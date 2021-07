Nuovo appuntamento con l'oroscopo settimanale 5-11 luglio 2021. Una nuova settimana di luglio è pronta a farvi vivere emozioni inedite, sorprese inaspettate, cambiamenti improvvisi. Per sapere cosa bolle nel campo dedicato all'amore, al lavoro e alla salute, le stelle vi consigliano di leggere le seguenti previsioni astrali relative alla settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 luglio. I simboli dello zodiaco presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 5 all'11 luglio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana sarete parecchio agitati, potreste sentirvi in conflitto con voi stessi e con quello che vorreste per il futuro. Le coppie potrebbero ritrovarsi a discutere e, da un’incomprensione all’altra, potrebbero decidere di mettere la parola "fine". Anche i single del segno inizieranno la settimana tra rimpianti e malinconie, o il pensiero di aver fatto una scelta sbagliata. Sul fronte lavoro, sarà un buon periodo per dar vita ai nuovi progetti ambiziosi, con le eccezioni delle prime giornate, caratterizzate da tensioni, imprevisti o ritardi. Dovrete fare attenzione agli investimenti e ai finanziamenti ancora poco favorevoli.

Chi è ancora in cerca di un buon impiego, potrebbe trovare una discreta occasione. Per la salute non sarà un buon momento, troppa stanchezza e troppo nervosismo. Per stare bene con voi stessi dovrete riposarvi di più.

Toro – Questa settimana risveglierà l’attrazione fisica e mentale. Ci saranno situazioni positive, ma dovrete essere tempestivi perché nel corso della settimana tra voi e il partner emergeranno divergenze, piccole discussioni che potrebbero minare l’equilibrio di coppia.

La vostra abilità a dialogare aumenterà negli ultimi giorni e affronterete le divergenze con più sicurezza. Gli amori che sbocceranno in questi giorni avranno un grande futuro. In campo lavorativo, avrete ottime possibilità di trovare nuovi sbocchi e magari aumentando anche le entrate. Per alcuni di voi ci sarà un concreto miglioramento contrattuale.

Sul fronte salute, per gran parte della settimana vi sentirete alla grande, la vostra energia sarà su livelli eccellenti.

Gemelli – Questa nuova settimana di luglio vi aiuterà a chiudere con certi episodi scomodi o dolorosi del passato, e a godervi la freschezza dell’estate e dell’amore. Se nella vita di coppia regna ancora la tensione, queste saranno giornate adatte per affrontarle con successo. Le stelle vi consigliano di organizzare un fine settimana indimenticabile con il partner, oppure di godervi il tempo libero come meglio preferite. Coloro che stanno ancora cercando un lavoro ben pagato, chissà che questa settimana non vi porti una bella occasione. Anche se non sarà all’altezza delle vostre aspettative, cogliete l’opportunità al volo.

Chissà, da cosa nasce cosa. Sul versante della salute, non mancheranno grinta e vitalità e sarà il periodo migliore per dedicarvi alla cura di voi stessi, avrete sicuramente una marcia in più.

Cancro – In amore, avete tanto bisogno di riposarvi e di capire che cosa sta accadendo nel vostro cuore. Le coppie che stanno facendo grossi progetti, durate un dialogo scopriranno di avere una buona complicità. Ottime giornate anche per lo svago e per trascorrere più tempo con la persona amata. Per i cuori solitari del segno non mancheranno i flirt estivi, non si escludere la possibilità di poter intavolare una relazione seria. L’aspetto economico non sarà al top, ma in compenso avanzerete con grinta i risultati che vi siete prefissi.

Sarà un ottimo periodo per affrontare un collega invadente e risolvere delle questioni lasciate a metà. Ottimo periodo per praticare sport e impegnarvi a migliorare la vostra forma fisica. Attenzione, però, alla golosità. È un vero peccato sprecare i risultati che avete ottenuto con tanta fatica.

Previsioni delle stelle 5-11 luglio 2021: da Leone a Scorpione

Leone – Sarà una settimana positiva per tutto ciò che riguarda il settore dell’amore, potrete riprendere in mano le redini delle vostre scelte amorose. Un po' di tensione potrebbe inaugurare la settimana, ma presto vi rimetterete in sesto. Per coloro che sono da soli da quasi una vita e hanno perso ogni flebile speranza di poter incontrare l’anima gemella, l’oroscopo consiglia di non perdere la fiducia nel destino, perché questo periodo regalerà qualche flirt importante.

In campo lavorativo, sarete sempre pronti a cogliere le occasioni migliori e farvi avanti e a proporvi per incarichi di un certo spessore. Le vostre ambizioni saranno ben riposte, anche per quanto riguarda la parte economica. Avrete un ottimo fiuto per gli acquisti di qualità. In salute, anche se non ci saranno problemi particolari da segnalare, non brillerete per forza e vitalità.

Vergine – In amore, la settimana partirà alla grande, emozioni e comunicazione elimineranno tutti i vostri dubbi e le vostre perplessità. Alcune persone che frequentano il vostro stesso ambiente di lavoro o di svago potrebbero seminare zizzania nel vostro cuore, ma se rimarrete saldi nei vostri propositi, ve la caverete benino.

Sul fronte lavoro, un po' per qualche turbamento emotivo, un po' per qualche imprevisto potreste dover correre ai ripari. Bisogna essere determinati per affrontare qualsiasi tipo di ostacolo, dovrete andarci piano con le spese ma non avrete nulla di cui temere perché presto arriveranno dei miglioramenti positivi. In salute, la stanchezza e il bisogno di riposo si faranno sentire.

Bilancia – In amore, la vostra pazienza verrà messa a dura prova, tuttavia, sarete più tolleranti, ben disposti e pronti a chiudere un occhio sulle mancanze del partner. Se i sentimenti sono ancora autentici, sarà facile sorvolare e dimenticare i motivi di tensione. I single del segno dovranno essere giudiziosi e selettivi, dovranno capire chi hanno di fronte prima di prendere una decisione.

In campo lavorativo, potrete compiere importanti passi in avanti e mettere a segno dei bei colpi negli affari o negli investimenti. Un po' di svogliatezza nel fine settimana indicherà che è arrivato il momento di riposarvi. Sul fronte salute, buona parte della settimana vi succhierà tanta energia, potreste sentirvi spesso stanchi ma l’umore rimarrà alto per tutta la settimana.

Scorpione – In campo amoroso, in questa settimana avrete difficoltà a dialogare con la persona che amate, verranno a galla differenze, desideri contrastanti, progetti che dovrete gestire con pazienza e diplomazia. Forse non sarà possibile evitare del tutto le discussioni, ma di sicuro eviterete rancori e malumori. Se il vostro cuore è solo da tempo, vivrete emozioni molto profonde.

Se dovete fare una scelta, questa è la settimana adatta. Se precisione e diplomazia saranno con voi a inizio settimana, nella parte centrale, però, potreste non avere peli sulla lingua. Tuttavia, sarà meglio non correre rischi, altrimenti rovinerete i rapporti professionali validi e duraturi. In ambito economico dovete affrontare qualche spesa extra. In salute, starete bene e tutti lo noteranno, visto che praticate qualche attività fisica. Nel fine settimana sarà necessario riposare di più.

Oroscopo settimanale su amore, lavoro e salute: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà una settimana spettacolare per l’amore, dovrete confrontarvi con dubbi, insicurezze e perplessità, anche con il rimpianto per qualcosa che avreste voluto e non si è concretizzato.

In ogni caso, vi toccherà affrontare queste tensioni senza perdere le staffe e se ci tenete ancora alla vostra relazione, allora dovrete fare chiarezza con il vostro partner. Per i single del segno le emozioni non saranno del tutto serene e questo potrebbe spegnere l’entusiasmo di trovare l’anima gemella. Di buone occasioni lavorative ne avrete parecchie, spetterà a voi sfruttarle nei modi e nei tempi che riterrete più opportuni. A fine settimana sarete più distratti, l’ideale sarebbe fermarvi e, nel limite del possibile, organizzare una breve vacanza. Le energie non saranno al massimo, quello che potrebbe turbarvi, in questa settimana, sono le emozioni.

Capricorno – In amore, il vostro cuore apparirà tormentato e agitato, e avrete difficoltà a tenerlo calmo.

Dovrete sfruttare questa settimana di luglio per capire quali sono le cose o le persone che non vi fanno stare bene e portare avanti tutto ciò che è di vostro gradimento. Se siete ancora innamorati del vostro partner, dovrete capire che ogni tanto capitano momenti di tensione, si tratterà di situazioni passeggere. I cuori solitari del segno potrebbero innamorarsi o vivere emozioni inedite. Sul fronte lavoro, usate la massima cautela soprattutto quanto avrete voglia di buttare tutto all’aria. Nonostante gli imprevisti, le spese inaspettate e qualche tensione, ve la caverete egregiamente. Il tempo ha lavorato per voi e nella prossima settimana raccoglierete i frutti. In salute, molto probabilmente vi sentirete spesso giù, e per sbrigare i doveri quotidiani dovrete impegnare tutta la forza e la volontà.

Acquario – In amore, la sintonia con il partner sarà eccellente e vi offrirà la possibilità di instaurare un dialogo silenzioso, fatto di gesti e di abbracci. Il dialogo sarà poco efficace, se qualcuno turberà la tranquillità della vostra unione. Dovrete fare attenzione alle intromissioni esterne e non dovrete lasciare che le incomprensioni mettano a rischio il vostro rapporto di coppia. Per alcuni single del segno sboccerà l’amore. Se nella professione apparirete un po’ tesi, in campo economico sarà un buon periodo. Avrete la possibilità di risparmiare su qualcosa o di ricevere un gradito extra, che andrà a risanare le vostre finanze. Se state cercando un buon impiego, dovrete attendere ancora la vostra occasione. Per buona parte della settimana la vostra salute sarà discreta e godrete della possibilità di migliorare il vostro aspetto esteriore e apparire in perfetta forma fisica.

Pesci – In campo amoroso, l’energia mentale sarà davvero eccellente. Sarete simpatici, allegri e capaci di dialogare in maniera serena con i membri della vostra famiglia. Conoscerete nuove persone e darete vita ai vostri progetti ambiziosi, trascorrerete anche ore liete con voi stessi. Se avrete la possibilità di viaggiare, questa sarà la settimana ideale. In campo lavorativo, sarà il periodo giusto per avviare una trattativa, chiedere una conferma o sostenere un colloquio di lavoro. Negli affari sarete perspicaci e sicuramente otterrete qualcosa in più. Miglioramenti in vista nelle finanze. In salute, godrete di una fase stabile, favorevole e positiva che vi permetterà di portare a termine tutti i vostri impegni quotidiani.