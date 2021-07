Nel corso della settimana fra il 5 e l’11 luglio 2021 l’Oroscopo presenterà una posizione planetaria che vedrà tra gli sfavoriti ancora il segno del Capricorno, che avrà nella sua costellazione ancora il pianeta Plutone. Il segno dei Gemelli invece sarà in testa alla classifica grazie a Mercurio favorevole, mentre Giove persisterà nella costellazione dei Pesci insieme a Nettuno. Il Leone avrà nei suoi gradi Venere e Marte. La Luna arriverà nella costellazione del Cancro. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

Scorpione al primo posto

1° Scorpione: questa settimana sarà l’ideale per spazzare via la negatività e per riappacificarvi con qualcuno che reputate importante nella vostra vita. Sul piano amoroso trascorrerete un periodo estremamente romantico e privo di ogni incomprensione che potrebbe rovinare questo momento. Nel weekend ci sarà anche qualche affare molto soddisfacente.

2° Pesci: avrete molta dimestichezza con le faccende lavorative che prevedono una grande capacità comunicativa, e avrete anche una determinazione eccezionale per perseguire i vostri obiettivi. Secondo l’oroscopo più agirete, più avrete modo di guadagnare. Non avrete rivali neanche in amore, dove la fortuna vi darà qualche incontro che vi farà battere il cuore.

3° Bilancia: prendervi cura di voi stessi sarà il vostro primo pensiero, nel corso di questa settimana. Avvierete un periodo fatto di equilibrio fra lavoro e riposo, fra amore che sicuramente non mancherà ma che allo stesso tempo non ingloberà necessariamente tutto il tempo a vostra disposizione.

4° Gemelli: sarete molto dinamici sul lavoro, e avrete tante idee da attuare.

Avrete a cuore i vostri obiettivi più di qualsiasi altra cosa, dunque ogni traguardo che riuscirete a raggiungere sarà semplicemente frutto della vostra costanza e del vostro impegno. Weekend di riposo.

Sagittario in ribasso

5° Leone: avvertirete una tranquillità nella coppia che vi darà modo di essere più dinamici e sicuri sul lavoro, e di darvi anche un periodo di riposo.

Avrete meno preoccupazioni per quel che concerne la famiglia e tutto ciò che le gravita attorno, mentre sulle amicizie vi sentirete molto più tranquilli sulla loro affidabilità.

6° Sagittario: la prima parte della settimana avrete un periodo molto negativo. Lo stress infatti potrebbe essere portatore di litigi e di incomprensioni, sia all’interno della coppia che in famiglia. Man mano che procede la settimana invece avvertirete un miglioramento molto soddisfacente sul lavoro di squadra.

7° Vergine: questo periodo sarà molto difficoltoso se doveste fare un focus sulle vicissitudini amicali, perché avrete davanti delle scelte a cui dovrete adempiere per avere persone accanto che non siano voltagabbana.

Prendetevi più cura di voi stessi, anche se ciò significherà procrastinare alcuni impegni.

8° Cancro: avrete l’assoluta necessità di ridimensionare la vostra vita evitando ciò che vi fa soffrire o che comunque vi intralcia nel conseguimento dei vostri obiettivi. Fate del vostro meglio sul lavoro, anche se ciò comporterà necessariamente qualche sacrificio in più, sarà ottimo per i vostri affari.

Capricorno in difficoltà

9° Capricorno: avrete molte difficoltà sul lavoro che però non vi indurranno a perdere di vista i vostri obiettivi. Purtroppo questo potrebbe rallentarvi, dandovi motivo anche di diventare sensibilmente più nervosi. In amore per il momento non ci saranno novità, e mancherà molto impegno da entrambe le parti.

10° Acquario: preparatevi ad una settimana molto faticosa sul lavoro, con tanti impegni che saranno soddisfacenti soltanto in parte e con una squadra professionale che avrà poca voglia di collaborare. Con gli affetti potreste non essere in sintonia con determinate decisioni oppure opinioni.

11° Ariete: le opportunità lavorative saranno poche e molto “sfuggenti” secondo l’oroscopo, perciò dovrete aguzzare la vista e essere sempre pronti. Subentreranno delle schermaglie con il partner e con la famiglia che vi costringeranno a riflettere su eventuali scelte future che avevate già in mente.

12° Toro: avrete dei rallentamenti significativi sul lavoro, e il consiglio dell’oroscopo sarà quello di essere più indulgenti con voi stessi e concedervi una pausa.

Approfittate di questo momento in particolare per ristabilire un certo equilibrio in amore e per prepararvi nello studio o in un progetto.