relativo "ko".

Il responso quotidiano restituito dalle stelle della settimana:

★★★★★ mercoledì 21 luglio;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22, domenica 25;

★★★ martedì 20, venerdì 23;

★★ sabato 24 luglio 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Leggermente sottostimato il periodo, messo sotto da pianeti non troppo affabili. In generale assisterete ad periodo immerso nella più totale delle routine, con giorni ottimi e altri meno piacevoli.

Intanto, tutti valutati a quattro stelle lunedì 19, martedì 20, venerdì 23 del mese. Uniche e sole giornate ottime, sia sabato che domenica, previste ampiamente favorevoli e classificate con le cinque stelle delle giornate al "top". Proseguendo, troviamo quella relativa al periodo "sottotono": giovedì solo tre stelle da "sottotono".

Concludiamo il percorso settimanale con il peggiore di tutti, il giorno 24 febbraio sarà da considerare da "ko".

Le stelline della settimana:

★★★★★ sabato 24, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, venerdì 23;

★★★ giovedì 22 luglio;

★★ mercoledì 21 luglio 2021.

♐ Sagittario: voto 9. La settimana dal 19 al 25 del corrente mese di luglio si prevede splendida nella quasi totalità della sua interezza. L'oroscopo settimanale annuncia solamente un giorno poco positivo: parliamo esattamente di domenica 25 luglio, messo in preventivo come "sottotono". Poi i restanti giorni saranno tutti positivi: lunedì 19 luglio arriverà una meravigliosa giornata al "top del giorno" portata da una bella Luna nel segno.

Martedì, giovedì e sabato altresì saranno tutte ottime, sottoscritte da cinque stelle super-fortunate.

Diamo spazio alla scaletta interessante i prossimi sette giorni

Top del giorno lunedì 19 luglio - Luna in Sagittario;

lunedì 19 luglio - Luna in Sagittario; ★★★★★ martedì 20, giovedì 22, sabato 24;

★★★★ mercoledì 21, venerdì 23;

★★★ domenica 25 luglio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 8. Secondo l'attuale carta astrologica, il periodo regalerà interessanti possibilità in diversi settori a molti del segno. Le giornate comprese nella parte centrale del frangente analizzato non daranno assolutamente pensiero, anzi. Specialmente il giro di boa infrasettimanale non mancherà di lasciare al massimo l'umore generale: giovedì, grazie all'arrivo della Luna nel segno, in amore tantissimi troveranno nuove passioni e tanta felicità.

Non si può affermare lo stesso invece per la parte iniziale e finale della settimana, con un lunedì e una domenica indicati rispettivamente 'sottotono' e con il 'ko'. Curiosi di scoprire il resto della scaletta?

Le stelline interessanti i sette giorni di prossima venuta:

Top del giorno giovedì 22 luglio - Luna in Capricorno;

giovedì 22 luglio - Luna in Capricorno; ★★★★★ martedì 20, mercoledì 21, venerdì 23;

★★★★ sabato 24 luglio;

★★★ lunedì 19 luglio;

★★ domenica 25 luglio 2021.

♒ Acquario: voto 10. Sarà una settimana molto positiva, il tutto sotto la generosa protezione di una potentissima Luna nel segno. In generale vi aspetta una settimana molto piacevole, non si escludono spostamenti e tutto andrà per il meglio se avete problematiche aperte o siete in attesa di riscontri.

Se avete iniziato da poco una love story, approfittane per approfondire la conoscenza reciproca, in tutti i sensi. In ogni caso, lasciate il campo libero alla totale passione sabato 24 luglio, quando entrerà nel segno la Luna. Come sempre, ce la metterete tutta cercando di ottenere i massimi risultati: questo comporterà, però, oltre alla soddisfazione, anche un senso di grande stanchezza nella parte conclusiva del periodo. Cercate di organizzare un fine settimana all’insegna del riposo e delle cose che più vi piacciono.

Le stelle in relazione ai sette giorni di prossimo arrivo:

Top del giorno sabato 24 luglio - Luna in Acquario;

sabato 24 luglio - Luna in Acquario; ★★★★★ lunedì 19, mercoledì 21, domenica 25;

★★★★ martedì 20, giovedì 22, venerdì 23.

♓ Pesci: voto 6.

Con l'arrivo del Sole in Leone potrebbero iniziare lievi problemi in ambito interpersonale per il vostro segno. Infatti si preannuncia un periodo quasi tutto improntato sulla sufficienza. Diciamo che non mancheranno neanche momenti in grado di riservare belle sorprese, soprattutto lunedì e martedì, uniche giornate a cinque stelle. Non troppo a favore invece la parte centrale del periodo con un giovedì preventivato da tre stelle 'sottotono'. Altro piccolo stop da tenere in considerazione anche nella giornata di giovedì, poi tutto in ordinaria amministrazione. Pronti a scoprire le stelline giornaliere?

La scala di valori attribuita dagli astri ai prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 19 e martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, sabato 24 e domenica 25;

★★★ giovedì 22 luglio;

★★ venerdì 23 luglio 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Ansiosi di scoprire cosa riserverà di interessante la nostra classifica della settimana da lunedì 19 a domenica 25 luglio?

Come sempre a fare da contrappeso tra positività e negatività sono le effemeridi del periodo, le uniche capaci di dare o di togliere ai segni dello zodiaco. A proposito di segni, ricordiamo che la seguente scaletta con i voti è valida per l'intero comparto zodiacale, ossia dall'Ariete sino al segno dei Pesci. In questo contesto a risultare al primo posto in classifica è l'Acquario, super-favorito da una splendida Luna nel segno. Andiamo a scoprire il resto della scaletta settimanale.

La classifica finale della settimana, completa per tutti i segni:

1° posto - Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Leone e Sagittario, voto 9;

3° posto - Vergine e Capricorno, voto 8;

4° posto - Ariete e Toro, voto 7;

5° posto - Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci, voto 6;

6° posto - Bilancia, voto 5.

Il report astrologico inerente l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 luglio 2021, in questo contesto dunque focalizzato sulla terza settimana di luglio, giunge alla fine.

L'invito è quello di non disertare di il prossimo incontro con l'Astrologia settimanale che, ci teniamo a precisarlo, interesserà il periodo compreso dal 26 luglio al 1° di agosto.