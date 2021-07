Il mese di luglio si avvia ad ingranare marce via via più alte, portando gli astri a modificare di volta in volta la propria posizione per elargire la propria influenza ai vari segni zodiacali. L'Oroscopo di questa nuova settimana del mese preannuncia l'avvicinarsi di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno del Cancro, favoriti da una posizione astrale migliore rispetto alla precedente. A seguire ci sarà la Vergine, fortunata sotto ogni punto di vista ed accoppiata ad una Bilancia immersa completamente nel vero amore. A dover affrontare il periodo con qualche nota di negatività saranno i nativi dello Scorpione, specialmente osservando alla vita di coppia.

Tralasciando qualche piccolo battibecco facilmente superabile, la settimana in questione si presenterà gioiosa ed interessante.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - grazie alla posizione assai favorevole di Mercurio, chi è nato sotto al segno in questione farebbe meglio a darsi una mossa per migliorare il proprio rendimento economico. Qualche proposta lavorativa potrebbe sopraggiungere nei prossimi giorni e grazie alla vicinanza dell'astro appena citato sarà possibile avanzare qualche richiesta che permetterà di apportare qualche probabile miglioramento del livello di retribuzione. In ambito relazionale e sentimentale non ci sarà nulla di cui doversi preoccupare.

Toro - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, la nuova settimana di luglio non inizierà con il piede giusto per il segno del Toro. Qualche piccolo battibecco potrebbe subentrare con l'arrivo di lunedì ed una insolita stanchezza potrebbe non fornire le giuste energie per affrontare quanto verrà proposto. La vicinanza di Mercurio, però, potrebbe portare con sé qualche proposta interessante che, seppur vagliata attentamente, dovrebbe essere colta al volo.

Gemelli - nonostante qualche astro abbia preferito allontanarsi per donare la propria attenzione altrove, una Luna in posizione favorevole riuscirà a donare qualche attimo di fortuna anche al segno dei Gemelli. In ambito economico e lavorativo sembra esserci una calma piatta in grado di donare qualche attimo di relax, mentre all'interno della vita di coppia ci sii potrebbe imbattere in qualche cambiamento non preventivato, ma che riuscirà comunque a portare un'ondata di gioia e serenità.

Cancro - con la maggior parte degli astri a favore, il segno del Cancro non dovrebbe avere nulla di cui preoccuparsi. Sia in ambito relazionale che all'interno della vita di coppia ci si ritroverà di fronte a situazioni piacevoli e gioiose che riusciranno a rendere vive le prossime giornate. Sul lavoro non ci si potrà lamentare di nulla in quanto i soldi non mancheranno mai e la mole di lavoro non sarà mai così eccessiva da causare variazioni nel livello di stress.

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - l'amore, per questo segno zodiacale, sembra essere nell'aria e non accenna ad allontanarsi facilmente. Nonostante la situazione lavorativa un po' complicata, il segno del Leone potrà godere del favore positivo di Venere che, insieme ad altri astri, è in grado di elargire un'influenza piena di positività.

La vita di coppia sembra proseguire per il verso giusto e la vicinanza delle persone amate non mancherà di certo.

Vergine - anche il segno della Vergine, secondo quanto previsto dall'oroscopo della settimana in questione, potrà godere di attimi a dir poco fortunati ed in grado di portare un sorriso quasi indelebile sulle labbra. Meglio non far caso a quei piccoli particolari che tenteranno di portar via la serenità, concentrandosi su ciò che di positivo la vita ha deciso di offrire. Godersi gli attimi di pace e di relax sembra esser eun dono meraviglioso.

Bilancia - come già anticipato, coloro nati sotto al segno della bilancia avranno modo di godersi le prossime giornate con il sorriso sulle labbra e con la compagnia di una persona stupenda.

L'amore della propria vita, quello vero, renderà questa nuova settimana del mese indimenticabile e la vicinanza del partner aiuterà a superare momenti altrimenti troppo difficili da gestire. Lo stress sarà tenuto a bada e la voglia di mettersi in gioco non mancherà di certo.

Scorpione - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, il segno dello Scorpione potrebbe non avere vita facile durante le giornate della prossima settimana. In ambito lavorativo potrebbe subentrare qualche rallentamento che, nonostante non porti difficoltà eccessive, potrebbe lesionare la tranquillità del segno di questione. Queste piccole lesioni potrebbero allargarsi ancor più all'interno della vita di coppia, con la nascita di incomprensioni e conseguenti discussioni da dover necessariamente tenere a bada.

Previsioni della settimana, da Sagittario a Pesci

Sagittario - nonostante le giornate di martedì e mercoledì possano risultare negative, l'oroscopo del periodo in questione preannuncia l'arrivo di momenti decisamente gioiosi per il segno del Sagittario. Grazie ad una posizione astrale favorevole, il Sagittario potrà godere degli attimi di relax e spensieratezza che verranno donati, facendo divenire solamente un lontano ricordo le situazioni spiacevoli affrontate in ambito lavorativo. La vita sentimentale, anche per chi non ha ancora trovato la persona giusta, proseguirà nel migliore dei modi e non tutti sentiranno la necessità di trovarsi rapidamente un partner.

Capricorno - a causa di qualche astro in opposizione, il segno del Capricorno dovrà farsi trovare pronto per affrontare l'arrivo di piccoli rallentamenti in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda invece la vita di coppia, secondo le previsioni dell'oroscopo, non ci sarà nulla di cui preoccuparsi, potendo così dedicarsi alla cura della propria persona ed all'organizzazione di una gita fuori porta in compagnia della persona amata.

Acquario - il segno zodiacale in quesitone, sfortunatamente, non sembra rientrare nella cerchia dei fortunati. A causa di una mole lavorativa forse troppo eccessiva per il periodo in questione ci si ritroverà costretti a fare i conti con un innalzamento un po' ingestibile dei livelli di stress. Il nervosismo non mancherà di certo e l'unica cosa in grado di riportare tutto alla normalità sarà qualche attimo di pausa che permetterà di rivolgere le proprie attenzioni alla cura di sé ed al divertimento.

Circondarsi di persone giuste potrebbe aiutare a gestire al meglio le varie situazioni.

Pesci - l'oroscopo della nuova settimana preannuncia l'arrivo di notizie interessanti per coloro nati sotto al segno dei Pesci. Chi attende da tempo una promozione o l'arrivo di una risposta in merito ad una candidatura inviata pe runa posizione desiderata, potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e gioire nel ricevere quanto sperato. Anche in ambito sentimentale e relazionale potrebbero sopraggiungere interessanti novità.