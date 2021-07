Per la giornata di domani, venerdì 23 luglio 2021, l’Oroscopo sarà ottimo per il Sagittario e per gli affari che concernono i nati sotto questo segno. Allo stesso tempo, i segni di terra finalmente persisteranno alle prime posizioni di questa classifica, non senza la tranquillità che darà loro il contesto amoroso e familiare. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Toro attivo

1° Sagittario: ritornare al primo posto nella classifica dell’oroscopo significherà avere a disposizione tutti i requisiti per fare affari e per guadagnare.

L’armonia all’interno del contesto lavorativo vi permetterà di raggiungere i medesimi obiettivi.

2° Toro: questa sarà una giornata in cui vi sentirete attivi, senza ostacoli che possano intralciare il vostro lavoro e qualche occasione che potrebbe consolidare la vostra posizione all’interno del contesto lavorativo. Le opportunità in amore aumenteranno considerevolmente.

3° Vergine: il senso di tranquillità che riscontrerete nella vostra relazione di stampo amoroso finalmente si riverserà anche in altri rapporti, soprattutto quello che concerne l’ambiente lavorativo. Secondo l’oroscopo la serata sarà all’insegna delle novità.

4° Capricorno: alcune problematiche troveranno la giusta soluzione, soprattutto quelle che riguardano il contesto burocratico e qualche affare che vi ha dato parecchio filo da torcere.

Avrete molto più romanticismo da condividere con il partner.

Monotonia per Ariete

5° Ariete: non ci saranno problematiche rilevanti, però questa giornata potrebbe presentarsi piuttosto monotona e senza sbalzi amorosi significativi. Sarà bene dedicarsi a qualcosa che avete lasciato in sospeso per concluderlo.

6° Scorpione: dovrete fare in modo che le spese siano ridimensionate, valutando caso per caso le eventuali situazioni che potrebbero compromettere o meno le vostre finanze.

L’oroscopo prevede qualche possibilità di tempo libero a vostra disposizione.

7° Cancro: una pausa dal lavoro vi indurrà a fare qualcosa in meno, e dunque a bloccarvi un po’ nelle vostre faccende quotidiane in virtù di un po’ di riposo. La serata scorrerà tranquilla, ma senza alcuna novità che vi dia la vivacità per affrontare situazioni noiosi.

8° Leone: probabilmente l’oroscopo prevede qualche ora in più di relax, e se avete fatto molto nel corso di questa settimana potrebbe essere l’unica soluzione al senso di stanchezza moderata che però non vi sta permettendo di essere pienamente efficiente.

Tregua per Gemelli

9° Gemelli: avrete qualche attimo di tregua sul lavoro, ma al tempo stesso dovrete fare necessariamente ciò che vi verrà indicato per non abbassare considerevolmente il vostro rendimento, secondo l’oroscopo. in amore vivrete una giornata alquanto stabile ma monotona.

10° Acquario: purtroppo qualche collaborazione o affare potrebbe non andare in porto a causa di qualche diverbio all’interno della cerchia lavorativa, e lo stress potrebbe raggiungere il culmine.

Dunque evitate troppe situazioni che per voi potrebbero essere insostenibili.

11° Bilancia: questi mille pensieri che avete per la mente potrebbero distrarvi dai vostri obiettivi e non permettervi di andare fino in fondo. Purtroppo avrete molto nervosismo, e le incomprensioni con il partner potrebbero farsi sempre più intense.

12° Pesci: avrete una mole di lavoro considerevole che per il momento non vi lascerà alcuna tregua, e ritagliarvi del tempo libero potrebbe essere molto più arduo di quello che credevate in un primo momento. Ci sarà una serata altrettanto faticosa.