L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio 2021 è puntuale all'appuntamento con l'Astrologia settimanale, nel contesto impostata sui primi sei simboli dello zodiaco.

In questa sede a tenere banco, astrologicamente parlando, sono le giornate della terza settimana del mese corrente. Alla grande nel periodo esaminato andranno i nativi del Leone (voto 9), favoriti dall'arrivo del Sole il giorno 22 luglio, sicuramente in grado di influenzare positivamente tutta la settimana. Molto bene si presume possano essere i sette giorni in arrivo anche per i nativi della Vergine (voto 8), supportati in modo impeccabile dall'ingresso del pianeta Venere nel proprio comparto.

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì 19 a domenica 25 luglio vedono sulla normale sufficienza il periodo indicato per gli appartenenti a Gemelli (voto 6) e al Cancro (Voto 6). Entrambi i segni potrebbero avere a che fare con una settimana all'insegna dei soliti alti e bassi con due giorni abbastanza problematici da affrontare. Buoni i prossimi sette giorni in calendario invece per l'Ariete (voto 9) e il Toro (voto 9). Andiamo ai dettagli, ovviamente dopo aver dato spazio ai nuovi transiti astrali.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare col mettere in luce la situazione astrologica relativa alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 19 a domenica 20 luglio, ci interessa mettere in chiaro quali saranno i nuovi spostamenti della Luna nei segni.

In pratica nella settimana osservata i passaggi da un settore all'altro saranno in tutto tre. La Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco lunedì 19 luglio alle ore 23:08 darà avvio al primo dei tre transiti. Giovedì 22 luglio, precisamente dalle ore 00:36, vedremo la Luna in Capricorno prendere possesso del settore del segno di Terra.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con il transito della Luna in Acquario, sabato 24 luglio, i transiti lunari potranno ritenersi conclusi.

A parte, visto che non si tratta della Luna, ci preme sottolineare altri due transiti astrali di notevole peso in Astrologia. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, nulla di misterioso, anche perché già è stato tutto anticipato nel prologo iniziale e poi anche dal titolo del presente articolo.

A dare peso alle previsioni astrali di questa e anche delle prossime settimane sarà il passaggio del Sole in Leone, alle 14:26 di giovedì 22 luglio. Sempre lo stesso giovedì ma dalle ore 00:36 vedremo entrare Venere in Vergine.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Abbastanza in linea con le attese i prossimi sette giorni in calendario, anche se nella parte terminale del periodo non porteranno i frutti sperati. Infatti sia sabato che domenica risultano segnati come negativi. Pertanto prendete nota non solo delle giornate migliori, ma soprattutto di quelle peggiori. Diciamo che in queste due giornate un po’ di diffidenza non guasta mai. Tenetelo presente soprattutto perché, con ogni probabilità, in quel periodo sarete alle prese con qualcuno che non è del tutto trasparente.

Prima di prendere una decisione e sbilanciarsi, valutate tutto il discorso con attenzione. Per il resto la settimana scorrerà senza particolari scossoni.

Vediamo come sono state inserite in sequenza le stelline giornaliere:

Top del giorno martedì 20 luglio;

martedì 20 luglio; ★★★★★ mercoledì 21 e giovedì 22;

★★★★ lunedì 19 e venerdì 23;

★★★ domenica 25 luglio;

★★ sabato 24 luglio.

♉ Toro: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente, messe sotto analisi dalle previsioni della settimana, osserveranno un corso ad andamento abbastanza lento. In primis quelle di sabato e domenica: weekend poco positivo, quindi da tenere presente nel caso si volessero mettere in campo azioni di qualsiasi tipo (meglio sarebbe rimandare o anticipare).

Insomma sarà una settimana si impegnativa, ma anche popolata da ottime soddisfazioni: arriva il cambiamento mercoledì 21 luglio, con l’energia vibrante e tutto ciò di cui sentite il bisogno e che avete cercato tanto negli ultimi giorni, capace di favorire l'uscita da una situazione stagnante. Prima di compiere un passo drastico, però, confrontatevi con persone di fiducia.

A seguire, le stelline giornaliere:

Top del giorno mercoledì 21 luglio;

mercoledì 21 luglio; ★★★★★ lunedì 19 e venerdì 23;

★★★★ martedì 20 e giovedì 22;

★★★ sabato 24 luglio;

★★ domenica 25 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. Periodo non troppo positivo sotto tanti aspetti. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate.

In particolare, si raccomanda massima concentrazione martedì e mercoledì, giornate valutate in negativo. Tutto molto bene invece venerdì e sabato, indicate con le cinque stelle stelle della buona sorte. Nel complesso sarà una settimana possibilmente da trascorrere in compagnia degli amici più cari, quelli che sanno sempre come risollevare il morale e strappare una risata. Accettate un invito o, al contrario, organizzate voi stessi una bella riunione fra le pareti domestiche: sarà un toccasana ineguagliabile.

Il riepilogo espresso dalle stelline sui singoli giorni:

★★★★★ venerdì 23 e sabato 24;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22 e domenica 25;

★★★ martedì 20 luglio;

★★ mercoledì 21 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana in merito al periodo sotto analisi in questa sede, indica che si manterrà su una discreta sufficienza. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. Quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi (giovedì e venerdì) le altre, chi più e chi meno, avranno tutte la spunta positiva. Un consiglio: smuovete le acque, non lasciare che ristagnino: andate alla ricerca di cose nuove, accettate sfide, mettetevi in gioco. Sarà l’unico modo per evitare il rischio di piombare nel malumore. Coinvolgete se possibile anche le persone che vi sono accanto e che rappresentano per voi un punto di riferimento.

La scaletta con la valutazione relativa ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 20 e domenica 25;

★★★★ lunedì 19, mercoledì 21 e sabato 24;

★★★ venerdì 23 luglio;

★★ giovedì 22 luglio.

♌ Leone: voto 9. Settimana pregna di occasioni con stelle davvero favolose, ovviamente da spendere nei settori riguardanti l'amore, i rapporti interpersonali in generale come anche in famiglia. Nel lavoro potrebbero maturare notizie interessanti ma le andremo a soppesare giornalmente nei relativi oroscopi quotidiani: quindi stateci dietro e tranquilli. Da tenere presente intanto l'arrivo nel segno del Sole, ottimo per ridare vitalità e ricostituire energie. Perciò tanta sarà la voglia di fare; la vostra mente sarà già proiettata verso il futuro e l’energia traboccherà da ogni vostra cellula.

Varrà sia per il lavoro che per la vita privata: questo vostro stato veicolerà nuovi incontri, alcuni dei quali si riveleranno molto importanti. Cercate di mettere ordine, però, altrimenti le mille idee potrebbero restare solo teoria.

La valutazione settimanale con le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 25 luglio;

domenica 25 luglio; ★★★★★ lunedì 19, giovedì 22 (Sole nel segno) e venerdì 23;

★★★★ martedì 20 e sabato 24;

★★★ mercoledì 21 luglio.

♍ Vergine: voto 8. Questa settimana per voi del segno si presta molto bene per portare a compimento eventuali incombenze o progetti in corso. Diciamo che sarà un periodo notevole in quanto a positività e occasioni da cogliere sia in campo sentimentale che nel comparto lavoro soprattutto venerdì 23.

L'arrivo di Venere nel segno, giovedì 22, porterà massima positività nei rapporti a base affettiva. L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio prevede un colpo di fulmine, magari una passione inaspettata o un turbamento improvviso. I prossimi sette giorni succederà qualcosa che vi scombussolerà piacevolmente e farà decollare la fantasia. Non mordete il freno però, e non pretendete tutto e subito: la pazienza saprà ripagare nel migliore dei modi.

La scala di valori espressa dalle stelline:

Top del giorno venerdì 23 luglio;

venerdì 23 luglio; ★★★★★ giovedì 22 (Venere nel segno), sabato 24 e domenica 25;

★★★★ mercoledì 21 luglio;

★★★ lunedì 19 luglio;

★★ martedì 20 luglio.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.