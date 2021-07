L'Oroscopo del giorno 20 luglio 2021 favorisce solo tre segni inserendoli tra i più fortunati tra i sei in analisi in questo contesto. Dite la verità, siete o non siete ansiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà l'appoggio incondizionato delle stelle? Bene, evitiamo inutili attese passando subito a mettere bene in mostra i migliori: quest'oggi l'Astrologia guarda con efficacia in direzione di coloro nativi del Sagittario, del Capricorno nonché dei Pesci, trio valutato in giornata da cinque stelle.

Invece, tra i segni ritenuti papabili ad andare incontro a qualche difficoltà, le previsioni zodiacali di martedì 20 luglio puntano l'indice in direzione del segno della Bilancia, in questo caso considerato in frangente "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 20 luglio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 20 luglio

Bilancia: ★★★. Giornata classificata con il simbolo poco invitante del sottotono? Pazienza! Anche questo martedì passerà: sarà importante cercare di limitare le avversità, specialmente in campo sentimentale. Non a caso, gli astri invitano in amore a viaggiare con le cinture della prudenza ben allacciate: semplificatevi la vita e preservatevi i nervi, evitando di gettare pericolosa benzina sul fuoco.

In coppia gli astri non daranno troppo supporto alle vostre azioni quotidiane, pertanto dovrete cercare di fare tutto da soli, sicuramente puntando sull'intuito e sulla buona capacita nel saper cernere le varie situazioni. Single, state lontano da tutte quelle persone che 'vi odiano', oppure con quelle che in passato vi hanno causato problemi di qualsiasi tipo.

Nel comparto lavoro, potreste accusare momentanee difficoltà nel portare avanti con profitto le vostre solite incombenze quotidiane: calma.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata abbastanza normale, come al solito, quindi non aspettatevi chissà cosa. Qualche difficoltà vi arriverà dall'opposizione Sole-Plutone, molto ridimensionata da un provvidenziale Urano, speculare positivo al 60% per voi del segno.

In amore, le stelle non hanno tentennamenti di sorta: sappiate gestire con una certa maestria il rapporto sentimentale, dribblando con sapienza eventuali situazioni potenzialmente pronte a fare scintille. Per i sentimenti, relativamente a chi è ancora single, sarete costretti dagli eventi o da alcune problematiche in corso, a mettervi in gioco con nuove strategie. Imparate la lezione da chi ci è già passato, senz'altro troverete un aggancio utile nella risoluzione delle cose. Nel lavoro, la laboriosità e la buona volontà dovranno essere le qualità migliori su cui puntare questo martedì.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 20 luglio al Sagittario indica che potrebbe essere davvero un giorno importante, certamente uno dei migliori di questa settimana.

Il cielo astrale per molti di voi del segno vedrà l'efficace posizione della Luna, già da lunedì presente nel vostro comparto. In amore, siate un po' più riconoscenti verso la persona amata: cercate di sfruttare al meglio il periodo, senza troppo polemizzare per i soliti futili motivi. Anche in coppia si prevede tanta fortuna: date una nuova possibilità al partner, specialmente se ultimamente avesse "sgarrato" in qualche occasione. Per i single, più convinzione nei propri mezzi: se avete avuto problemi negli approcci, magari ancora presenti, cercate di fare voi il primo passo. Sorridendo, gettate tanta acqua su eventuali timidezze davvero fuori luogo. La parte riguardante il lavoro, se nella condizione di poter contare sul supporto di un superiore, proponete qualcosa di nuovo.

Oroscopo e stelle del giorno 20 luglio

Capricorno: ★★★★★. L'Astrologia di inizio settimana risulta decisamente in linea con le vostre più rosee attese. In merito agli affetti, Sole, Luna e Nettuno riusciranno a garantire, ancora per un po', una buona positività generale. In amore, qualcuno con vicissitudini sentimentali in movimento potrebbe essere costretto a prendere una decisione, forse un poco amara. Se sarà il caso, tagliate pure quei "maledetti ponti" che non portano felicità ma solo inquietudine e rabbia. Single, cercate di sfruttare il buon momento, sia che siate in cerca che in attesa di risposte: traguardi importanti potrebbero essere raggiunti proprio in questa favolosa giornata o nelle prossime tre.

Nel lavoro, potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere un cerchio. Avrete gli astri a favore: aspettatevi una bella notizia, se non oggi o domani, almeno entro la fine della settimana.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano un frangente del tutto normale, impostato prevalentemente sull'ordinaria routine generale. Con Saturno praticamente statico nel comparto ma dalle buone potenzialità offerte dal sestile con la Luna. Peccato per quella pessima quadratura proveniente da Urano in Toro, altrimenti... Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi intanto, per quanto riguarda l'amore, in caso di contrasti con la persona amata, oppure se costretti a confrontarsi con strascichi di vecchia data, cercate di tergiversare in attesa che la situazione astrologica cambi in meglio.

Single, vivrete momenti di vera euforia (chiamatela pure 'passione sfrenata'), soprattutto a fine giornata dopo una cenetta romantica. Le previsioni del giorno, per quanto riguarda il lavoro, consigliano di dare una controllata all'operato di alcuni colleghi: probabilmente qualcuno di loro non la racconta proprio giusta nei vostri confronti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 luglio 2021, preannuncia una giornata in massima parte vincente, quasi in ogni situazione. A portare una bella ventata di freschezza in termini di fortuna, il trigono astrale Sole-Nettuno e lo splendido sestile Luna-Nettuno. In amore situazione generale in miglioramento: se avete avuto o avete ancora in corso discussioni e tensioni di qualsiasi tipo, si annunciano schiarite nel corso della giornata.

Ottimi i rapporti sia in coppia che da single, per quest'ultimi si profila una giornata altamente efficace. Date pure più spazio ai vostri desideri: fatevi coccolare dal partner e, allo stesso modo, rendetevi disponibili nei confronti delle persone con le quali vorreste allacciare un discorso affettivo serio e duraturo. Il lavoro andrà molto bene o almeno darà segnali in questo senso. Forse è arrivato il tempo di fare qualche scelta abbastanza importante: chiedete consigli.

